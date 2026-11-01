Sự tráo trở của gã chồng Giám đốc và cú "lật bàn đẳng cấp" của cô vợ tào khang

Khi người đàn ông xem những năm tháng thanh xuân và sự hy sinh của bạn là một món nợ có thể mua đứt bán đoạn bằng tiền, thì tờ đơn ly hôn không phải là sự giải thoát, mà là cái bẫy lớn nhất đợi anh ta tự chui đầu vào.

Bức thư từ văn phòng luật sư vào ngày cưới

Mới 6 giờ sáng, tiếng chuông cửa đã vang lên lanh lảnh.

Tôi đang cúi người lau dọn vũng nước rỉ ra từ ống mềm dưới bồn rửa bát. Bọt xà phòng còn dính trắng trên ngón tay, tôi đứng dậy hé cửa. Cậu nhân viên giao thư cúi đầu: "Chị Lâm, có tài liệu cần ký nhận ạ".

Nhận lấy chiếc phong bì màu da bò cứng ngắc, đập vào mắt tôi là tên của một văn phòng luật sư danh tiếng bậc nhất thành phố. Xé niêm phong, dòng chữ in đậm trên trang đầu tiên đập thẳng vào mắt:

"Thư yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận bồi thường ly hôn và yêu cầu hoàn trả các khoản tiền liên quan".

Tôi khựng lại. Sáu năm trước, ngày tôi và Chu Trướng Viễn ký vào đơn ly hôn, anh ta đồng ý bồi thường cho tôi bốn mươi tám nghìn tệ mỗi tháng, kéo dài trong vòng tám năm. Tính đến tháng này, tròn trịa bảy mươi hai lần chuyển khoản, chưa từng trễ một ngày, chưa từng thiếu một xu.

Và tôi cũng giữ đúng lời hứa, sáu năm nay chưa từng đi thêm bước nữa.

Thế nhưng, vào đúng ngày anh ta tái hôn cùng một tiểu thư môn đăng hộ đối, tờ luật sư thư này lại được gửi đến tận cửa, ép tôi phải ói toàn bộ số tiền sáu năm qua ra để "làm đẹp" cho màn rước dâu mới.

Tôi lật đến trang cuối cùng. Nhìn vào bản phụ lục đính kèm, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Không phải vì vui, mà vì chợt nhớ lại câu nói của Chu Trướng Viễn vào cái ngày đặt bút ký giấy ly hôn cách đây sáu năm.

Anh ta từng lạnh lùng nhìn tôi: "Lâm Vãn, cô tốt nhất nên nhớ cho kỹ, số tiền này không phải bố thí không cho không cô".

Lúc đó tôi không đáp. Sáu năm sau, hóa ra chính anh ta đã quên mất mình từng ký vào thứ gì.

Đôi giày bẩn và những vết rạn nứt trong căn biệt thự xa hoa

Điện thoại đúng lúc reo lên. Màn hình hiển thị ba chữ "Chu Trướng Viễn".

Tôi bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì giọng điệu hách dịch của người đàn ông ấy đã vang lên bên kia đầu dây: "Thư luật sư nhận được rồi chứ?".

"Nhận được rồi".

"Vậy thì làm theo đúng yêu cầu trong đó đi. Hôm nay tôi làm đám cưới, không muốn vì chuyện cô mà mọi người mất mặt".

Tôi nhìn xuống vũng nước dưới chân, thản nhiên hỏi: "Anh chắc chắn muốn giải quyết theo phương án trong thư chứ?".

Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây, giọng Chu Trướng Viễn trầm xuống đầy uy hiếp: "Lâm Vãn, đừng có giở trò bướng bỉnh với tôi".

"Được". Tôi đặt chiếc phong bì lên bàn ăn, "Vậy cứ để luật sư nói chuyện".

Anh ta hừ lạnh một tiếng: "Cô tốt nhất nên nghĩ cho kỹ," rồi cúp máy cái rụp.

Tôi ném chiếc điện thoại lên bàn, cầm lại tập tài liệu. Trang đầu rất cứng rắn, trang thứ hai đầy đe dọa. Nhưng thứ khiến tôi bật cười chính là tờ giấy cuối cùng – bản thỏa thuận bổ sung được kẹp ở góc khuất, có chữ ký của cả tôi và Chu Trướng Viễn, kèm theo một mốc thời gian mà chắc chắn anh ta đã vứt xó vào dĩ vãng: Ngày 17 tháng 9, sáu năm về trước.

Ngày đó, tôi chính thức bước ra khỏi nhà họ Chu, tay trắng hoàn toàn.

Quá khứ ùa về như một thước phim chậm. Khi tôi và Chu Trướng Viễn kết hôn, anh ta chưa phải là vị tổng tài vạn người kính nể. Anh chỉ là một trưởng phòng kinh doanh của một công ty thiết bị tự động hóa, lương không tệ nhưng thường xuyên đi công tác. Tôi khi ấy là trưởng phòng tài chính của một công ty thương mại nước ngoài ở Hàng Châu, lương tháng chưa trừ thuế đã hơn hai vạn.

Ngày Chu Trướng Viễn quyết định ra làm riêng, công ty chỉ có vỏn vẹn sáu mươi mét vuông. Mùa hè điều hòa hỏng, anh cùng hai cổ đông luân phiên lấy quạt máy thổi vào thùng CPU máy tính. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nài nỉ: "Em làm ở công ty người khác giỏi đến đâu cũng chỉ là làm thuê. Về giúp anh đi, công ty của chúng ta cơ mà".

Tôi từ bỏ mức lương cao ngất ngưởng, bỏ qua lời can ngăn của mẹ ruột: "Vợ chồng là vợ chồng, công việc là công việc, con đừng tự chặt đứt đường lùi của mình".

Tôi bước vào công ty của anh, không nhận chức danh phu nhân giám đốc, mà làm đủ mọi việc từ kiểm tra hợp đồng, đối chiếu công nợ đến giải quyết khiếu nại của khách hàng. Có lần một khách hàng ở Giang Tô nợ đọng tám trăm vạn tiền hàng, Chu Trướng Viễn bận đi thị trường lớn, một mình tôi xách vali bắt tàu cao tốc xuống đó, ròng rã bám trụ bốn ngày liền đòi lại được tiền. Đêm về đến ga Hàng Châu lúc mười hai giờ đêm, trời mưa tầm tã, Chu Trướng Viễn lái xe đến đón, đưa cho tôi một ly sữa đậu nành còn nóng hổi.

Anh ôm tôi vào lòng, giọng nghẹn ngào: "Vợ ơi, sau này công ty phất lên, anh nhất định sẽ bắt em làm phu nhân nhàn hạ".

Ly sữa đậu nành ngày ấy nóng đến mức làm đỏ bừng cả lòng bàn tay tôi. Tôi đã tin câu nói đó suốt nhiều năm tháng thanh xuân.

Công ty thực sự lớn mạnh. Từ mười mấy nhân viên thành năm mươi người, rồi dọn vào tòa cao ốc bề thế. Danh thiếp của Chu Trướng Viễn đổi thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Những đồng nghiệp từng cùng tôi ăn hộp cơm hộp nay gặp anh đều phải cúi đầu kính cẩn gọi một tiếng "sếp Chu".

Còn tôi, bắt đầu từ ngày nào không rõ, từ "em" trong miệng anh biến thành sự chướng mắt mỗi khi tôi xuất hiện ở văn phòng công ty.

Tờ phụ lục định mệnh và cái tát trời giáng

Tiếng chuông cửa lại vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi.

Lần này không phải chuyển phát nhanh, mà là luật sư riêng của Chu Trướng Viễn trực tiếp đứng trước cửa, nét mặt có chút lúng túng khi nhìn thấy tôi trong bộ quần áo ở nhà giản dị.

"Cô Lâm, chắc cô đã xem qua thư yêu cầu..." vị luật sư cẩn trọng mở cặp tài liệu.

Tôi rót một ly nước ấm đặt lên bàn, không mời mà ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, đẩy tập hồ sơ về phía ông ta: "Luật sư Vương, ông làm việc cho anh ta nhiều năm như vậy, chắc cũng biết rõ thỏa thuận ly hôn này có những điều khoản gì chứ?".

Ông ta đẩy gọng kính, gật đầu: "Tổng giám đốc Chu yêu cầu cô hoàn trả toàn bộ số tiền bốn mươi tám nghìn tệ mỗi tháng trong sáu năm qua, tổng cộng hơn ba triệu rưỡi, vì cho rằng cô vi phạm...".

"Vi phạm điều khoản gì?" - Tôi ngắt lời, cười nhạt. "Vi phạm việc không tái hôn sao? Hay vi phạm việc dám sống độc thân bằng tiền do chính mồ hôi nước mắt tôi kiếm được?".

Luật sư Vương ngẩn người, mở tập tài liệu ra để định đọc điều khoản, nhưng khi lật đến trang cuối cùng, trang bản phụ lục mà Chu Trướng Viễn từ lâu đã quên mất, sắc mặt vị luật sư sững lại. Trán ông ta lập tức rịn mồ hôi lạnh.

Trên tờ giấy đó, ngoài khoản tiền cấp dưỡng bốn mươi tám nghìn tệ, còn có một điều khoản viết tay rất rõ ràng bằng mực đen, mang trọn vẹn chữ ký và điểm chỉ của Chu Trướng Viễn:

"...Bởi vì công ty công nghệ Trướng Viễn ban đầu khởi nghiệp bằng 100% tài sản tích lũy trước hôn nhân của Lâm Vãn (khoản tiền bán căn nhà đứng tên riêng của cô ấy ở Thượng Hải vào năm 2018), cùng với 35% cổ phần sáng lập đứng tên chồng nhưng thực chất do vợ đóng góp kỹ thuật và vốn ngầm; nên khoản tiền bốn mươi tám nghìn tệ mỗi tháng thực chất là tiền lãi cổ phần định kỳ và tiền hoàn trả tài sản gốc. Nếu Chu Trướng Viễn đơn phương đòi lại khoản tiền này, hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ, anh ta phải lập tức chuyển nhượng lại 40% cổ phần hiện tại của công ty Trướng Viễn cho Lâm Vãn mà không cần điều kiện kèm theo".

Sáu năm trước, Chu Trướng Viễn sợ tôi lôi kéo luật sư chia đôi công ty lúc đang trên bờ vực phá sản, nên đã lén lút ký vào bản cam kết này để trấn an tôi, nghĩ rằng ngày đó công ty sắp sập thì cam kết cũng chỉ là tờ giấy lộn. Ai ngờ được, công ty sau đó lại bùng nổ, giá trị thị trường hiện tại đã vượt mốc vài trăm triệu tệ.

Tôi nhìn vị luật sư đang run rẩy tay chân, thong thả nhấp một ngụm nước trà: "Anh ta cưới vợ mới, chắc là muốn rũ sạch quá khứ nghèo hèn và những người từng nâng khăn sửa túi cho anh ta để làm sạch hồ sơ tài chính nhỉ? Đáng tiếc thật, anh ta quên mất rằng, củ khoai lang nóng bỏng tay này, không phải cứ muốn ném là ném được đâu".

Điện thoại của luật sư Vương réo lên liên tục. Chắc chắn là Chu Trướng Viễn ở lễ đường đang sốt ruột chờ tin thắng lợi.

Tôi ra hiệu cho ông ta nghe máy, rồi nói nhẹ nhàng: "Bảo anh ta đừng vội rước dâu. Mang theo giấy tờ cổ phần đến đây, nếu không, ngày mai cái ghế Chủ tịch của tập đoàn Trướng Viễn sẽ có chủ nhân mới đấy".

Phụ nữ thông minh không bao giờ sợ bị bỏ rơi sau những năm tháng dốc lòng vì đàn ông, bởi vì thứ họ đánh đổi không phải là sự bố thí, mà là giá trị vĩnh viễn không thể cướp đi. Khi kẻ bội bạc tưởng rằng mình đã khôn ngoan tính toán, thì đó cũng là lúc hắn tự tay chôn vùi chiếc ngai vàng mà hắn dày công bấy lâu nay.