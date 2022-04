4 loại quả mùa hè siêu giàu vitamin C, vừa tăng miễn dịch vừa tăng collagen giúp xương khỏe đẹp da

Chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Do đó, những người có thói quen tiêu thụ thực phẩm kém lành mạnh thường có nguy cơ cao phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe và hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả. Điều này đặc biệt đúng khi nhắc đến vitamin C, một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất trong cơ thể.

Vitamin C là chất chống oxy hóa nên có khả năng bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại. Chúng cũng sở hữu đặc tính chống viêm và ảnh hưởng không nhỏ tới hệ miễn dịch. Nhìn chung, cơ thể cần vitamin C để hoạt động và thiếu hụt chất này khiến bạn có nguy cơ cao phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe không mong muốn. Đồng thời bổ sung loại vitamin này còn giúp sản xuất collagen, cực kỳ có lợi cho làn da, mái tóc và xương khớp của bạn.

Hitesh Gour (bác sĩ kiêm chuyên gia tư vấn về hô hấp tại Bệnh viện Manipal) cho biết, nam giới trưởng thành trên 19 tuổi nên hấp thụ tối thiểu 90mg vitamin C mỗi ngày, con số này là 75 mg với phụ nữ.

Những người có chế độ ăn uống kém lành mạnh, đang chạy thận nhân tạo vì bệnh thận, người nghiện rượu nặng và hút thuốc đều có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng thiếu vitamin C.

Dưới đây là tổng hợp những loại trái cây mùa hè giàu vitamin C mọi người không nên bỏ qua:

Chanh

Từ cải thiện làn da cho tới giảm cân và ngăn ngừa bệnh tim, chanh đem lại không ít lợi ích cho sức khỏe.

Tuy sở hữu kích thước nhỏ, chanh lại là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Khoảng 100 g chanh chứa tới 53 mg vitamin C. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), chanh là một nguồn cung cấp dồi dào loại vitamin rất cần thiết cho sức khỏe phụ nữ này. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các món ăn nhờ sở hữu vị chua đặc biệt.

Không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch, chanh còn có tác dụng làm sáng da, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim. Một nghiên cứu vào năm 2017 được công bố trên Tạp chí BioMed Research International đã chỉ ra, uống nước chanh có thể bảo vệ gan khỏi bị tổn thương và ảnh hưởng do rượu gây ra.

Cam

Trên thực tế, 90% lượng vitamin C cơ thể hấp thụ đến từ các loại rau xanh và trái cây họ cam quýt.

Ngoài chanh, cam cũng là một trong những loại trái cây giàu vitamin C bậc nhất. USDA đã chỉ ra, 100g cam chứa tới hơn 53mg vitamin C. Nhìn chung, cả hai loại trái cây này sở hữu một lượng vitamin gần tương tự như nhau. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin C trong cam lại cao hơn chanh một chút.

Ngoài ra, cam còn sở hữu nhiều vitamin thiết yếu khác như vitamin A, E và các vitamin B như B1, B2, B3, B5. Không chỉ dùng làm nước trái cây, vỏ cam cũng được thêm vào món nướng và salad để làm tăng hương vị.

Hương vị của cam cũng là lý do khiến nhiều người ưa chuộng loại thực phẩm này hơn chanh. Thưởng thức một ly nước cam trong mùa hè vừa giúp giải khát vừa đem lại lợi ích tốt cho sức khỏe.

Kiwi

Lý do quan trọng khác khiến nhiều người ưa chuộng kiwi là vì loại trái cây này sở hữu rất nhiều vitamin C.

Trên thực tế, kiwi có thể cung cấp lượng vitamin C nhiều gấp đôi so với cam. Không những vậy, theo chuyên gia Hitesh, loại thực phẩm này còn chứa một lượng lớn folate, chất xơ và kali.

Theo nghiên cứu của Trung tâm điều trị Ung thư Nhật Bản, tăng cường vitamin C có thể thúc đẩy khả năng chống oxy hóa trong máu lên đến 30%, từ đó góp phần hỗ trợ cơ thể chống lại chứng viêm.

Quả lý gai

Lý gai là một trong những loại trái cây chứa nhiều vitamin C nhất.

Giống chanh, quả lý gai sở hữu nhiều vitamin C nên có khả năng kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ, tăng sinh collagen. Đây lại là một loại siêu thực phẩm được không ít người ưa chuộng.

Theo một nghiên cứu năm 2015, quả lý gai cung cấp lượng vitamin C tự nhiên dồi dào đứng thứ hai, chỉ xếp sau quả sơ ri, với khoảng 600 đến 700mg mỗi quả.

Ngoài những loại thực phẩm kể trên, mọi người có thể tiêu thụ bắp cải, mướp đắng, me, ổi, ớt chuông, đu đủ, khoai tây và thậm chí cả dâu tây để tăng cường lượng vitamin C và chất chống oxy hóa trong cơ thể.

(Nguồn: Healthshots)

https://afamily.vn/4-loai-qua-mua-he-sieu-giau-vitamin-c-vua-tang-mien-dich-vua-tang-collagen-giup-xuong-khoe-dep-da-20220423112833094.chn