Mẹ tôi đã nấu món ăn này ít nhất 20 lần trong hơn 1 tháng qua: Siêu ngon và nhất định phải ăn trong mùa hè!

Vào mùa hè, thời tiết nóng nực khiến chúng ta tôi đổ mồ hôi rất nhiều, hệ miễn dịch suy yếu và khẩu vị cũng giảm sút. Đó là lúc chỉ có những món ăn mang hương vị thanh mát, chua chua mới lấy lại hứng thú cho chúng ta bên bàn ăn. Món ăn chúng tôi giới thiệu ngay dưới đây là một ví dụ. Bạn khoan để ý đến tên gọi của món ăn và xem nhẹ nó - "Thịt bò nấu dưa muối chua và đậu phụ" vì nghe có vẻ như một món ăn bình thường, nhưng thực ra nó rất phù hợp cho mùa hè - ngon miệng, ăn kèm với cơm rất ngon và không bị ngấy. Mẹ tôi đã nấu món ăn này không dưới 20 lần trong 1.5 tháng hè vừa qua, và mỗi lần dọn ra, gia đình tôi đều tranh nhau đến tận phần nước dùng cuối cùng. Hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá công thức của món ăn này, nếu bạn làm theo, chắc chắn nó sẽ liên tục xuất hiện trên bàn ăn nhà bạn. Hương vị của món ăn này vô cùng thơm ngon, có vị chua cay, thịt mềm và giàu chất dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Chuẩn bị nguyên liệu (cho 3-4 người)

Nguyên liệu chính: 400g bắp bò (tốt nhất là loại có gân, vì gân sẽ làm cho món hầm thơm ngon hơn); 250g dưa cải muối chua; 1 miếng đậu phụ khoảng 400g.

Nguyên liệu gia vị: 4-5 lát gừng, 3 tép tỏi (đập dập), 3-4 quả ớt khô (bỏ qua nếu không thích ăn cay), 2 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh bột bắp, 2 muỗng canh nước tương, một chút muối (dưa cải muối chua đã mặn sẵn nên thêm muối sau), một chút xíu bột tiêu trắng, hành lá thái nhỏ, 2 muỗng canh dầu ăn, khoảng 800ml nước.

Cách làm món thịt bò nấu dưa muối chua và đậu phụ

Bước 1: Đậu phụ bẻ thành các miếng nhỏ. Làm nóng chảo, cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng, thả đậu phụ vào chiên đến khi vàng nâu. Lấy đậu phụ ra ra để riêng. Rửa sạch thịt bò, loại bỏ gân và màng thừa, rồi thái thành lát mỏng. Cho thịt bò vào bát, thêm gừng băm nhỏ, nửa thìa rượu nấu ăn, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh bột bắp và một ít dầu ăn. Trộn đều thịt bò và ướp cho đến khi đậm đà hương vị. Rửa sạch dưa cải muối chua, nắm bớt nước rồi thái thành miếng nhỏ, băm nhỏ gừng và tỏi, rửa sạch ớt khô.

Bước 2: Làm nóng nồi, thêm chút dầu ăn rồi cho gừng, tỏi và ớt khô vào, xào thơm. Tiếp theo cho dưa cải muối chua vào xào đến khi thơm. Tiếp đó cho đậu phụ đã chiên, một ít nước tương và dầu hào, một bát nước nhỏ hoặc nước sôi, một chút muối để nêm nếm, đậy nắp nồi và đun nhỏ lửa trong vài phút.

Bước 3: Tiếp theo, cho thịt bò đã ướp vào và nấu cho đến khi chín. Nếm nước dùng để kiểm tra độ mặn. Vì bắp cải muối chua đã mặn sẵn nên chỉ thêm muối một cách từ từ. Rắc tiêu trắng và khuấy đều. Tắt bếp và rắc hành lá thái nhỏ lên trên là món ăn hoàn thành.

Thành phẩm món thịt bò nấu dưa muối chua và đậu phụ

Vị chua thanh của dưa cải muối, vị tươi ngon của thịt bò và độ mềm mại của đậu phụ - tất cả hòa quyện hoàn hảo trong một tô canh. Thịt bò được hầm mềm đến mức tan ra khi dùng đũa gắp, nhưng vẫn giữ được độ dai ngon, đậu phụ ngấm nước dùng, mọng nước trong từng miếng còn dưa cải muối chua sau khi xào và hầm có vị chua dịu, không quá nồng cũng không quá gắt, mà làm tăng thêm hương vị tổng thể. Vào bữa cơm ngày hè nóng nực khi bạn chẳng có cảm giác thèm ăn, chỉ cần một nồi canh này cũng đủ thôi thúc bạn ăn thêm 1 bát cơm.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò nấu dưa muối chua và đậu phụ!