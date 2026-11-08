Ông chồng U60 hôn nhân độc lạ: Hơn 30 năm vợ chồng luôn tắm chung, đang nhậu cũng xin về tắm cùng vợ

Ở tuổi gần 60, khi nhiều cặp vợ chồng đã quen với cuộc sống bình lặng, ít thể hiện tình cảm như thời son trẻ, ông Phú Cường và bà Hồng Đào ở Tây Ninh lại khiến nhiều người bất ngờ bởi những thói quen ngọt ngào được duy trì suốt nhiều năm chung sống.

Chiêu giữ lửa hôn nhân siêu độc suốt 35 năm của cặp vợ chồng U60

Khi kể về thói quen được hai ông bà giữ suốt hơn 35 năm chung sống, ông Cường và bà Đào hài hước kể về chuyện hai vợ chồng vẫn thường xuyên tắm chung, đánh răng chung, thậm chí nửa đêm đi vệ sinh cũng có nhau bên cạnh.

Kể về thói quen có phần độc lạ này, ông Cường vui vẻ chia sẻ: "Từ năm 35 tuổi tới bây giờ, nếu mà tôi đi chạy xe không có nhà thì thôi, còn nếu tôi có nhà là dứt khoát hai vợ chồng phải tắm chung".

Theo ông Cường, ban đầu việc tắm chung xuất phát từ tâm lý lo lắng cho sức khỏe của nhau. Từng nghe những câu chuyện về người bị đột quỵ trong nhà vệ sinh, ông nghĩ rằng hai vợ chồng cùng sinh hoạt sẽ có thể để mắt, chăm sóc nhau tốt hơn. Dần dần, điều ấy trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Đáng yêu hơn, dù bận rộn với công việc, ông Cường vẫn luôn nhớ đến cuộc hẹn đặc biệt với vợ. Mỗi khi gần về đến nhà, ông thường gọi điện báo trước để bà Đào chuẩn bị, chờ chồng về rồi cùng đi tắm.

Chuyện tình cảm của hai vợ chồng cũng trở thành đề tài trêu đùa của bạn bè, người thân. "Mấy bạn biết chuyện hay ghẹo lắm, có hôm bạn bè em út xuống đây nhậu, mà tới giờ đi tắm là tôi cũng nghỉ nhậu một lát để hai vợ chồng đi tắm: 'Tụi bay ngồi ng tao tao đi tắm với bả cái'. Tắm xong là tôi lạ ra ngồi uống tiếp" - ông kể lại.

Với nhiều người, đây có thể là một thói quen khó hiểu, thậm chí có phần buồn cười. Thế nhưng, với ông Cường và bà Đào, đó đơn giản là cách hai người quan tâm, gần gũi và giữ sự gắn kết với nhau sau hàng chục năm đầu ấp tay gối.

Từng bị gia đình ngăn cấm, bán cả nhẫn cưới để vượt qua khó khăn

Ít ai biết rằng, đằng sau cuộc hôn nhân có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào ấy lại là hành trình không ít nước mắt và khó khăn.

Bà Hồng Đào sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Là con một trong gia đình chỉ có hai mẹ con, bà được mẹ yêu thương, chiều chuộng và gần như không phải đụng tay vào những công việc nặng nhọc.

Trong khi đó, ông Phú Cường làm nghề lái xe và từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi gặp bà Đào. Năm 1990, trong những chuyến xe đến TP.HCM, ông có cơ duyên quen biết người phụ nữ sau này trở thành vợ mình.

Chuyện tình của cả hai ban đầu không nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên. Lúc đầu mẹ chồng bà còn chê là: "Con gái thành phố lấy về không biết làm gì đâu, ở đây phải cúng kiếng làm nhiều thứ lắm. Còn má ruột của tôi thì cũng không chịu gả, má nói gả cho tài xế sợ con gái khổ. Nhưng sau 4 năm quen nhau thấy 2 đứa thương nhau quá, rồi hai gia đình cũng đồng ý" - bà Đào kể lại.

Sau 4 năm tìm hiểu, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 1994, bà Đào rời thành phố về Tây Ninh xây dựng tổ ấm cùng chồng.

Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Trong hơn 30 năm bên nhau, vợ chồng bà Đào từng trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn. Có những lúc chuyện kinh doanh thất bại, kinh tế gia đình kiệt quệ đến mức phải bán cả nhẫn cưới để trang trải cuộc sống.

Nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ bên chồng, bà Đào không mong cầu điều gì quá lớn lao. Điều bà mong mỏi nhất là ông Cường có thể bớt nóng tính để cuộc sống vợ chồng thêm nhẹ nhàng, hòa thuận.

"Nói chung vợ chồng tôi sống được tới ba mươi mấy năm rồi, nói muốn thì chắc cũng hơi khó nhưng mà tôi chỉ muốn là ổng tiết chế cái nóng tính lại thôi" - bà Đào tâm sự.

Bán cả đàn heo, hai vợ chồng cùng vượt 5.000 km bằng xe mô tô ở tuổi U60

Không chỉ gây thích thú bởi chuyện tắm chung, vợ chồng ông Cường và bà Đào còn có một kỷ niệm đặc biệt khi bước vào tuổi U60: Chuyến phượt xuyên Việt kéo dài 18 ngày bằng xe mô tô.

Để thực hiện hành trình này, hai vợ chồng đã quyết định bán cả đàn heo, dành dụm tiền lên đường từ Tây Ninh đến Hà Giang. Chuyến đi với tổng quãng đường khoảng 5.000km không đơn thuần là dịp ngắm nhìn cảnh đẹp đất nước mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai.

Sau bao năm miệt mài làm ăn, lo toan cho gia đình, ông Cường muốn dành tặng vợ một món quà ý nghĩa, để bà được đi đây đi đó, tận hưởng những trải nghiệm mà trước đây vì cuộc sống bộn bề chưa có cơ hội thực hiện.

Đáng nói, dù thực hiện hành trình dài ngày, hành trang của bà Đào lại vô cùng giản dị. Bà chỉ mang theo những bộ quần áo thường mặc, không quá chú trọng việc phải ăn diện hay có được những tấm hình thật đẹp ở mỗi điểm dừng chân.

Với bà, điều quan trọng nhất không phải đi được bao nhiêu nơi hay chụp bao nhiêu bức ảnh, mà chính là người đồng hành trên suốt chặng đường ấy vẫn là người chồng đã cùng mình đi qua hơn nửa đời người.

"Miễn là vợ chồng tôi được đi cùng nhau, được đến những nơi mình muốn đến" - bà Đào bày tỏ.

Suốt 18 ngày rong ruổi trên những cung đường, hai vợ chồng cùng nhau trải nghiệm cảnh sắc từ miền Nam ra miền Bắc, tận hưởng niềm vui giản dị khi được ngồi bên nhau trên chiếc xe máy. Đặc biệt, ngay cả trong chuyến đi xa này, ông bà vẫn không quên duy trì thói quen tắm chung như khi ở nhà.

Có lẽ, đối với đôi vợ chồng U60, hạnh phúc chẳng cần phải được thể hiện bằng những lời nói hoa mỹ hay món quà đắt tiền. Đôi khi, đó chỉ là việc mỗi ngày vẫn được cùng nhau ăn cơm, đánh răng, tắm chung, hay chở nhau trên chiếc xe máy đi đến những vùng đất mới.

Sau tất cả sóng gió, điều quý giá nhất vẫn là người bạn đời bên cạnh

Đi qua hơn 30 năm hôn nhân, ông Cường và bà Đào hiểu rằng cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc bất đồng hay những giai đoạn khó khăn.

Nếu bà Đào chỉ mong chồng tiết chế sự nóng tính, thì ông Cường lại không tiếc lời khen dành cho người phụ nữ đã ở bên mình suốt những năm tháng thăng trầm.

"Tới thời điểm bây giờ là vợ tôi thật không có cái gì mà để mà chê, ở với tôi là nay mấy chục năm rồi vợ rất hoàn hảo không có cái gì mà xấu hết" - ông Cường tự hào nói về vợ.

Tình cảm của hai vợ chồng U60 không phải câu chuyện tình yêu chỉ có niềm vui, mà còn có cả những tổn thương, sự nhẫn nại và những lựa chọn để tiếp tục ở lại bên nhau.

Sau hơn ba thập kỷ, điều khiến câu chuyện của ông Phú Cường và bà Hồng Đào trở nên đáng nhớ không chỉ là thói quen tắm chung hay chuyến phượt xuyên Việt ở tuổi gần 60. Đó còn là hình ảnh hai con người đã cùng nhau bước qua biết bao đổi thay của cuộc sống, để rồi khi tóc bắt đầu điểm bạc, họ vẫn muốn tiếp tục nắm tay nhau khám phá những hành trình mới.

(Nguồn: Tình Trăm Năm)