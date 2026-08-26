Tôi đưa vợ 30 triệu/tháng nhưng tháng nào cô ấy cũng than thiếu, cho đến khi phát hiện 400 triệu trong tài khoản riêng và biết bí mật của vợ

Vợ chồng tôi cưới nhau 9 năm, có 2 đứa con. Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ mình khá thoải mái chuyện tiền bạc. Lương và thu nhập thêm của tôi mỗi tháng cũng ổn nên đều đặn chuyển cho vợ 30 triệu để lo chi tiêu gia đình.

Tháng nào vợ cũng báo hết tiền. Có tháng còn dư được 3-4 triệu thì cô ấy nói tháng đó may mắn vì ít đám cưới, đám hiếu. Tôi chưa từng kiểm tra.

Mỗi lần tôi thắc mắc tiền đi đâu hết, vợ đều có lý do rất hợp lý. Khi thì tiền học, tiền ăn, tiền sữa của con tăng. Khi thì mua quần áo, thuốc men, đóng các khoản ở trường. Rồi hai bên nội ngoại có việc, lúc thì biếu bố mẹ vài triệu, lúc mua quà, lúc gửi tiền lo đám giỗ họ ở quê. Vợ liệt kê rất trôi chảy khiến tôi cảm thấy đúng là 30 triệu không thấm vào đâu.

Tôi nghe mãi thành quen, thậm chí còn thấy thương vợ vì nghĩ cô ấy phải xoay xở đủ thứ.

Cho đến tuần trước, tôi tình cờ biết vợ có một tài khoản tiết kiệm riêng. Ban đầu tôi tưởng cô ấy để dành được vài chục triệu. Nhưng khi nhìn thấy số dư, tôi chết lặng: gần 400 triệu.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi sốc hơn là số tiền đó không phải mới tích lũy. Vợ tôi đã âm thầm gom từng khoản trong nhiều năm. Có tháng cô ấy nói hết 30 triệu, nhưng thực tế vẫn giữ lại một phần. Những khoản tiền tôi tưởng đã chi cho gia đình, hóa ra có một phần được chuyển sang tài khoản riêng.

Tôi hỏi thẳng thì vợ im lặng rất lâu rồi mới thừa nhận. Cô ấy bảo giữ tiền riêng chỉ để phòng thân, chứ không có ý lừa tôi. Nhưng rồi tôi biết thêm chuyện chị gái cô ấy vừa vay 100 triệu từ khoản tiền đó.

Lúc này tôi thực sự không biết phải phản ứng thế nào. Nếu vợ nói với tôi ngay từ đầu rằng muốn có một khoản tiết kiệm riêng, có lẽ tôi chẳng phản đối. Nhưng suốt nhiều năm, tôi đưa 30 triệu mỗi tháng, cô ấy luôn khiến tôi tin rằng số tiền ấy gần như vừa đủ để gia đình sống.

Tôi không tiếc số tiền 400 triệu, vì vợ tiết kiệm được như thế thì cũng tốt, cũng giỏi. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại cất riêng cho bản thân, giấu giếm tôi.

Tôi hỏi vợ tại sao chị gái vay tiền mà tôi cũng không được biết, cô ấy chỉ nói đó là tiền riêng của cô ấy nên cô ấy có quyền quyết định. Tôi nghe câu ấy mà thấy chạnh lòng.

Vợ chồng sống với nhau, chẳng lẽ tiền nào là tiền của vợ, tiền nào là tiền của chồng lại rạch ròi đến vậy? Huống chi vẫn là tiền tôi đưa cho vợ. Như thế này thì còn đâu niềm tin cho nhau nữa?