Từng bị gọi là “Ảnh hậu xấu nhất”, cô bị đại gia bỏ rơi rồi có cái kết khiến nhiều người ngỡ ngàng

Trong showbiz, Tần Hải Lộ không thuộc kiểu người vừa xuất hiện đã được ưu ái bởi nhan sắc. Cô từng phải mất nhiều thời gian để chấp nhận chính ngoại hình của mình, đặc biệt là đôi mắt một mí – đặc điểm từng khiến cô tự ti khi còn đi học.

Từng bị đoàn phim xé ảnh ném thùng rác vì "xấu"

Tần Hải Lộ sinh năm 1978, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, cùng thế hệ với nhiều gương mặt nổi bật của màn ảnh Trung Quốc. Giữa môi trường cạnh tranh ấy, cô từng có lúc cảm thấy mình không có lợi thế. Nữ diễn viên kể rằng đã từng chứng kiến ảnh thử vai của mình bị xé và ném vào thùng rác. Những trải nghiệm như vậy khiến cô hiểu rằng nếu không thể khiến người khác chú ý bằng vẻ ngoài, cô chỉ còn cách chứng minh mình bằng diễn xuất.

Và cơ hội cuối cùng cũng đến. Năm 2000, Tần Hải Lộ tham gia Durian Durian. Vai diễn đưa cô đến với hàng loạt giải thưởng quan trọng, trong đó có danh hiệu Nữ chính xuất sắc tại Kim Mã. Từ một cô gái từng không được đánh giá cao về ngoại hình, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt diễn xuất thực lực đáng chú ý.

Nhưng ngay cả khi đã trở thành Ảnh hậu, Tần Hải Lộ vẫn không thoát khỏi những lời bình phẩm về nhan sắc. Có thời điểm, danh xưng “Ảnh hậu xấu nhất” từng bị gắn với tên cô. Đôi mắt một mí – thứ từng khiến cô mặc cảm cuối cùng lại trở thành nét nhận diện riêng.

Đến khi sự nghiệp dần ổn định, chuyện tình cảm của Tần Hải Lộ lại gặp biến cố. Cô từng có mối quan hệ với doanh nhân kinh doanh kim cương Lý Hậu Lâm. Theo những thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải thời điểm đó, cả hai từng yêu nhau nghiêm túc và có nhiều câu chuyện khiến công chúng tin rằng mối quan hệ có thể đi đến hôn nhân.

Tuy nhiên, chuyện tình với Lý Hậu Lâm không có cái kết như Tần Hải Lộ mong đợi. Năm 2004, trong thời gian cô đi công tác xa, mối quan hệ của hai người rạn nứt. Khi trở về Bắc Kinh, nữ diễn viên nhận được tin nhắn từ Lý Hậu Lâm đề nghị chia tay. Không lâu sau đó, doanh nhân này công khai mối quan hệ với MC Lý Tương và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Diễn biến ấy khiến câu chuyện tình cảm của cả ba trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông Trung Quốc thời điểm đó.

Cuộc chia tay từng khiến Tần Hải Lộ chịu tổn thương và mất một thời gian mới có thể cân bằng trở lại. Phải nhiều năm sau, cô mới gặp người đàn ông trở thành chồng mình. Năm 2011, khi cùng tham gia một dự án phim, Tần Hải Lộ quen diễn viên Vương Tân Quân. Thời điểm đầu, hai người không phải kiểu “vừa gặp đã phải lòng”, thậm chí từng có những bất đồng trong công việc. Nhưng sau thời gian tiếp xúc, từ chỗ không mấy thiện cảm, họ dần hiểu và thay đổi cách nhìn về nhau.

Mối quan hệ của cả hai sau đó phát triển một cách tự nhiên. Năm 2014, Tần Hải Lộ và Vương Tân Quân đăng ký kết hôn. Năm 2015, họ đón con trai đầu lòng. Sau một mối tình từng kết thúc bằng cú chia tay bất ngờ, nữ diễn viên cuối cùng tìm được một mối quan hệ bình lặng và bền vững hơn.

Bị từ chối không phải vì mình không đủ tốt

Nhìn lại hành trình của Tần Hải Lộ, điều đáng nói không đơn giản là câu chuyện “cô gái bị chê xấu rồi thành công”. Bởi ngoài đời, không phải ai bị từ chối cũng sẽ trở thành một Ảnh hậu, và cũng không phải mọi cuộc tình tan vỡ đều có một cái kết viên mãn phía sau.

Điều khiến câu chuyện của cô đáng suy ngẫm hơn nằm ở cách một người đối diện với những lần bị cuộc đời từ chối.

Khi hồ sơ casting bị vứt bỏ, Tần Hải Lộ không thể lập tức biến mình thành người đẹp theo tiêu chuẩn của số đông. Cô chọn tìm một con đường khác. Khi bị gọi bằng những danh xưng không dễ nghe, cô không thể ngăn người khác bình phẩm, nhưng có thể tiếp tục chứng minh giá trị của mình trên màn ảnh.

Và trong tình yêu cũng vậy.

Một người phụ nữ thường dễ đặt câu hỏi khi bị bỏ rơi: “Mình đã làm sai điều gì?”, “Mình chưa đủ tốt ở đâu?”. Nhưng đôi khi, sự ra đi của một người không hoàn toàn là bản án dành cho giá trị của người ở lại.

Tần Hải Lộ không có được mọi thứ ngay từ đầu. Cô từng thiếu tự tin, từng bị từ chối và từng trải qua một mối tình không có kết thúc như mong muốn. Nhưng cô không để một lần thất bại trở thành định nghĩa cho cả cuộc đời mình.

Có lẽ đây mới là điều đáng suy ngẫm nhất: Một người phụ nữ không nhất thiết phải trở nên hoàn hảo để được yêu thương. Quan trọng hơn, cô phải hiểu rằng việc ai đó không chọn mình không đồng nghĩa với việc mình kém giá trị.

Đôi mắt một mí từng bị coi là khuyết điểm vẫn là đôi mắt ấy. Gương mặt từng bị chê kém sắc vẫn là gương mặt ấy. Nhưng khi Tần Hải Lộ tìm được vị trí của mình, những thứ không giống số đông lại trở thành dấu ấn không thể thay thế.

Trong tình yêu cũng vậy. Có thể người từng rời đi chỉ đơn giản không phải người có thể đi cùng ta đến cuối.

Sau tất cả, cái kết đẹp nhất của một người phụ nữ có lẽ không phải là khiến người từng bỏ rơi mình hối hận. Mà là đến một ngày nhìn lại, cô nhận ra những cánh cửa từng đóng lại không hề lấy đi cuộc đời mình. Ngược lại, chính những lần bị từ chối đã buộc cô bước sang một con đường khác – nơi cô có sự nghiệp, tình yêu và một cuộc sống phù hợp hơn với mình.