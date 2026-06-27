Đi chợ mua thực phẩm cho cả tuần mà 9/10 người không biết 6 loại rau này đem đông lạnh sẽ bảo quản cả tháng vẫn giữ được vị ngon

Với những bà nội trợ ở thành phố lớn, công việc bận rộn cùng với việc không thuận tiện để đi chợ mỗi ngày thì việc tranh thủ cuối tuần thuận tiện thường lên sẵn thực đơn và mua thực phẩm cho cả tuần. Ngoài thịt, cá thì các loại rau củ cũng được các chị em mua về sơ chế để chuẩn bị sẵn cho các bữa ăn. Tuy nhiên, trong quá trình bảo quản, việc để rau xanh bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh một thời gian sẽ khiến chúng bị hỏng và khi đó chúng ta rất tiếc khi phải vứt bỏ.

Hoặc, đôi khi bạn tranh thủ thời điểm có các chương trình khuyến mãi, rau củ được giảm giá, bạn mua nhiều hơn và nghĩ rằng có thể ăn từ từ như cà chua, cà rốt. Nhưng sau khi ăn một nửa, số còn lại đều mềm nhũn và mốc meo, cuối cùng bạn phải vứt bỏ phần lớn.

Thực ra, ngoài việc đem phơi khô thì có một cách rất hữu ích để không còn phải lo lắng về việc rau củ bị hỏng và tiết kiệm được rất nhiều tiền mua thực phẩm - đó là đông lạnh rau củ.

Nhiều người cho rằng "rau đông lạnh" thường bị ôi thiu và thiếu chất dinh dưỡng. Đây là một quan niệm sai lầm lớn. Nếu được bảo quản đúng cách, rau đông lạnh giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn so với rau héo dần trong tủ lạnh. Quan trọng hơn, chúng rất tiện lợi! Chỉ cần lấy chúng ra khỏi tủ đông và nấu trực tiếp, tiết kiệm thời gian rửa, thái khi bạn muốn nấu ăn nhanh lúc công việc bận, về trễ.

Hôm nay chúng tôi sẽ liệt kê 6 loại rau củ đặc biệt thích hợp để đông lạnh. Nếu bạn hãy học cách làm điều này, có thể tiết kiệm được khá nhiều chi phí.

1. Bông cải xanh

Bông cải xanh là một loại thực phẩm tuyệt vời, giàu vitamin và chất xơ. Nhưng nó rất dễ hỏng; chỉ sau hai hoặc ba ngày, nó bắt đầu chuyển sang màu vàng và mềm, thậm chí mọc mốc và các bông nhỏ sẽ rụng chỉ với một cái chạm nhẹ.

Thực tế, bông cải xanh là một loại rau đặc biệt thích hợp để đông lạnh. Sau khi đông lạnh, nó vẫn giữ được màu xanh tươi và độ giòn, khiến nó gần như không thể phân biệt được với bông cải xanh tươi.

Cách đông lạnh bông cải xanh:

Cắt bông cải xanh thành những nhánh nhỏ và ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút (để loại bỏ côn trùng, tạp chất). Đun sôi nước trong nồi, thêm một thìa nhỏ muối và vài giọt dầu ăn, sau đó chần bông cải xanh trong 1 phút. Vớt ra và rửa ngay với nước lạnh hoặc nước đá để giữ màu sắc và độ giòn. Để ráo nước, trải đều bông cải xanh lên đĩa và cho vào ngăn đá khoảng nửa tiếng cho đến khi hơi cứng lại. Sau đó, cho vào túi zip đông lạnh hoặc hộp kín, ép hết không khí ra và ghi ngày tháng lên đó.

Khi muốn nấu món ăn với bông cải xanh đông lạnh, bạn không cần rã đông trước khi ăn; chỉ cần cho vào nước sôi hoặc xào là được.

2. Cà rốt

Cà rốt rẻ vào mùa thường rất rẻ và bảo quản được lâu, nhưng nếu để quá lâu chúng có thể bị khô, nhăn nheo và cứng lại. Thực tế, việc đông lạnh cà rốt giúp chúng mềm hơn và ngon hơn khi dùng trong các món ăn hoặc súp.

Cách đông lạnh cà rốt:

Gọt vỏ cà rốt và cắt thành khối vuông, lát mỏng hoặc sợi nhỏ tùy thích. Không cần chần; chỉ cần cho vào khay, dàn mỏng ra và cho vào tủ đông. Sau khi đông cứng hoàn toàn thì đóng gói vào túi.

Ưu điểm lớn nhất của cà rốt đông lạnh là bạn có thể lấy một nắm bất cứ khi nào bạn muốn ăn - rất lý tưởng để hầm thịt bò, làm cơm chiên, salad hoặc cà ri. Bạn không còn cần phải đi chợ chỉ để mua vài củ cà rốt nữa.

3. Rau bina

Rau bina rất dễ bị hư hỏng sau khi mua. Nếu bạn không chế biến ngay, lá bắt đầu héo úa vào ngày hôm sau khi bạn mua về. Ngoài ra, nếu bạn nấu rau bina mà không chần sơ qua, nó sẽ có vị đắng.

Cách đông lạnh rau bina:

Cắt bỏ phần gốc cứng rồi rửa sạch rau bina. Đun sôi một nồi nước lớn, sau đó chần rau bina từng mẻ trong 30 giây mỗi lần cho đến khi mềm. Vớt ra và rửa ngay với nước lạnh. Vắt bớt nước thừa bằng tay và vo thành những viên nhỏ, vừa ăn cho một bữa. Bọc chúng trong màng bọc thực phẩm hoặc cho trực tiếp vào túi zip và đông đá.

Mỗi khi nấu mì, nấu canh hoặc hấp trứng, chỉ cần cho thêm một viên rau bina vào - tiện lợi vô cùng! Hơn nữa, rau bina đông lạnh hoàn toàn không có vị đắng.

4. Các loại đậu xanh (đậu nành tươi, đậu Hà Lan, đậu cove)

Các loại đậu có một đặc điểm độc đáo: Khi còn tươi, chúng không bao giờ thực sự ngon dù bạn xào theo cách nào; chúng cần được nấu trong thời gian dài để ngấm hương vị. Tuy nhiên, đậu đông lạnh có thành tế bào bị phá vỡ bởi các tinh thể đá, giúp chúng dễ dàng hấp thụ nước dùng hơn khi hầm, dẫn đến hương vị đậm đà hơn.

Phương pháp đông lạnh:

Cắt bỏ hai đầu của đậu đũa, loại bỏ xơ ở hai bên, rồi bẻ hoặc cắt thành từng khúc. Đun sôi nước, thêm muối và chút dầu ăn, rồi chần trong 2 phút. Vớt ra, rửa sạch với nước lạnh, để ráo, trải đều và cho vào ngăn đá khoảng nửa tiếng trước khi đóng gói. Với đậu nành bạn rửa sạch, rồi chần sơ sau đó thả vào nước lạnh, để ráo rồi cho vào túi zip hoặc hộp rồi đông đá.

Đậu đông lạnh là loại thích hợp nhất để hầm thịt và nấu mì. Sau khi hầm, chúng trở nên mềm và ngon hơn, thậm chí còn ngon hơn cả đậu tươi.

5. Ngô

Vào mùa hè, ngô ngọt và rẻ. Nhiều người nấu chín ngô rồi đông lạnh, nhưng đó không phải là cách làm đúng. Đông lạnh ngô sống trực tiếp sẽ giữ được độ ẩm và vị ngọt tốt hơn.

Cách đông lạnh ngô:

Bóc bỏ lớp vỏ ngoài và râu ngô, rồi cắt thành từng khúc nhỏ (hoặc để nguyên bắp và đông lạnh). Không cần chần; chỉ cần cho trực tiếp vào túi đông lạnh, ép hết không khí ra ngoài, buộc kín miệng túi và cho vào tủ đông.

Khi muốn ăn, hãy lấy bắp ra mà không cần rã đông, cho trực tiếp vào nồi để luộc hoặc hấp. Ngô sẽ vẫn ngọt như lúc mới mua. Bạn cũng có thể dùng dao tách hạt bắp ra và đông lạnh. Bạn có thể dùng chúng trong các món xào, salad hoặc súp, rang cơm. Cứ lấy một nắm thôi!

6. Cà chua

Cà chua cũng rất dễ hỏng nếu bạn mua số lượng lớn và chúng đã chín. Chúng bắt đầu mềm sau vài ngày và thối rữa sau vài ngày tiếp theo. Và nhiều người không biết rằng cà chua đông lạnh thực ra là một kho báu.

Phương pháp đông lạnh:

Rửa sạch cà chua, lau khô rồi cho nguyên quả vào túi và đông lạnh. Không cần cắt nhỏ hay chần qua.

Khi cà chua đã đông cứng hoàn toàn, lúc bạn muốn nấu ăn hãy lấy ra, rửa sạch với nước lạnh, và vỏ sẽ dễ dàng bóc ra. Cà chua đông lạnh cũng dễ cắt hơn nhiều, giúp nước không bị chảy ra khắp thớt.

Điều tuyệt vời nhất là cà chua đông lạnh có thể dùng để làm trứng bác. Chúng tan chảy thành nước sốt cà chua đậm đà chỉ với một chút xào sơ, không cần thêm nước, và hương vị thậm chí còn ngon hơn cà chua tươi. Điều tương tự cũng áp dụng cho súp trứng cà chua và thịt bò hầm cà chua, giúp bạn tiết kiệm thời gian ninh nhừ.

Một vài mẹo nhỏ khi đông lạnh rau củ

Chần rau là một nghệ thuật: Hầu hết các loại rau cần được chần trước khi đông lạnh để diệt vi khuẩn trên bề mặt, làm chậm quá trình oxy hóa và giữ màu sắc. Tuy nhiên, các loại rau như cà rốt, ngô và cà chua không cần chần. Rau lá xanh thì phải được chần.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã vắt hết nước: Nếu rau củ được đông lạnh cùng với nước, chúng sẽ đông cứng lại thành một khối rắn khó tách rời. Sau khi chần, hãy vắt ráo nước càng nhiều càng tốt, tốt nhất là dùng giấy bếp thấm khô.

Chia khẩu phần là chìa khóa: Hãy chia rau chuẩn bị đi đông lạnh thành từng phần cho một bữa ăn, thay vì đông lạnh cả một túi lớn cùng một lúc. Nếu không, bạn sẽ phải rã đông cả túi mỗi lần, và phần thức ăn còn lại sẽ bị hỏng do quá trình đông lạnh và rã đông lặp đi lặp lại.

Ghi nhãn: Viết tên loại rau và ngày đông lạnh. Chắc chắn bạn sẽ không muốn đứng trước tủ tông mà rối bời vì không biết đâu là loại rau và ngày mình đông lạnh chúng.

Việc đông lạnh không phải là vô thời hạn: Nói chung, nên tiêu thụ rau đông lạnh trong vòng 1-2 tháng là tốt nhất. Mặc dù chúng sẽ không bị hỏng sau thời gian đó, nhưng hương vị và giá trị dinh dưỡng sẽ giảm đi.