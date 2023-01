Củng cố miễn dịch cho trẻ trong "nghìn ngày đầu đời": 5 lưu ý từ chuyên gia dinh dưỡng

Theo UNICEF Việt Nam, nghìn ngày đầu tiên trong cuộc đời của một đứa trẻ rất quan trọng đối với sự phát triển về mặt xã hội, cảm xúc, nhận thức và thể chất của các em, Việt Nam đã nhận thức được nhu cầu cần có một chiến lược chăm sóc trẻ thơ toàn diện hơn chăm sóc tập trung vào những năm đầu đời của trẻ.

1000 ngày đầu đời được tính từ thời điểm thụ thai và kéo dài cho đến khi trẻ được 2 tuổi. Toàn bộ quá trình mang thai, nếu mẹ được bổ sung dinh dưỡng, đề kháng tốt thì trẻ mới có thể phát triển ổn định. Vì nguồn dinh dưỡng trong giai đoạn đầu rất quan trọng, đến mức có thể nói "nghìn ngày đầu đời" quyết định mọi tính trạng sau này của đứa trẻ.

Khi trẻ được sinh ra, cụ thể là thời điểm cắt cuống rốn, một lượng kháng thể rất lớn truyền từ mẹ sang bé. Dần dần, đến khi trẻ được 6 tháng tuổi, lượng kháng thể này bắt đầu hao hụt. Đây là giai đoạn bắt đầu "khoảng trống miễn dịch" và có thể kéo dài đến 36 tháng tuổi.

Vì cơ thể trẻ chưa thể sản sinh ra một lượng kháng thể đủ để bảo vệ trẻ, mọi biểu hiện như hắt hơi sổ mũi, biếng ăn, dinh dưỡng kém… đều có thể do vấn đề miễn dịch gây ra. Đây là giai đoạn dinh dưỡng đóng vai trò chính trong việc bổ sung kháng thể cho trẻ. Thông qua dinh dưỡng, lượng kháng thể được bù đắp sẽ thay thế cho lượng kháng thể vừa bị hao hụt.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thuý, trẻ sinh non, sinh mổ thường có hệ đường ruột phát triển không tốt, nguy cơ mắc các bệnh dị ứng cũng cao hơn trẻ sinh thường và phải mất đến 6 tháng để hoàn thiện hệ vi sinh đường ruột.

Để trẻ phát triển bình thường nhất, phụ huynh cần chú ý ưu tiên dinh dưỡng: thành phần đạm hợp lý (sữa bò bình thường có lượng đạm cao hơn so với sữa bò non), thành phần kháng thể, kẽm, DHA, probiotic, các chất hỗ trợ tăng trưởng… phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, nhằm hỗ trợ hệ miễn dịch trọn vẹn.

Sữa non bò chứa nguồn dinh dưỡng quý giá, đặc biệt là kháng thể IgG - một thành phần quan trọng của hệ miễn dịch. Đây gần như là loại thực phẩm duy nhất có thể cung cấp nguồn kháng thể iGg tự nhiên từ bên ngoài, chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cân đối, các kháng thể diệt vi khuẩn, virus độc hại và các chất điều hòa miễn dịch giúp cho cơ thể trẻ sơ sinh chống lại bệnh tật và phát triển khỏe mạnh.

Cụ thể, theo ThS, Dược sĩ Ngô Huyền Trang - chuyên gia dinh dưỡng của nhãn hàng ColosBaby từ VitaDairy - sữa non được thu sấy trong 24h có nồng độ kháng thể cao hơn đến 40 lần so với sữa non 48h hoặc 72h. Đặc biệt, sữa ColosBaby đến từ thương hiệu VitaDairy đảm bảo cung cấp đủ lượng chuẩn 3-6g sữa non ColosIgG 24h/ngày, tương đương 600-1000mg kháng thể IgG giúp trẻ tăng cường sức đề kháng.

Có thể nói, dịch Covid-19 đã làm thay đổi tư duy của xã hội, khiến mọi người quan tâm nhiều hơn đến hệ miễn dịch và khả năng đề kháng. Tuy nhiên, dinh dưỡng và miễn dịch là những quá trình đòi hỏi sự vun bồi, duy trì bền bỉ, không như thuốc chỉ dùng khi có bệnh và ngưng khi hết bệnh.

Dựa trên các nghiên cứu lâm sàng, trẻ được bổ sung đúng, đều đặn và đầy đủ kháng thể IgG hằng ngày sẽ được củng cố hệ miễn dịch một cách tốt nhất, từ giai đoạn "khoảng trống miễn dịch" kéo dài đến mốc 6 tuổi, khi trẻ vào tiểu học và cần một nền tảng vững vàng về thể chất (tháng thể) lẫn tri thức (tư duy). Không chỉ là là thương hiệu uy tín nhiều năm liền trong ngành sữa Việt, VitaDairy còn tiên phong mang đến giải pháp dinh dưỡng song hành cùng miễn dịch như một sự chuẩn bị tốt nhất để bố mẹ đồng hành và phát triển cùng con qua nhiều giai đoạn, giúp bé độc lập và đương đầu với mọi nguy cơ từ môi trường.