Tài khoản bỗng có 600 triệu từ chồng cũ chuyển cho, tin nhắn đến sau đó khiến tôi choáng váng, khi tìm hiểu lý do, tôi càng sốc hơn

Sau khi ly hôn, tôi và chồng cũ gần như không còn liên quan đến nhau ngoài chuyện của con. Mỗi tháng, anh đều chuyển cho tôi 5 triệu chu cấp cho con. Số tiền ấy không quá lớn nhưng tháng nào cũng đều đặn, chưa bao giờ anh quên. Tôi cũng chưa từng đòi hỏi thêm, bởi tôi hiểu sau khi hai người đã đường ai nấy đi, chuyện nuôi con vẫn cần sự tự nguyện từ cả hai phía.

Thế nên tháng vừa rồi, khi điện thoại báo tài khoản nhận được 600 triệu từ anh, tôi thực sự hoảng. Tin nhắn chuyển khoản chỉ vỏn vẹn vài chữ, đại ý rằng anh gửi luôn tiền chu cấp cho 10 năm tới, để sau này tôi không phải chờ đợi hay nhắc nhở anh nữa.

Tôi nhìn con số 600 triệu mà lòng đầy nghi hoặc.

Chồng cũ tôi làm công việc bình thường, thu nhập khá nhưng chắc chắn không phải kiểu có thể dễ dàng rút ra 600 triệu. Hơn nữa, nếu có khoản tiền lớn như vậy, tại sao anh lại đột nhiên đưa hết cho tôi?

Tôi gọi điện hỏi nhưng anh chỉ nói đó là tiền anh lo cho con, bảo tôi cứ giữ lấy, khi nào con cần thì dùng.

Ảnh minh họa

Càng nói như vậy, tôi càng thấy bất an. Tôi bắt đầu tìm hiểu và cuối cùng biết được nguyên nhân. Căn nhà trước đây hai vợ chồng từng sống cùng nhau đã được anh bán. Sau khi ly hôn, tôi đưa con ra ngoài thuê nhà, còn anh vẫn ở nhà đấy vì đó là tài sản trước hôn nhân, bố mẹ cho anh tiền mua. Nhưng không ngờ, anh đã vay một khoản tiền khá lớn để làm ăn. Việc kinh doanh thất bại, nợ nần kéo dài. Đến lúc không còn khả năng xoay xở, anh buộc phải bán nhà để trả nợ.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là sau khi bán nhà trả hết nợ, anh đã giữ lại một phần rất nhỏ để trang trải cuộc sống, còn chuyển ngay 600 triệu cho tôi.

Tôi hỏi một người quen của anh mới biết, trước khi bán nhà, anh từng nói rằng mình sợ sau này không có khả năng kiếm tiền thì sẽ không chu cấp được cho con. Anh không muốn một ngày nào đó con cần tiền học, tiền sinh hoạt hay bất cứ khoản gì mà mình lại bất lực. Vì vậy, vừa bán được nhà, việc đầu tiên anh nghĩ đến là gửi tiền cho con.

Tối hôm ấy, tôi ngồi rất lâu nhìn tài khoản ngân hàng. Tôi không biết có nên trả lại anh bớt một phần không, vì tôi biết giờ anh đang rất cần tiền. Nếu giúp được anh thì tôi cũng sẽ cố giúp vì tôi biết bần cùng bất đắc dĩ anh mới phải bán nhà. Tôi nên làm gì trong lúc này đây?