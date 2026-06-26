Tôi đăng bức ảnh mâm cơm vợ nấu lên MXH, thật bất ngờ nhận được "cơn mưa lời khen"!

Tôi sống ở một thành phố cấp tỉnh. Vợ chồng tôi đi làm và thu nhập được gần 20 triệu một tháng sau thuế. Sau khi trừ tiền trả góp nhà, chúng tôi còn có hai con đang đi học. Chúng tôi sống ở trung tâm thành phố nên chi phí hàng tháng không hề thấp.

Bạn biết đó, chúng ta không thể sống mà không có sự tính toán cẩn thận với tiền bạc, nếu không mọi khoản chi rất dễ vượt quá ngân sách. May mắn thay vợ tôi rất giỏi quản lý gia đình. Cho dù chúng tôi có nhiều hay ít tiền, cô ấy đều có thể nấu được đủ loại món ăn khác nhau trong bữa cơm, làm cả gia đình đều hân hoan, vui vẻ mỗi khi ngồi bên bàn ăn.

Mới đây, tôi đã đăng tải một bức ảnh về bữa tối thực tế của gia đình mình lên mạng với chú thích: "Bữa ăn 80 nghìn đồng của vợ tôi ngon hơn cả ăn ngoài".

Thật bất ngờ, bức ảnh nhanh chóng gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Một số cư dân mạng đã khen ngợi sau khi xem xong, nói rằng: "Tuyệt vời! Đây chính là 3 bữa ăn một ngày của một người bình thường. Tôi cổ vũ cho bạn!".

Nhiều cư dân mạng thậm chí còn hỏi về công thức và những món ăn nào đã được làm.

Món đầu tiên là đậu phụ kho nước tương, giá 20 nghìn đồng. Vợ tôi mua đậu phụ ở cửa hàng quen thuộc gần nhà. Món ăn này có kết cấu đậm đà, hương vị mềm ngậy, rất ngon.

Cô ấy cắt đậu phụ thành những miếng hình tam giác, từng lát mỏng sau đó được chiên vàng trong chảo dầu ở mức lửa nhỏ. Sau khi chiên đậu có màu vàng nâu cả 2 mặt thì lấy ra, để riêng.

Tiếp đó để lại một chút dầu trong chảo, thêm tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cô ấy cho thêm một chút ớt băm, 1 thìa canh nước tương, nửa thìa canh nước tương đen, 1 thìa canh dầu hào, nửa thìa canh đường. Thêm vào nửa bát nước lọc rồi bắt đầu đun sôi trên lửa nhỏ. Cho đậu phụ vào và nấu trong 3-5 phút.

Tiếp theo, hòa tan một ít tinh bột khoai lang với nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Đổ hỗn hợp này vào nồi để làm đặc nước sốt. Cuối cùng, cho thêm một ít hành lá thái nhỏ và đun nhỏ lửa trong 1 phút trước khi dùng. Đậu phụ nấu theo cách này ngon đến nỗi bạn có thể ăn cả một bát cơm chỉ với nước dùng.

Món thứ 2 là củ mài hấp thịt băm. Vào những ngày hè, những món thịt kho hoặc hầm thường khiến chúng tôi dễ ngán ngấy, đặc biệt là 2 nhóc tì nhà tôi. Do đó vợ tôi thường chọn cách chế biến sao cho nhẹ nhàng và thanh mát nhất có thể. Thịt băm hấp với trứng thì chúng sẽ không muốn ăn. Vì vậy, vợ tôi đã lấy một đoạn củ mài mà cô ấy đã mua và tích trữ trong ngăn đông ra và làm món củ mài hấp thịt băm, món này rất ngon.

Gọt vỏ củ mài, sau đó băm nhỏ thành hỗn hợp nhuyễn. Nhớ đeo găng tay dùng một lần trong quá trình chế biến, nếu không tay bạn sẽ dễ bị dị ứng và ngứa. Tiếp theo, băm nhỏ thịt lợn và cho vào củ mài. Thêm một chút muối, một chút dầu ăn và một chút nước dầu hào, trộn đều, bọc bằng màng bọc thực phẩm và hấp trong nồi khoảng 15 phút.

Củ mài và thịt băm có kết cấu rất khác nhau. Trong khi thịt băm sau khi hấp trở nên mềm và mọng nước, thì củ mài băm làm cho nhân thịt thêm mềm và tan chảy trong miệng. Món ăn này các con tôi rất thích.

Món thứ 3 là rau muống xào tỏi ớt. Nhiều người biết rằng mùa hè là mùa rau muống. Đây cũng là loại rau dễ chế biến và hầu như gia đình nào cũng ăn mỗi tuần vào mùa hè. Với món ăn hôm nay, vợ tôi nhặt riêng phần lá và thân rau muống. Phần lá cho vào nấu canh rồi dầm vài quả sấu.

Phần thân rau muống được rửa sạch, để ráo nước, cắt thành các đoạn nhỏ rồi ướp với một chút muối. Sau đó, cho một ít dầu vào chảo, phi thơm tỏi băm rồi cho thân rau muống đã ướp vào, thêm một chút muối, rồi xào cho đến khi thân rau mềm.

Tiếp theo, bắt đầu nêm gia vị. Thêm một chút nước dầu hào, một chút ớt băm. Sau đó, thêm một chút giấm trắng và một chút bột nêm gà để nêm nếm. Món ăn có vị chua, cay và rất ngon miệng.

Món thứ 4 là mướp xào trứng. Nhiều người không thích ăn mướp, nhưng thực tế món này rất thích hợp để ăn trong những ngày hè nóng bức. Mướp có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt mùa hè.

Vợ tôi gọt vỏ mướp, rồi thái lát và để riêng. Tiếp theo, cô ấy cho một ít dầu ăn vào chảo, và khi dầu nóng đến mức bốc khói, cô ấy cho hỗn hợp trứng đã đánh tan vào.

Chiên trứng cho đến khi vàng đều hai mặt, sau đó cho mướp, một ít dầu và một ít nước tương vào (dùng cho món cá hấp). Cuối cùng, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại.

Mặc dù không có món ăn cầu kỳ nào, nhưng cả gia đình đều rất thích bữa ăn. Bữa ăn 90 nghìn đồng này có màu sắc rực rỡ với các sắc đỏ, xanh lá cây, trắng và vàng, trông rất ngon miệng.