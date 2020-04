"Thế giới hôn nhân": "Ông ăn chả, bà ăn nem", Kim Hee Ae lên giường với cả bạn thân của chồng để trả thù

Tiếp nối diễn biến tập trước, tập 4 The World Of The Married - Thế giới hôn nhân tiếp tục nhận được sự chú ý của khán giả khi trong tập này người bạn thân của chồng Sun Woo (Kim Hee Ae) là Son Je Hyuk (Kim Young Min) bất ngờ tiết lộ với cô chuyện đã nhìn thấy Tae Oh (Park Hae Joon) ngoại tình với Yeo Da Kyung (Han So Hee) ngay trong đám tang.

Vốn đã có tình ý với Sun Woo từ trước, thế nên Son Je Hyuk quyết định đưa đẩy vợ bạn. Nào ngờ đâu, Sun Woo cũng dễ dàng đáp lễ khi quyết định lợi dụng Je Hyuk để trả thù chồng với màn ông ăn chả thì bà cũng ăn nem.

Sun Woo ngỡ ngàng khi Je Hyuk tiết lộ đã biết chuyện Tae Oh ngoại tình.

Chẳng bận tâm việc trái với luân thường đạo lý, đối với Sun Woo lúc này, trả thù Tae Oh là cách khiến cô cảm thấy thỏa mãn nhất. Sun Woo hẹn gặp Je Hyuk và sau đó lên giường với cả bạn thân của chồng vì cho rằng Tae Oh ngoại tình được thì cô cũng làm được.

Sun Woo quyết định lên giường với bạn để trả thù chồng.

Trong một diễn biến khác, việc Sun Woo cho Min Hyun Seo (Sim Eun Woo) đi theo dõi đã bị người yêu của cô gái trẻ này phát giác. Hắn ta trơ tráo đến tận bệnh viện của Sun Woo để đưa ra yêu sách phải chuyển 30 triệu won nếu không sẽ nói cho Tae Oh việc cô cho người theo dõi anh ngoại tình.

Sun Woo bị bạn trai của Min Hyun Seo uy hiếp đòi 30 triệu won nếu không sẽ phanh phui ra mọi chuyện.

Vốn đã muốn im lặng nhằm thu thập đủ bằng chứng ngoại tình của chồng, Sun Woo có chịu đồng ý làm theo yêu sách của người yêu Min Hyun Seo? Đón xem những diễn biến tiếp theo của The World Of The Married - Thế giới hôn nhân sẽ được phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.