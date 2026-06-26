Không phải dưa hấu hay các món chè, đây là 3 món ăn bạn nên nấu trong bữa cơm ngày hè nóng bức vì rẻ mà ngon

Khi trời nóng, mọi người thường trở nên lười biếng và mất cảm giác thèm ăn. Lúc này, những thứ đầu tiên người ta nghĩ đến để giải nhiệt thường là dưa hấu ướp lạnh các món nước/chè giải khát (như chè sen, chè đậu xanh). Hai món này rất tốt để giải nhiệt, nhưng để thực sự khiến bạn cảm thấy thoải mái và lấy lại vị giác, ăn ngon miệng hơn, bạn cần tìm kiếm những "kho báu" khác trong chợ và nhà bếp. Hôm nay, chúng tôi sẽ nói về 3 nguyên liệu xuất hiện thường xuyên nhất trên bàn ăn của những gia đình "luôn háo hức với đồ ăn" vào mùa hè. Chúng không phải là những thứ đắt tiền, nhưng mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu và sảng khoái, giúp chúng ta vượt qua những ngày hè nóng nực nhất.

1. Mướp - Món ăn gợi ý: Mướp xào cà chua

Mướp vốn là loại thực phẩm mùa hè, và là nguyên liệu dân dã, nhưng vị ngọt thanh mát của nó không thể thay thế bằng bất kỳ loại rau mùa hè nào khác. Mướp có hàm lượng nước rất cao, khiến nó vô cùng mọng nước và thơm. Vào mùa hè, khi chúng ta đổ mồ hôi nhiều, thường cảm thấy khát và khó chịu; các vitamin và khoáng chất dồi dào trong mướp rất tốt để bổ sung những gì cơ thể đã mất. Hơn nữa, kết cấu mềm mại của nó giúp cả người già và trẻ em dễ dàng nhai mà không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Mướp xào cà chua là món ăn đơn giản và nấu rất nhanh. Sự kết hợp giữa màu đỏ và vàng làm cho món ăn trông rất hấp dẫn.

Nguyên liệu: 2-3 quả mướp, 2 quả cà chua, 3 tép tỏi, muối, bột nêm vị gà.

Cách làm món mướp xào cà chua

Bước 1: Trước tiên, gọt vỏ mướp, rửa sạch rồi cắt thành từng dải dày khoảng bằng ngón tay, rồi ngâm ngay vào chậu nước muối loãng. Bước này khá quan trọng, nếu không mướp sẽ bị đen và mất ngon khi xào. Rửa sạch và thái cà chua thành miếng nhỏ và thái lát 3 tép tỏi.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi thái lát vào phi thơm, sau đó cho cà chua vào xào trên lửa vừa nhỏ. Dùng thìa ấn nhẹ cà chua xuống để nước cốt tiết ra; cà chua có độ sệt hơi lợn cợn là tốt nhất. Tiếp theo, vớt mướp ra khỏi nước và cho vào chảo, tăng lửa lên cao và xào nhanh. Khi mướp mềm và chuyển sang màu xanh tươi hơn, thêm muối, bột nêm cho vừa ăn, đảo thêm vài lần nữa là có thể dọn ra.

Toàn bộ quá trình nấu món ăn này chỉ mất 3-5 phút. Nước dùng chính là linh hồn của món ăn này, nó có màu đỏ tươi, vị ngọt của mướp và hương thơm chua nhẹ của cà chua. Món này ăn kèm với cơm thì ngon tuyệt vời.

2. Thịt vịt - Món ăn gợi ý: Canh thịt vị nấu hạt sen và ý dĩ

Trong dân gian lưu truyền câu nói rằng, "Thịt vịt còn tốt hơn cả thuốc trong những ngày nắng nóng", và điều đó quả thật đúng. Thịt vịt khác với các loại thịt khác; nó có tính mát, rất thích hợp để chế biến món ăn trong bữa cơm mùa hè. Hãy nghĩ mà xem, khi trời nóng, mọi người dễ bị sinh nhiệt, và ăn các loại thịt nóng như thịt bò và thịt cừu có thể dễ dàng làm trầm trọng thêm tình trạng này. Ngược lại, thịt vịt cung cấp protein, giúp bạn có năng lượng mà không làm bạn cảm thấy nóng và khô. Tuy nhiên, thịt vịt có mùi hơi tanh, vì vậy bạn nên dùng nhiều gừng khi chế biến, hoặc như phương pháp chúng tôi đề xuất hôm nay, thêm các nguyên liệu như lúa mạch và sen khô để hoàn toàn khử mùi tanh, tạo ra nước dùng đặc biệt đậm đà và thơm ngon.

Nguyên liệu: Nửa con vịt già, 1 củ gừng, rượu nấu ăn, một nắm hạt sen, một nắm hạt ý dĩ, một ít hạt khiếm thực, 1 khúc củ mài, 1/2 củ cà rốt, lượng gia vị thích hợp.

Cách làm món canh thịt vị nấu hạt sen và ý dĩ

Bước 1: Sơ chế sạch rồi chặt thịt vịt thành từng miếng vừa ăn. Cho thịt vịt vào nồi nước, thêm vài lát gừng và rượu nấu ăn rồi bật bếp đun sôi. Sau khi sôi, hớt bọt, vớt vịt ra và rửa lại với nước ấm. Bước này rất quan trọng để khử mùi tanh của thịt vịt. Ngâm hạt ý dĩ, hạt sen và hạt khiếm thực khoảng 1 hoặc 2 tiếng; điều này sẽ giúp chúng dễ nấu chín mềm hơn. Gọt vỏ, rửa sạch và cắt củ mài thành từng khúc ngắn, cắt cà rốt thành từng miếng.

Bước 2: Cho thịt vịt đã chần vào nồi, thêm hạt ý dĩ, hạt sen, hạt khiếm thực, củ mài, cà rốt cùng vài lát gừng. Sau đó thêm lượng nước vừa đủ vào, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong khoảng 20 phút nữa, hoặc cho đến khi củ mài mềm, dễ dàng xiên bằng đũa. Cuối cùng, thêm một chút gia vị cho vừa ăn và tắt bếp.

Món canh này giữ nguyên hương vị ban đầu: Vị tươi ngon của vịt, độ dẻo của củ mài và độ mịn của hạt ý dĩ. Sự kết hợp của các kết cấu này tạo nên một món canh thanh mát và sảng khoái, đặc biệt là vào mùa hè. Một bát canh thơm ngon này sẽ khiến bạn đổ mồ hôi nhẹ và cảm thấy mát mẻ, sảng khoái.

3. Dưa chuột - Món ăn gợi ý: Salad dưa chuột, mộc nhĩ và váng đậu

Không cần phải nói, dưa chuột là món ăn không thể thiếu trong mùa hè. Mọng nước và giòn tan, mỗi miếng cắn đều mang lại cảm giác sảng khoái, giúp xua tan cái nóng ngay lập tức. Hàm lượng nước của dưa chuột cũng cực kỳ cao; gọi chúng là "chai nước rắn" cũng không phải là nói quá. Khi bạn không muốn ăn gì vào một ngày nóng bức, một đĩa salad dưa chuột tươi mát sẽ ngon miệng hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng chỉ ăn salad dưa chuột thôi thì sẽ nhàm chán; thêm một vài nguyên liệu sẽ nâng cả hương vị và giá trị dinh dưỡng lên một tầm cao mới.

Nguyên liệu: 2 quả dưa chuột, 2 cây mộc nhĩ, 3 phần váng đậu que, 3 tép tỏi băm, 2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh giấm balsamic, lượng đường vừa phải, một chút muối, dầu mè, một ít vừng trắng và lạc rang.

Cách làm salad dưa chuột, mộc nhĩ và váng đậu

Bước 1: Ngâm riêng mộc nhĩ khô và váng đậu khô trong nước lạnh trước. Không dùng nước nóng vì nước nóng sẽ làm cho bên ngoài váng đậu bị nhão trong khi bên trong vẫn cứng, dẫn đến kết cấu không ngon. Cắt váng đậu đã ngâm thành từng lát chéo và xé mộc nhĩ thành những miếng nhỏ. Đun sôi một nồi nước, thả váng đậu và mộc nhĩ trong 2 phút. Vớt ra và rửa lại với nước lạnh, sau đó vắt bớt nước thừa. Điều này sẽ giúp chúng giòn và tươi ngon hơn.

Bước 2: Rửa sạch dưa chuột, ngâm trong nước muối pha loãng và bột mì vì chúng ta sẽ không gọt vỏ. Dùng sống dao đập dập vài lần, sau đó cắt thành miếng nhỏ. Bề mặt sần sùi của dưa chuột đập dập giúp giữ hương vị tốt hơn so với việc chỉ thái lát. Cho dưa chuột, mộc nhĩ, váng đậu vào một tô lớn, thêm tỏi băm nhỏ, ớt, nước tương, giấm balsamic, một chút đường, lạc cùng vừng rang và rưới dầu mè lên trên, trộn đều và bày ra đĩa. Món này ngon hơn khi bạn cho vào tủ lạnh khoảng 15 phút trước khi ăn.

Đây là món salad làm vô cùng đơn giản mà nhanh gọn. Dưa chuột và mộc nhĩ giòn, thanh mát trong khi váng đậu bùi béo thơm ngon. Các nguyên liệu bổ sung hương vị và thấm nước sốt vị chua ngọt đậm đà cực đưa cơm.

Ba nguyên liệu gồm mướp, thịt vịt và dưa chuột, đều rất phổ biến trên thị trường và không tốn nhiều tiền. Nhưng bằng cách chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau, bạn có thể tận hưởng một mùa hè thoải mái. Đối với những gia đình bình thường như chúng ta, điều quan trọng là ăn uống theo mùa để sức khỏe và cuộc sống được bình yên và ổn định. Tại sao không thử làm những món này cho gia đình bạn trong mùa hè nóng bức này?