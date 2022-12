Những 'rắc rối' mẹ bầu thường gặp trong suốt thai kỳ và giải pháp

Trong quá trình mang thai, không phải mẹ bầu nào cũng trải qua 9 tháng 10 ngày suôn sẻ, công việc hay những thay đổi của cơ thể đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của mẹ bầu. Những ảnh hưởng ở mức thấp có thể không gây hại và mẹ bầu dễ dàng vượt qua. Nhưng với những thay đổi lớn khiến hệ miễn dịch suy giảm mạnh, mẹ bầu rất dễ bị bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Do đó việc nắm bắt và phòng ngừa từ sớm sẽ giúp mẹ và bé khỏe mạnh trong suốt thai kỳ.

Dưới đây là một số vấn đề thường gặp khi mang thai mẹ bầu cần lưu ý:

Ốm nghén

Cảm giác ốm nghén thực sự không dễ chịu, dù là buồn nôn, chóng mặt, sợ mùi thức ăn hay là thích ăn những món mà trước đây mình chưa bao giờ ăn... Một số mẹ bầu ốm nghén trong 3 tháng đầu thai kỳ, nhưng cũng có người bị nghén trong suốt thai kỳ. Không chỉ mệt mỏi, ốm nghén còn có thể khiến mẹ bầu bị thiếu dinh dưỡng do không ăn uống được nhiều.

Để giảm ốm nghén, mẹ bầu thử ăn những thực phẩm thanh đạm, uống nhiều nước, bổ sung vitamin B6 hoặc bổ sung dinh dưỡng từ các nguồn khác ngoài thực phẩm, chẳng hạn như sữa.

Táo bón

Táo bón là điều mẹ rất nhiều mẹ bầu lo sợ . Theo các chuyên gia,nguyên nhân gây táo bón trong thai kỳ đến từ việc ít vận động, nồng độ hormone progesterone trong máu tăng lên làm giảm nhu động ruột; thai phát triển gây chèn ép đại tràng khiến phân chậm di chuyển, bổ sung nhiều thuốc và thực phẩm chứa sắt...

Để giảm tình trạng táo bón, mẹ bầu nên tăng cường chất xơ trong chế độ dinh dưỡng. Thực phẩm tốt bao gồm đậu Hà Lan, đậu đen, đậu lăng; hạnh nhân, bơ, quả mọng, bánh nướng xốp yến mạch, bột yến mạch... Ngoài ra, mẹ bầu cũng phải uống nhiều nước, tập thể dục nhẹ nhàng và bổ sung lợi khuẩn an toàn cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Cảm cúm

Hầu hết những mẹ bầu bị cảm cúm khi mang thai là do hệ miễn dịch và sức đề kháng kém. Trong 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu bị cúm có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Do đó, việc sử dụng thuốc trong trường hợp này phải theo sự chỉ định và tư vấn từ Bác Sĩ chuyên môn.

Tốt nhất, ngay từ khi có ý định mang thai cho đến khi có thai, mẹ cần chủ động tăng cường miễn dịch và đề kháng cho mình để phòng bệnh. Ăn tỏi, nhiều rau xanh, uống nhiều nước, bổ sung các thực phẩm dinh dưỡng có thành phần kháng thể IgG để nâng cao hệ miễn dịch, tăng khả năng loại bỏ các vi khuẩn, virus.

Cân nặng tăng giảm thất thường

Chuyện cân nặng trong thai kỳ cũng là điều làm các mẹ bầu đau đầu. Tăng cân quá nhiều khi mang thai khiến mẹ bầu phải đối mặt với nhiều nguy cơ như: tiểu đường thai kỳ, sinh non, cao huyết áp, sinh mổ, nhiễm độc thai nghén, thậm chí thai chết lưu… Còn không tăng cân thì mẹ lại lo lắng con không phát triển. Điều này cũng tạo ra những áp lực không nhỏ cho mẹ bầu khiến sức khỏe tổng thể bị ảnh hưởng theo.

Làm sao để có một thai kỳ khỏe mạnh?

Thai kỳ khỏe mạnh ở đây bao hàm cả khỏe về thể chất lẫn tinh thần. Mẹ bầu có thoải mái về tâm lý thì mới ăn ngon, ngủ ngon. Thể chất khỏe mạnh, không bị bệnh, không phải lo lắng về chuyện cân nặng hay táo bón... thì mẹ bầu mới thư giãn, tận hưởng cảm giác thiêng liêng khi con yêu lớn lên từng ngày trong bụng.

Vậy phải làm sao để vẹn cả đôi đường? Chủ động chăm sóc bản thân tốt nhất ? Lời khuyên của các chuyên gia là mẹ cần khám thai đầy đủ, ăn uống đủ chất, ngừng sử dụng các chất kích thích, bổ sung vitamin, tránh ăn nhiều đồ ngọt, uống nhiều nước, quản lý cân nặng và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ... là điều mẹ bầu nào cũng phải ghi nhớ và thực hiện hàng ngày.

