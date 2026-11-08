Cưng chiều đến mức để cháu đích tôn gây ra tội lớn: Mẹ chồng đánh cả con dâu

Tôi gần 40 tuổi mới lập gia đình, cũng vì kết hôn muộn, lại 2 năm sau vợ mới sinh con nên khi có con, tôi và cả nhà nội đều xem thằng bé như báu vật, nhất là mẹ tôi. Bà chăm cháu từng chút một, từ chuyện ăn uống, quần áo đến việc học hành sau này đều muốn tự tay lo liệu. Tôi cũng thương con, đi làm về là chỉ muốn chơi với con, thấy con đòi gì cũng dễ mềm lòng.

Nhưng có lẽ chính sự cưng chiều ấy lại đang khiến gia đình tôi rơi vào cảnh khó xử.

Con trai tôi khá hiếu động, nghịch ngợm từ nhỏ. Lúc bé, chuyện chạy nhảy, làm đổ đồ đạc hay bày bừa trong nhà tôi đều nghĩ trẻ con đứa nào chẳng thế. Nhưng càng lớn, thằng bé càng khó bảo. Vợ tôi nhiều lần nhắc nhở, thậm chí có lúc phải đánh vào tay con vì những trò nghịch quá mức. Thế nhưng mẹ tôi nhìn thấy là xót xa, lập tức bênh cháu, quay sang trách móc con dâu không biết thương con. Có lần, bà còn đánh lại vợ tôi chỉ vì thấy vợ đang phạt con trai.

Từ đó, mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Vợ tôi dạy con thì mẹ tôi can thiệp, tôi nhiều khi cũng không biết nên đứng về phía ai. Ban đầu, tôi thường nghĩ vợ nghiêm khắc quá, con trai còn nhỏ, cứ để nó thoải mái một chút cũng chẳng sao. Nhưng rồi những trò nghịch của con ngày càng khiến tôi lo lắng.

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Có lần, thằng bé lấy được chiếc bật lửa, đem ra sân nghịch rồi vô tình châm lửa vào cái chăn đang phơi. May mà vợ tôi phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả thật khó lường. Hôm ấy, vợ tôi tức đến phát khóc, nói rằng không thể tiếp tục để con lớn lên trong cảnh muốn làm gì thì làm. Cô ấy còn dọa sẽ ly hôn, đưa con về ngoại nếu tôi không cùng cô ấy dạy dỗ con tử tế.

Tôi từng cho rằng vợ làm quá, nhưng sau chuyện đó, tôi bắt đầu thấy sợ. Con trai đã đến tuổi phải hiểu chuyện, không thể lúc nào cũng lấy lý do trẻ con để bao biện cho những hành động nguy hiểm. Tôi cũng muốn nghiêm khắc hơn, đặt ra nguyên tắc và giới hạn rõ ràng cho con.

Khổ nỗi, mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Bà cho rằng cháu trai duy nhất trong nhà phải được yêu thương, không ai có quyền đánh mắng hay làm nó sợ hãi. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện phạt con, bà lại giận dỗi, thậm chí bỏ ăn cơm để phản đối việc vợ chồng tôi dạy con nghiêm khắc. Thằng bé vì biết được bà nội chiều nên lấy lòng bà, gây ra việc gì lớn là lại chạy về ôm bà, xin bà giúp, thề thốt sau này báo hiếu cho bà, lại còn nói cả nhà chỉ mỗi bà thương cháu... thế nên mẹ tôi đi đâu cũng kè kè bên cháu, vợ chồng tôi không có cơ hội dạy dỗ.

Cứ thế này, tôi sợ đến một ngày, khi con thực sự gây ra chuyện nghiêm trọng, lúc đó chúng tôi biết phải xử lý thế nào?