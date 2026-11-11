Mâm cơm mùa đông hãy nấu 3 món rau "thanh đờm" giúp dưỡng phổi, ngủ ngon và tốt cho dạ dày

Khi mùa đông đến, thời tiết trở nên lạnh và không khí khô, khiến nhiều người bị ho ra đờm, khó ngủ vào ban đêm. Một số loại rau củ theo mùa có giá rất rẻ ở chợ mang lại nhiều lợi ích, bao gồm làm ẩm phổi, long đờm và giúp ngủ ngon. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm danh 3 loại rau cùng với công thức chế biến chúng thành món ăn ngon, nhanh chóng cho bữa ăn hàng ngày.

1. Rau cải cúc xào tỏi băm

Hương thơm độc đáo của rau cải cúc rất dễ chịu, thích hợp cho các bữa cơm mùa đông. Theo Đông y, Rau cải cúc có tính mát, vị ngọt và hơi cay nhẹ, giúp thanh nhiệt, tiêu đờm, tán phong nhiệt và hỗ trợ điều trị các chứng viêm họng, viêm phế quản. Hàm lượng tinh dầu thơm đặc trưng trong rau cải cúc có tác dụng thư giãn hệ thần kinh trung ương, giúp giảm bớt căng thẳng (stress) và lo âu sau một ngày dài. Thêm một chút tỏi băm nhỏ sẽ tạo thêm vị tươi mát, và món ăn sẵn sàng để thưởng thức chỉ trong vài phút.

Nguyên liệu: Lượng rau cải cúc vừa đủ, 5 tép tỏi, muối, bột nêm vị gà và dầu ăn.

Cách nấu: Rửa sạch rau cải cúc sau đó cắt riêng phần cuống và lá để riêng. Đập dập và băm nhỏ tỏi. Đun nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm. Tiếp đó cho phần cuống rau cải cúc vào xào trước một lúc, tiếp đó thêm phần lá vào xào nhanh trên lửa lớn. Thêm muối, bột nêm vị gà ngay khi lá mềm. Đảo đều khoảng 2 phút rồi tắt bếp. Không nên xào quá chín, nếu không hoa sẽ bị nhũn và mất độ giòn.

2. Rau cải ngồng đỏ xào tỏi băm

Rau cải ngồng đỏ là một loại rau mùa đông. Sau khi bị sương giá chạm vào, thân cây chuyển sang màu đỏ tím giòn với một chút vị ngọt. Theo y học cổ truyền, các loại rau cải bẹ có vị cay, tính ấm, có tác dụng ôn phế, trừ đàm (long đờm), hạ khí và giảm ho. Khi thời tiết hanh khô hoặc chuyển mùa, ăn các món từ cải bẹ giúp làm ấm cổ họng, giảm cảm giác khô rát và hỗ trợ tống đờm ra ngoài. Theo khoa học hiện đại rau cải ngồng đỏ chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa mạnh (như anthocyanin tạo màu đỏ, vitamin C và các hợp chất glucosinolate). Các chất này giúp giảm viêm, chống lại stress oxy hóa, bảo vệ tế bào đường hô hấp trước các tác nhân gây hại từ môi trường. Ngoài ra, chúng rất giàu magie và canxi - những chất đóng vai trò quan trọng trong việc làm dịu hệ thần kinh, thư giãn cơ bắp và giảm căng thẳng (stress) trước khi ngủ.

Nguyên liệu: Một bó cải bẹ tím, 5 tép tỏi, 1 quả ớt khô, muối và dầu ăn, bột nêm vị gà.

Cách nấu: Rửa sạch cải bẹ tím, sau đó cắt thành từng khúc. Giã nát và băm nhỏ tỏi, cắt nhỏ ớt khô. Làm nóng dầu trong chảo, sau đó phi thơm tỏi băm và ớt khô. Cho cải bẹ tím vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi cuống mềm và sẫm màu. Thêm muối, bột nêm vị gà đảo đều và tắt bếp. Thành phẩm là một món ăn giòn, mềm, ngọt với vị cay nhẹ, càng ăn càng thấy ngon. Không nên nấu quá chín, nếu không món ăn sẽ bị nhão và không ngon.

3. Tôm xào củ năng

Củ năng có vị ngọt, giòn và mềm, tốt cho phổi và kích thích tiết nước bọt. Khi xào cùng tôm, chúng tạo nên sự kết hợp tuyệt vời giữa độ giòn và độ dai. Một món ăn thanh mát và bổ dưỡng, hoàn hảo cho mùa đông.

Nguyên liệu: 10-12 củ năng, nửa cân tôm, vài lát gừng, 3 tép tỏi, một quả ớt ngọt xanh, nước tương, tinh bột bắp, muối và dầu ăn.

Cách nấu: Bóc vỏ tôm, ướp với nước tương và bột bắp trong 10 phút. Bóc vỏ, rửa sạch và thái lát củ năng, cắt hạt lựu ớt chuông xanh, băm nhỏ gừng và tỏi. Làm nóng dầu trong chảo, phi thơm gừng và tỏi, sau đó cho tôm vào đảo đều cho đến khi tôm đổi màu và cong lại. Vớt tôm ra khỏi chảo. Cho thêm một ít dầu vào chảo, sau đó cho củ năng thái lát và ớt chuông xanh vào đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi củ năng hơi trong. Cho tôm trở lại chảo, thêm muối, đảo đều và dọn ra ăn. Củ năng giòn ngọt, tôm dai ngon, món ăn thanh mát.

Ba món ăn này đều nhanh và dễ làm: cải cúc xào tỏi, cải bẹ tím xào tỏi giòn mềm, và củ năng xào tôm tươi ngon. Hãy ăn luân phiên các món này khi mùa đông đến; chúng tốt cho phổi, giúp long đờm và thúc đẩy giấc ngủ. Đừng bỏ lỡ nhé!