Tăng cường miễn dịch 9 tháng 10 ngày: Bí quyết vàng để mẹ bầu tạm biệt nỗi lo mắc bệnh, thai nhi ra đời khỏe mạnh

VitaDairy - Một trong 3 công ty sữa bột trẻ em lớn nhất Việt Nam (theo Nelson Consumer). Luôn tiên phong và dẫn đầu phân khúc Dinh dưỡng miễn dịch bằng việc bổ sung sữa non ColosIgG 24H trong các sản phẩm dinh dưỡng, VitaDairy được Bộ Y tế lựa chọn là đối tác chính thức đồng hành trong chuỗi hội thảo dinh dưỡng miễn dịch giai đoạn II: 2022-2024 được tổ chức tại các tỉnh Thành trên cả nước, là đối tác lớn nhất toàn cầu, độc quyền nguyên liệu sữa non ColosIgG 24H tại Việt Nam của tập đoàn sữa non Pantheryx - Hoa Kỳ.