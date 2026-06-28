Hãy nấu 3 món ăn này ngay trong tháng 6: Vừa rẻ, nhanh mà ngon lại giúp đường ruột "thông thoáng", bụng xẹp nhỏ

Khi tháng 6 đến, thời tiết trở nên nóng ẩm khó chịu khiến chúng ta cảm thấy uể oải, bụng đầy hơi và không có cảm giác thèm ăn. Có một câu dân gian truyền miệng rằng: "Nếu không thanh lọc cơ thể vào tháng 6, cơ thể sẽ bị đầy hơi cả năm". Vào thời điểm này, hệ tiêu hóa của chúng ta đặc biệt cần những món ăn tươi mát, có tính thanh lọc để loại bỏ chất béo và độ ẩm tích tụ suốt mùa xuân.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ 3 món ăn "thanh lọc" được chế biến từ những nguyên liệu được ví von như "chổi quét sạch ruột". Tất cả đều chúng đều là nguyên liệu rẻ tiền, theo mùa, chế biến nhanh chóng và dễ dàng, và không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Ăn một món khác nhau mỗi ngày giúp đường ruột của bạn khỏe mạnh, sảng khoái và thoải mái toàn thân!

1. Su su xào mộc nhĩ và trứng

Món ăn này có màu sắc tuyệt đẹp - màu xanh tươi mát, màu đen giòn dai và màu vàng mềm mại, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy ngon miệng rồi. Quả su su là một nguyên liệu tuyệt vời để thanh lọc đường ruột, nó mọng nước, giòn tan và có vị hơi giống sự kết hợp giữa dưa chuột và rau diếp ngồng. Su su giảu chất xơ và chất xơ này thúc đẩy nhu động ruột, đẩy chất cặn bã ra ngoài, ngăn ngừa táo bón và giảm độc tố. Còn mộc nhĩ thì khỏi phải nói, chúng giống như "chất làm sạch ruột" với kết cấu giòn tan của chúng giúp hệ tiêu hóa của bạn được vận động.

Nguyên liệu: 1 quả su su, 1 cây mộc nhĩ, 2 quả trứng gà, 3 tép tỏi băm, 1/2 quả ớt chuông đỏ, lượng muối thích hợp, một chút dầu hào, dầu ăn, bột nêm (tùy thích),

Cách làm món su su xào mộc nhĩ và trứng

Bước 1: Ngâm mộc nhĩ khô trong nước ấm cho đến khi mềm, rửa sạch và xé thành các miếng nhỏ. Dùng dao rạch những đường nông trên bề mặt quả su su để chúng tiết hết nhựa dính rồi rửa sạch. Sau đó gọt vỏ quả su su, cắt đôi theo chiều dọc, bỏ hạt rồi thái thành các miếng mỏng. Bỏ hạt ớt chuông và thái lát. Đánh tan hai quả trứng và để riêng.

Bước 2: Đun sôi nước trong nồi, sau đó cho mộc nhĩ và su su vào chần trong khoảng 1 phút, vớt ra, để ráo.Bước này sẽ giúp su su su su giòn hơn và nấm mộc nhĩ mềm hơn. Làm nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, đổ trứng đã đánh vào và nhanh chóng đảo đều bằng đũa cho đến khi trứng chuyển thành những miếng lớn, màu vàng nâu. Lấy trứng ra khỏi chảo và để riêng dùng sau.

Bước 3: Cho một ít dầu vào chảo, thêm tỏi băm nhỏ và xào thơm. Sau đó cho ớt chuông vào đảo nhanh. Tiếp theo, cho su su và mộc nhĩ đã chần vào đảo nhanh trên lửa lớn. Cho trứng đã chiên vào lại chảo, thêm một thìa nhỏ gia vị và một chút dầu hào để tăng hương vị, đảo đều, là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Món ăn này nhẹ nhàng, tươi mát và có độ giòn ngon miệng!

2. Rau mồng tơi xào tỏi

Rau mồng tơi là một trong những loại rau lá xanh có rất nhiều vào mùa hè. Lá của nó mập mạp và trơn mượt, kết cấu mềm mịn đặc biệt dễ chịu. Khi ăn rau mồng tơi, nó làm cho toàn bộ thực quản cảm thấy ẩm ướt, dễ nuốt. Rau mồng tơi có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ làm sạch đường tiêu hóa rất hiệu quả nhờ chứa lượng chất nhầy tự nhiên và chất xơ dồi dào. Ngoài nấu canh, rau mồng tơi ngon nhất khi xào, bạn không cần thêm bất cứ thứ gì khác, chỉ cần thật nhiều tỏi. Mùi thơm của tỏi thì tuyệt vời!

Nguyên liệu: 500g rau mồng tơi, 5-7 tép tỏi, gia vị, một quả ớt băm (tùy thích), gia vị, bột nêm.

Cách làm món rau mồng tơi xào tỏi

Bước 1: Rau mồng tơi sau khi mua về hãy loại bỏ phần thân cứng, chỉ giữ lại phần lá non và ngọn. Rửa sạch nhiều lần với nước và để ráo hoàn toàn. Bóc bỏ vỏ tỏi, rửa sạch rồi đập dập và băm nhỏ. Đặt chảo lên bêp, đun nóng rồi cho dầu ăn vào và xoay đều để dầu phủ khắp đáy chảo. Đầu tiên, cho một nửa lượng tỏi băm và ớt vào và phi trên lửa nhỏ cho đến khi hơi vàng nâu, dậy mùi thơm, sau đó tăng lửa. Nếu không thích ăn cay thì bỏ qua ớt.

Bước 2: Cho rau mồng tơi đã rửa sạch vào, dùng thìa đảo nhanh để mỗi lá nấm được phủ đều dầu. Khi lá rau mồng tơi xẹp xuống và mềm, ngay lập tức cho phần tỏi băm nhỏ còn lại và lượng gia vị vừa phải, bột nêm vào. Xào thêm khoảng 20 giây nữa, cho đến khi thân rau chuyển sang màu xanh và chín tới, sau đó tắt bếp ngay lập tức. Hương thơm của hỗn hợp tỏi sống và tỏi chín tạo nên linh hồn cho món rau đơn giản này, nó mềm mại, thơm ngon và vô cùng hấp dẫn!

3. Canh mướp, rong biển và trứng

Mùa hè, chúng ta đổ mồ hôi rất nhiều, và chỉ ăn đồ khô thôi thì không đủ. Một bát canh là điều cần thiết để cảm thấy dễ chịu trong mỗi bữa ăn mùa hè. Mướp đang vào mùa lại có giá rất rẻ, nó mềm đến mức bạn có thể vắt nước ra được. Bản thân mướp có vị ngọt và thanh mát, và khi kết hợp với rong biển, một loại tạo độ mềm mịn còn cái kia tăng cường vị umami sẽ tạo nên món ngon tuyệt vời ngay cả khi không có bột ngọt. Ăn bát canh này sẽ khiến mọi người cảm thấy như mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra, mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái và thư giãn. Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào và lượng nước cao, mướp giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy quá trình đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên.

Nguyên liệu: 1 quả mướp hương (200g), hành lá thái nhỏ (để riêng phần gốc hành), 10g rong biển khô, 2 quả trứng gà, gia vị, dầu ăn, một chút dầu mè.

Cách nấu canh mướp, rong biển và trứng

Bước 1: Gọt vỏ mướp, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Ngâm chúng trong nước muối sau khi cắt để tránh bị đen. Đập trứng gà vào bát rồi đánh tan. Cho một ít dầu ăn vào chảo. Khi dầu nóng thêm gốc hành lá vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo cho mướp vào và xào từ từ trên lửa vừa nhỏ. Tiếp tục xào cho đến khi các miếng mướp mềm, sẫm màu hơn và hơi trong suốt ở các cạnh.

Bước 2: Đổ lượng nước vừa phải vào rồi đậy nắp và đun sôi trên lửa lớn để mướp tiết ra hết vị ngọt. Hạ nhỏ lửa, dùng muôi khuấy đều nước canh trong nồi để tạo chuyển động tròn rồi đổ trứng đã đánh tan thành dòng và từ từ. Làm như vậy bạn sẽ tạo được vân trứng đẹp mắt. Sau đó tắt bếp, thả rong biển ăn liền vào, dùng nhiệt dư của súp để làm mềm chúng. Cuối cùng, thêm một chút muối, nhỏ vài giọt dầu mè và rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Món canh này trong, ngọt và thanh; sau khi ăn một bát, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu trong bụng và cảm thấy cơ thể được cung cấp đủ nước hơn.

3 món ăn này cực kỳ dễ làm và tiết kiệm, mang đến hương vị quen thuộc của những bữa ăn hàng ngày. Hãy tận dụng những loại rau củ tươi ngon nhất vào tháng 6, đừng lười biếng và chế biến chúng cho gia đình bạn theo nhiều cách khác nhau. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh tốt hơn bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào; một cơ thể nhẹ nhàng hơn tự nhiên dẫn đến nhiều năng lượng và sức sống hơn. Cùng làm chúng tối nay nào!