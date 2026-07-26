Tài khoản bất ngờ nhận được 50 triệu, tôi về hỏi vợ mới tá hỏa vì bí mật cô ấy giấu suốt nhiều năm qua

Sáng hôm đó, tôi đang làm việc thì điện thoại báo tài khoản nhận được 50 triệu. Người chuyển tiền là một cái tên tôi không hề quen. Tôi còn tưởng ai đó chuyển nhầm nên ngồi chờ xem có ai gọi điện xin hoàn lại không.

Chưa đầy nửa tiếng sau, một người đàn ông gọi cho tôi. Anh ấy tự giới thiệu rồi nói vừa trả khoản tiền đã vay của vợ tôi cách đây 4 năm. Anh ấy xin lỗi vì đến bây giờ mới xoay xở được, còn cảm ơn vợ tôi vì năm đó đã giúp lúc gia đình anh ấy rơi vào đường cùng. Tôi nghe mà ngơ ngác. Từ trước đến nay, chuyện tiền bạc trong nhà đều do hai vợ chồng cùng bàn bạc. Vậy mà tôi chưa từng biết có khoản tiền nào được mang đi cho vay.

Tối hôm ấy, tôi cầm điện thoại đưa cho vợ xem tin nhắn báo nhận tiền rồi hỏi. Cô ấy chỉ nhìn một lúc rồi cười, bảo cuối cùng người ta cũng trả. Tôi càng ngạc nhiên hơn. Hỏi kỹ ra mới biết, suốt mấy năm qua vợ tôi đã cho không ít người vay tiền. Có người là đồng nghiệp cũ, có người là hàng xóm, có người là bạn học lâu năm. Hễ ai kể hoàn cảnh khó khăn, cần tiền chữa bệnh, đóng học cho con hay xoay vốn làm ăn, nếu trong nhà còn khoản tiết kiệm thì cô ấy lại mềm lòng.

Tôi hỏi sao không nói với tôi một câu. Vợ chỉ bảo lúc đó thấy người ta cần gấp, nghĩ vài tháng họ sẽ trả nên không muốn làm tôi phải bận tâm.

Nhưng điều khiến tôi không biết nên cười hay nên lo là cách vợ cho vay. Những khoản lớn vài chục triệu thì cô ấy có viết giấy vay nợ, lưu lại cẩn thận. Còn những khoản vài triệu, thậm chí hơn chục triệu, nhiều khi chỉ chuyển khoản rồi nhắn vài dòng. Có người trả thì cô ấy nhớ, có người không trả thì cũng chẳng đòi.

Tôi hỏi còn bao nhiêu người đang nợ. Vợ ngồi nghĩ rất lâu rồi lắc đầu, bảo cũng không nhớ hết. Có người chắc quên luôn, có người chuyển công tác, đổi số điện thoại, mất liên lạc. Thậm chí có vài khoản cô ấy chỉ nhớ mang máng là từng cho vay, nhưng không còn nhớ chính xác bao nhiêu.

Tôi nghe xong chỉ biết thở dài, không phải vì tiếc tiền mà vì tôi không ngờ người đầu gối tay ấp với mình lại sống quá cả tin như vậy.

Ảnh minh họa

Vợ tôi không phải người giàu. Đồng tiền kiếm được cũng từ những ngày đi làm đều đặn, tiết kiệm từng chút một. Vậy mà chỉ vì thấy người khác khổ là sẵn sàng cho vay.

Tôi hỏi nếu họ không trả thì sao? Cô ấy cười bảo coi như mình giúp được người ta lúc khó khăn. Nếu họ còn nhớ để trả thì tốt, còn không thì cũng đành chịu, coi như kiếp trước mình nợ họ, kiếp này họ đòi lại!

Câu trả lời ấy làm tôi chẳng biết nói gì thêm.

Vài ngày sau, vợ lại lấy trong ngăn kéo ra một tập giấy vay nợ đã cũ. Có tờ đã 5 năm, có tờ gần 3 năm. Cô ấy còn ghi chú bên cạnh tên từng người để nhớ. Nhìn xấp giấy ấy, tôi vừa buồn cười vừa bất an. Tôi nói từ giờ nếu ai hỏi vay tiền thì nhất định phải bàn với tôi trước. Giúp người là việc tốt, nhưng cũng phải biết bảo vệ thành quả lao động của gia đình mình. Vợ gật đầu ngay, bảo trước đây chỉ nghĩ đơn giản rằng ai gặp khó thì giúp được đến đâu hay đến đó, chưa từng nghĩ sẽ khiến chồng lo lắng.

Đến giờ, mỗi khi tài khoản lại báo có người trả một khoản tiền cũ, tôi vẫn thấy bất ngờ. Do số tài khoản của tôi để ngay trên ảnh bìa Facebook và Zalo nên không khó tìm ra. Có người giữ đúng lời hứa sau nhiều năm, nhưng cũng có những khoản có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Tôi không nỡ trách vợ vì lòng tốt của cô ấy là điều khiến tôi từng yêu. Chỉ có điều, sau chuyện này, tôi mới hiểu rằng lòng tốt cũng cần đi cùng sự tỉnh táo. Nếu không, người thiệt thòi đôi khi lại chính là gia đình mình.