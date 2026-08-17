Chồng tự hào tài khoản có vài trăm triệu nhưng đâu biết những mớ rau vợ mua hằng ngày lại đắng đót thế này!

Tiết kiệm vốn là một thói quen tốt, nhất là với những gia đình muốn có khoản tiền dự phòng. Nhưng tiết kiệm khác với việc cắt giảm mọi nhu cầu của bản thân chỉ để nhìn con số trong tài khoản tăng lên.

Tiết kiệm đến mức kham khổ

Trong hôn nhân, nếu chỉ có một người cảm thấy yên tâm vì tiền được giữ lại, người còn lại rất dễ cảm thấy mình đang phải hy sinh quá nhiều. Tiền bạc khi ấy không còn là chuyện chi tiêu nữa mà trở thành nguyên nhân khiến hai vợ chồng ngày càng khó chịu với nhau. Việt cũng đang rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Việt và Tú kết hôn được 4 năm. Tú vốn là người cực kỳ thích tiết kiệm và luôn cho rằng đây là phương án tối ưu để gia đình có một cuộc sống ổn định. Mỗi khi nhìn tài khoản đã tích được vài trăm triệu, Tú lại càng có động lực giữ tiền, thậm chí sẵn sàng ăn uống đơn giản, mặc quần áo cũ cả năm chỉ để không phải rút tiền ra.

Tú có thể mặc đi mặc lại 2 bộ quần áo. Đi ăn ngoài gần như không bao giờ có trong kế hoạch. Những món Việt thích mà đắt tiền một chút, cũng thường bị cho là không cần thiết.

Việt vốn không phải người hoang phí. Cô chỉ muốn thỉnh thoảng mua một lọ mỹ phẩm phù hợp, dùng sữa tắm hay bột giặt loại tốt hơn một chút. Nhưng mỗi lần cô mua thứ gì đắt hơn mức Tú cho là hợp lý, anh lại cằn nhằn cả ngày. Dần dần, Việt hình thành thói quen đứng trước kệ mỹ phẩm rồi lại đặt đồ xuống vì sợ chồng nói.

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Ngay cả những thứ thiết yếu trong nhà cũng phải chọn loại rẻ nhất. Tú còn yêu cầu Việt đi chợ thật muộn, thường đợi đến lúc người bán bắt đầu hạ giá mới mua. Có hôm gần tối, thịt cá chẳng còn được bao nhiêu lựa chọn, rau cũng không còn tươi, thậm chí dập nát, Việt vẫn phải mua vì không mua thì chẳng có gì ăn, mà Tú cho rằng như thế mới gọi là tiết kiệm vì bình thường 10 nghìn một bó rau, giờ mua 10 nghìn được cả 3-4 mớ.

Điều khiến Việt mệt mỏi nhất không phải chuyện ăn món rẻ hay mặc ít quần áo, mà là cảm giác mọi khoản chi tiêu đều phải xin phép và giải trình.

Nhìn tài khoản có vài trăm triệu, Tú thấy rất yên tâm. Còn Việt nhìn vào tủ đồ, kệ mỹ phẩm và những túi hàng giá rẻ trong bếp, cô lại thấy mình đang sống quá dè sẻn.

Có lẽ tiết kiệm tốt không phải là tiêu càng ít càng tốt, mà là biết khoản nào nên cắt và khoản nào vẫn cần giữ lại để cuộc sống không trở thành một cuộc nhịn tiêu kéo dài.

6 cách tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống

1. Chia thu nhập thành các nhóm rõ ràng

Có thể áp dụng nguyên tắc 50% cho nhu cầu thiết yếu, 20% tiết kiệm, 20% cho mục tiêu cá nhân và 10% cho giải trí hoặc những khoản phát sinh. Tỷ lệ này có thể điều chỉnh theo thu nhập thực tế.

2. Mỗi người nên có một khoản tiền riêng

Hai vợ chồng có thể thống nhất mỗi tháng mỗi người được một khoản 2–5 triệu để tự quyết định. Người này không nên soi xét người kia mua mỹ phẩm, quần áo hay những món đồ cá nhân trong giới hạn đã thống nhất.

3. Tiết kiệm bằng cách mua thông minh, không phải mua đồ rẻ nhất

Bột giặt, sữa tắm, thực phẩm… nên cân nhắc cả chất lượng, độ an toàn và giá thành trên mỗi lần sử dụng. Đồ rẻ nhưng nhanh hỏng hoặc phải mua nhiều lần chưa chắc đã tiết kiệm.

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4. Lập thực đơn trước khi đi chợ

Thay vì đi chợ thật muộn để mua đồ giảm giá, có thể lên thực đơn 3–5 ngày, ưu tiên thực phẩm đang vào mùa, mua lượng vừa đủ và tận dụng chương trình giảm giá phù hợp.

5. Đặt mục tiêu tiết kiệm cụ thể

Ví dụ, thay vì chỉ nghĩ phải có thật nhiều tiền trong tài khoản, hai vợ chồng có thể thống nhất mục tiêu quỹ dự phòng 100 triệu, sau đó là tiền mua nhà, mua xe hoặc đầu tư. Khi có mục tiêu, việc tiết kiệm sẽ thực tế hơn.

6. Đừng tiết kiệm bằng cách cắt bỏ hoàn toàn những nhu cầu chính đáng

Một người không cần phải mua đồ hiệu hay tiêu xài thoải mái mới gọi là biết hưởng thụ. Nhưng nếu đến một lọ mỹ phẩm, bộ quần áo mới hay một chai sữa tắm tốt hơn cũng khiến người đó sợ hãi vì bị trách móc thì vấn đề đã không còn nằm ở việc tiết kiệm.

Trong hôn nhân, tiền tiết kiệm cuối cùng vẫn là để phục vụ cuộc sống. Vì vậy, điều quan trọng không phải là tài khoản có bao nhiêu tiền, mà là hai vợ chồng có thể vừa tích lũy cho tương lai, vừa cảm thấy cuộc sống hiện tại vẫn đáng sống.