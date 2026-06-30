Nếu phở đại diện cho sự tinh tế tốn nhiều công sức, thì bánh bèo lại là minh chứng cho sự tài hoa của người Việt trong việc biến tấu một nguyên liệu cơ bản nhất là hạt gạo. Những chiếc bánh trắng muốt, nhỏ nhắn, nằm gọn trong những chiếc chén hạt mít cùng sắc đỏ cam của tôm chấy đã chinh phục khẩu vị của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, đằng sau cái tên "bánh bèo" dân dã ấy là cả một câu chuyện thú vị về tư duy ngôn ngữ, khoa học chế biến và sự dịch chuyển văn hóa.

Tại sao gọi là bánh bèo?

Để trả lời cho câu hỏi vì sao gọi là "bánh bèo", cần quay ngược thời gian, nhìn lại tư duy đặt tên sự vật của cư dân nông nghiệp lúa nước. Người Việt xưa không sử dụng những mỹ từ trừu tượng để đặt tên cho món ăn, mà thường dựa vào âm thanh (bánh xèo), phương pháp chế biến ( bánh cuốn , bánh nướng) hoặc hình dáng vật lý của món ăn để định danh.

Bánh bèo là thức quà vặt quen thuộc của người Việt. (Ảnh: TL)

Bánh bèo thuộc về trường hợp thứ ba. Khi hỗn hợp bột gạo được đổ vào những chiếc chén nhỏ cạn đáy và đem đi hấp chín, thành phẩm tạo ra là một mảng bột mỏng, mép ngoài hơi vểnh lên, phần viền mỏng dần và chính giữa có một vết lõm thường gọi là xoáy đồng tiền.

Hình dáng tròn trịa, mỏng manh và trũng ở giữa này trông giống hệt như những chiếc lá bèo tây (bèo lục bình) hay bèo tấm trôi nổi trên các ao hồ, sông ngòi chốn làng quê. Sự mô phỏng trực quan này đã khiến người dân bản địa sử dụng ngay từ "bèo" để đặt tên cho chiếc bánh.

Bên cạnh yếu tố hình dáng, đứng ở góc độ văn hóa xã hội học, có ý kiến cho rằng từ "bèo" trong tiếng Việt còn mang hàm ý về sự rẻ rúng, bình dân như trong câu "rẻ như bèo". Ban đầu, đây vốn là một món ăn vặt của tầng lớp lao động nghèo, được làm từ những nguyên liệu dư thừa, ít ỏi và có giá thành vô cùng rẻ. Do đó, cái tên "bánh bèo" vừa miêu tả chính xác hình thể vật lý, vừa phản ánh đúng phân khúc kinh tế của món ăn trong lịch sử.

Một chiếc bánh bèo được đánh giá là đạt chuẩn bắt buộc phải có vết lõm (xoáy) ở giữa để làm khoang chứa phần nhân tôm thịt và mỡ hành. Rất nhiều người khi làm bánh tại nhà gặp thất bại vì bánh bị phẳng lỳ. Đứng ở góc độ khoa học thực phẩm, việc tạo ra "lá bèo" này là một ứng dụng xuất sắc của nguyên lý nhiệt động lực học.

Nguyên liệu chính của bánh là bột gạo tẻ pha với một tỷ lệ nhỏ bột năng để tăng độ dai, cùng với nước. Khi những chén bột lỏng được đưa vào xửng hấp, nhiệt độ cao của hơi nước sẽ tác động lên bề mặt chén. Do thành chén bằng gốm/sứ truyền nhiệt nhanh, phần bột ở mép ngoài cùng sẽ ngay lập tức xảy ra quá trình hồ hóa tinh bột và đông cứng lại trước.

Lúc này, phần bột ở trung tâm vẫn còn lỏng. Dưới sức ép và động năng của hơi nước sôi bùng lên sục sạo trong nồi kín, phần bột lỏng ở giữa sẽ bị xoáy mạnh và dạt sang hai bên. Đến khi toàn bộ chén bột chín hẳn, quá trình đông tụ kết thúc, để lại một hõm sâu hoàn hảo ở chính giữa. Sự vận dụng khéo léo nhiệt năng và áp suất hơi nước này chứng tỏ tư duy ẩm thực vô cùng tinh tế của người xưa.

Bánh bèo thường được làm từ bột gạo hấp chín, cùng với nước chấm và phần nhân phong phú, đa dạng tùy thuộc vào văn hóa ẩm thực của từng địa phương. Ảnh: IG

Bánh bèo ở các địa phương khác nhau

Dù phổ biến trên toàn quốc, cái nôi sinh ra bánh bèo được xác định là xứ Huế. Tại cố đô, bánh bèo vừa là thức ăn đường phố của gánh hàng rong, lại vừa được nâng tầm thành món ngự thiện dâng lên vua chúa triều Nguyễn. Bánh bèo Huế có kích thước rất nhỏ, đổ trong chén hạt mít, bột mỏng tang, nhân rắc tôm chấy khô, tóp mỡ giòn rụm và ăn cùng nước mắm ngọt nấu từ vỏ tôm.

Tuy nhiên, khi theo chân những cuộc di dân về phương Nam, bánh bèo đã tự biến đổi để thích nghi với môi trường sinh thái mới. Tại Quảng Nam, bánh bèo trở nên to và dày hơn, nhân bánh là hỗn hợp thịt băm, tôm, mộc nhĩ nấu sền sệt gọi là nhân ướt, phản ánh tính cách ăn uống no bụng, đậm đà của người xứ Quảng.

Khi xuôi về miền Tây Nam Bộ, do điều kiện thổ nhưỡng trù phú của xứ dừa, bánh bèo lại được khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Người miền Nam thêm nước cốt dừa béo ngậy vào cả phần bột lẫn phần xốt ăn kèm. Không chỉ có nhân mặn (thịt băm, tôm khô), bánh bèo miền Nam còn có phiên bản nhân ngọt với bột gạo pha lá dứa xanh mướt, ăn cùng nhân đậu xanh đánh nhuyễn và nước cốt dừa đặc kẹo.

Một điểm thú vị mang tính ngôn ngữ học là trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, từ "bánh bèo" đã vượt ra khỏi biên giới ẩm thực để trở thành một từ lóng phổ biến của giới trẻ Việt Nam. Dựa trên các đặc tính vật lý của chiếc bánh: Trắng muốt, mềm dẻo, mỏng manh và dễ bị nát, giới trẻ đã dùng từ "bánh bèo" để ám chỉ những cô gái có phong cách điệu đà, nữ tính, thích mặc trang phục màu hồng, nhiều bèo nhún và có tính cách nũng nịu, yếu đuối cần được che chở.

Ban đầu, từ này mang sắc thái hơi mỉa mai ám chỉ sự vô dụng, nhưng theo thời gian, nó đã được trung hòa và trở thành một tính từ chỉ phong cách cá nhân vô cùng bình thường của phái nữ, "phong cách bánh bèo".