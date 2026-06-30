Những ngày Hà Nội bước vào đợt cao điểm nắng nóng với nhiệt độ ngoài trời có lúc chạm ngưỡng kỷ lục, việc tìm kiếm những thức uống giải nhiệt cấp tốc không chỉ là nhu cầu mà còn là cách để bảo vệ sức khỏe. Giữa hàng loạt các loại trà sữa hay nước ngọt nhiều đường, Hoa hậu Đỗ Hà đã chia sẻ một "công thức quốc dân" vô cùng thanh mát và lành tính: Nước rau má đậu xanh dừa non. Thức uống này không chỉ giúp thanh lọc cơ thể, đẩy lùi cảm giác oi bức mà còn mang lại sự sảng khoái, tỉnh táo ngay từ ngụm đầu tiên.

Nguồn: Đỗ Thị Hà

Mùa hè "đổ lửa" và nhu cầu thanh nhiệt từ bên trong

Mùa hè tại Hà Nội vốn nổi tiếng với cái nắng "như đổ lửa", khiến chỉ cần bước chân ra đường trong vài phút, cơ thể đã nhanh chóng rơi vào trạng thái mất nước, mệt mỏi. Không chỉ cơ thể phải "gồng mình" chống chọi với cái nóng, mà làn da cũng chịu tác động tiêu cực, dễ bị nóng rát, kích ứng và mất đi độ ẩm tự nhiên.

Trong video chia sẻ mới nhất của mình, Hoa hậu Đỗ Hà đã tâm sự về việc làm thế nào để duy trì trạng thái tươi tắn và năng lượng giữa thời tiết khắc nghiệt. Cô tin rằng, vẻ đẹp thực sự bắt nguồn từ sự chăm sóc toàn diện: Không chỉ chú trọng chăm sóc da bên ngoài mà còn phải nuôi dưỡng sức khỏe từ sâu bên trong. Giải pháp của cô chính là việc tự tay pha chế những loại thức uống thiên nhiên, vừa giúp cơ thể "giải nhiệt" tức thì, vừa giúp làn da được xoa dịu từ gốc.

Nguồn: Đỗ Thị Hà

Công thức rau má đậu xanh: "Thần dược" giải nhiệt từ thiên nhiên

Rau má từ lâu đã được ví như một món quà quý giá của thiên nhiên ban tặng cho những ngày hè oi ả. Với đặc tính mát, lành tính, rau má có khả năng thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ đào thải các độc tố tích tụ trong cơ thể do nhiệt độ cao vô cùng hiệu quả.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách biến rau má thành một thức uống "gây nghiện". Trong video, Hoa hậu Đỗ Hà đã tiết lộ một mẹo nhỏ vô cùng tinh tế: Chần sơ rau qua nước sôi trước khi xay. Đây được xem là "bí mật" giúp rau giữ được màu xanh mướt mát mắt, đồng thời loại bỏ bớt mùi hăng nồng tự nhiên, khiến ly nước rau má trở nên thơm ngon, dịu nhẹ và dễ uống hơn nhiều so với cách xay rau sống truyền thống.

Nguồn: Đỗ Thị Hà

Sức hấp dẫn của thức uống này nằm ở sự hòa quyện đầy nghệ thuật giữa ba tầng hương vị:

- Rau má: Mang lại vị thanh mát, giải nhiệt chủ đạo.

- Đậu xanh: Được nấu chín, nghiền nhuyễn tạo độ bùi béo tự nhiên, không chỉ giúp cân bằng vị mà còn bổ sung nguồn protein thực vật và vitamin nhóm B giúp tăng cường năng lượng.

- Nước cốt dừa: Điểm nhấn béo ngậy, ngọt dịu, giúp tổng thể ly nước trở nên mềm mại và dễ uống hơn.

Cách pha chế phân tầng đẹp mắt mà Đỗ Hà chia sẻ cũng cho thấy một lối sống chỉn chu, biết cách yêu chiều bản thân. Từng lớp màu xanh mướt của rau má hòa quyện với lớp đậu xanh, cốt dừa trắng đục không chỉ mang lại hiệu ứng thị giác mãn nhãn mà còn khiến trải nghiệm thưởng thức trở nên thú vị hơn hẳn.

Nguồn: Đỗ Thị Hà

Lời khuyên cuối cùng mà Đỗ Hà muốn gửi gắm đến các tín đồ làm đẹp chính là thông điệp: "Làn da mùa hè cần sự nhẹ nhàng". Trong những ngày nắng nóng, cơ thể dễ bị mất nước, da dễ bị kích ứng, đừng ép bản thân hay làn da làm việc quá tải. Thay vào đó, hãy lắng nghe và đáp ứng đúng những gì cơ thể đang "kêu cứu" bằng những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả.

Chỉ với một chế độ ăn uống lành mạnh, tận dụng các nguyên liệu tự nhiên như rau má, kết hợp với các bước chăm sóc da dịu nhẹ, bạn hoàn toàn có thể tự tin sở hữu vẻ ngoài "bóng khỏe, tràn đầy sức sống" trong suốt mùa hè này. Đừng quên, bí quyết để trẻ đẹp không nằm ở đâu xa, mà nằm ngay trong chính thói quen sống và sự thấu hiểu cơ thể mỗi ngày.