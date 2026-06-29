Bữa cơm tối mẹ tôi nấu toàn những món tươi mát, ngon miệng, cực hấp dẫn "thổi bay" nắng nóng

Vào mùa hè, thời tiết nóng nực ảnh hưởng rất nhiều đến khẩu vị, và chúng ta mỗi ngày đều không ngừng hỏi "ăn gì để kích thích vị giác?". Nếu bạn cũng đang băn khoăn và không biết bữa tối nay nấu gì cho gia đình mình thường thức thì hãy tham khảo những món ăn theo thực đơn dưới đây nhé. Mỗi khi trong gia đình tôi có người than vãn không muốn ăn, ngay lập tức mẹ tôi sẽ lên thực đơn toàn món ăn "lấy lại khẩu vị". Và chỉ cần ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp toả ra, cả nhà tôi đã thấy thèm thuồng. Cuối tuần vừa rồi cũng vậy, khi những cơn gió nóng bỏng rát thi nhau lùa vào nhà, chúng tôi than thở không muốn ăn gì. Vậy là ngay lập tức, buổi chiều hôm đó, một bữa ăn ngon đã sẵn sàng. Hãy cùng xem bữa ăn đó mẹ tôi chuẩn bị món gì nhé!

Các món ăn mẹ tôi nấu cho bữa tối bao gồm: Đậu phụ hấp sốt thịt băm, mướp đắng xào trứng, sò điệp hấp tỏi và miến, và cá muối. Chúng tôi cũng đặc biệt rất thích món canh sườn heo hầm ngô và củ cải của bữa ăn hôm đó.

Canh sườn heo hầm ngô và củ cải

Trong nhóm chat gia đình hôm đó, khi em trai tôi nói rằng dạo này khẩu vị quá tệ, nhiều lúc cảm thấy bị đầy hơi và thèm một bát canh thanh mát, ngọt ngon mẹ nấu. Em trai tôi có nhắc về món canh sườn heo hầm ngô và củ cải. Nó nói canh này thanh mát, ngon miệng và tốt cho dạ dày. Vì vậy, hôm đó mẹ tôi đã nấu món này. Vừa dọn lên bàn, em trai tôi đã ngay lập tức ăn hết 2 bát canh. Từng khúc ngô nhỏ và những miếng củ cải trắng ngần được em tôi ăn ngấu nghiến, trông ngon miệng quá.

Món canh này bạn chỉ cần rửa sạch sườn heo với nước sạch để khử mùi tanh. Sau khi chần sơ, cho sườn và ngô đã cắt khúc ngắn vào nồi áp suất và nấu trong 7 phút. Sau đó cho tiếp củ cải vào và nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Cuối cùng, tôi nêm muối và bột nêm vị gà. Em trai tôi nói rằng món canh này mẹ tôi nấu vẫn là "đỉnh nhất" do đó lần nào cũng được ăn hết sạch.

Sò điệp hấp miến và sốt tỏi

Hôm đó mẹ tôi mua vài con sò điệp tươi, sơ chế sạch rồi thái mỏng. Ngâm miến dong trong nước nóng cho mềm rồi vớt ra, cắt thành những đoạn ngắn, để ráo. Tiếp đó chuẩn bị một chiếc bát, thêm tỏi băm, dầu hào, nước tương, một chút đường, dầu mè và chút xíu nước rồi trộn đều là có nước sốt tỏi.

Sau đó, cho miến đã ngâm vào đĩa sâu lòng, đặt sò điệp đã làm sạch và thái miếng lên trên, rưới đều nước sốt tỏi vào, rồi đặt vào nồi hấp trong 7 phút. Cuối cùng rắc hành lá thái nhỏ lên trên và rưới một chút dầ đun nóng lên để kích thích mùi thơm. Món ăn rất ngon!

Mướp đắng xào trứng

Với riêng tôi, dạo này công việc nhiều nên thường phải thức khuya. Thêm vào đó thời tiết nóng nên tôi ở trong phòng điều hoà khá nhiều lại hay uống nước lạnh nên bị đau họng. Do đó mẹ bảo tôi cần được bổ sung đủ vitamin. Ngoài việc làm cho những ly nước ép vào buổi sáng, bữa ăn hôm đó mẹ làm món mướp đắng xào trứng và bà bảo "món này danh riêng cho con". Trước khi nấu món ăn, mẹ bỏ hạt mướp đắng, rửa sạch rồi thái mỏng. Sau đó ướp với chút muối cho mềm. Tiếp theo, rửa sạch, rồi chần qua nước sôi với vài giọt dầu. Vớt ra và để ráo nước.

Sau khi băm nhỏ tỏi, mẹ phi thơm với chút dầu ăn rồi cho mướp đắng vào đảo đều. Sau đó đó đổ trứng đã đánh vào, xào cùng mướp đắng. Khi trứng đông lại và bám vào từng miếng mướp đắng, mẹ đảo thêm vài lần cho chín hẳn rồi tắt bếp lấy món ăn ra đĩa. Món này gần như mẹ không nêm nếm nhiều gia vị do trước đó đã ướp mướp đắng với muối nên đủ đậm đà.

Dưa cải muối chua nấu phi lê cá

Đây là một trong những món ăn yêu thích của cả gia đình tôi. Tất cả các thành viên trong gia đình đều đặc biệt thích các món ăn từ cá và trở thành nguyên liệu gần như xuất hiện đều đặn mỗi tuần 2 lần. Bữa ăn hôm đó, mẹ tôi mua phi lê cá chép đen và ướp với chút gia vị cùng bột bắp trong 10 phút.

Mẹ tôi chiên thêm một ít đậu phụ và dùng dưa cải muối chua để nấu cùng. Đầu tiên, phi thơm một chút gốc hành lá thái nhỏ sau đó cho dưa cải muối chua và vài lát gừng vào xào đến khi bay hết nước. Tiếp đó cho lượng nước vừa phải vào và đun sôi. Tiếp theo cho đậu phụ vào nấu cùng một lúc đến khi đậu phụ thấm nước dùng từ dưa cải muối chua. Sau đó rải phi lê cá lên bề mặt và tiếp tục nấu trong khoảng 7-10 phút. Cuối cùng rắc một ít tỏi băm, hành lá thái nhỏ và hạt vừng trắng rang lên và tắt bếp. Món ăn này không cần nêm nếm quá nhiều gia vị vì dưa cải muối đã có vị mặn.

Đậu phụ non hấp thịt băm

Món hấp là một trong những món thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của gia đình tôi vào mùa hè. Mẹ tôi đặc biệt thích cho thêm đậu phụ non vào các món hấp. Mẹ tôi bảo, loại đậu phụ này cũng giúp giảm nhiệt trong cơ thể, rất phù hợp để giảm nóng trong, ngăn tình trạng loét miệng nhẹ do nhiệt trong người bị tích tụ. Để làm món ăn này, mẹ tôi nghiền nát đậu phụ non rồi cho vào thịt băm, thêm nước tương, một chút nước tương đen và muối, trộn đều, đập một quả trứng vào giữa, rồi hấp trong 25 phút. Món ăn nhanh gọn mà ngon.

Cơm trong bữa ăn ở gia đình tôi là cơm gạo lứt ba màu, rất tốt cho sức khỏe. Chúng tôi ăn rau, thức ăn trước rồi mới ăn cơm. Mẹ tôi về hưu nên có nhiều thời gian để chuẩn bị cơm cho cả gia đình. Những món ăn kiểu nhà làm thế này vừa rẻ, ngon lại đảm bảo sức khoẻ, giá cả lại phải chăng. Nếu bạn không có cảm giác thèm ăn trong thời tiết nóng bức, bạn có thể tham khảo thực đơn của gia đình tôi. Tôi chắc chắn chúng sẽ giúp gia đình bạn lấy lại khẩu vị.