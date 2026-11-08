Nửa năm nay, chồng thường xuyên "nhốt" mình trong phòng tắm rất lâu, trên mạng xã hội thì tràn ngập ảnh khoe thân khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải nghi ngờ chồng chỉ vì chuyện anh ấy đi tập gym. Thậm chí, khi chồng thông báo đăng ký tập thể hình, tôi còn rất ủng hộ vì nghĩ đàn ông có ý thức chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vóc dáng là điều tốt.

Chồng tôi vốn không phải người quá béo nhưng cũng chẳng có cơ bắp gì. Sau gần nửa năm đi tập đều đặn, anh thay đổi khá nhiều. Người săn chắc hơn, vai rộng, bụng bắt đầu có múi. Tôi cũng vui vì thấy chồng trẻ trung, khỏe khoắn hơn trước. Nhưng gần đây, những thay đổi của anh lại khiến tôi cảm thấy có gì đó không bình thường.

Mỗi lần đi tập về, anh thường vào phòng tắm rất lâu. Có hôm tôi nấu cơm xong, gọi mấy lần vẫn chưa thấy anh ra. Hỏi thì anh bảo phải tắm rửa kỹ, vệ sinh sau khi tập luyện. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cho đến khi nhận thấy anh ngày càng chăm chút ngoại hình, soi gương thường xuyên, mua thêm quần áo tập bó sát để khoe vóc dáng.

Điều khiến tôi chú ý nhất là mạng xã hội của chồng. Trước đây, anh rất ít đăng ảnh cá nhân, vậy mà bây giờ trang cá nhân gần như toàn ảnh trong phòng tập, ảnh cởi áo khoe cơ bụng, ảnh chụp nghiêng khoe bắp tay, cơ vai. Có những bức ảnh anh còn chỉnh sửa khá kỹ, chọn góc chụp để cơ bắp trông nổi bật nhất. Anh cũng thường xuyên đăng những dòng trạng thái nói về việc thay đổi bản thân, chinh phục giới hạn và trở thành phiên bản tốt hơn.

Ảnh minh họa

Ban đầu tôi còn trêu chồng rằng dạo này thích làm người nổi tiếng. Anh chỉ cười, bảo có thành quả thì phải khoe một chút để lấy động lực. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy bất an. Tôi không hiểu anh đăng những bức ảnh ấy để làm gì, ngoài việc thu hút sự chú ý của người khác.

Tôi bắt đầu nghĩ liệu có phải chồng đang muốn gây ấn tượng với một cô gái nào đó trẻ trung, xinh đẹp, có thể là người cùng phòng tập hay một người quen trên mạng. Có lẽ anh đang theo đuổi ai đó nên mới tích cực phô diễn cơ thể, chăm chút từng bức ảnh như vậy.

Tôi chưa tìm thấy bằng chứng chồng ngoại tình hay có quan hệ mờ ám. Anh vẫn đi làm, về nhà, vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng cảm giác mình đang sống cạnh một người đàn ông ngày càng muốn được phụ nữ khác chú ý khiến tôi rất khó chịu. Tôi cũng không muốn trở thành người vợ kiểm soát chồng, ghen tuông vô cớ chỉ vì vài bức ảnh khoe cơ bắp.

Điều tôi băn khoăn là nếu anh chỉ đơn giản muốn đẹp hơn, khỏe hơn thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu đằng sau sự thay đổi ấy là mong muốn chinh phục một người phụ nữ khác, liệu tôi có đang quá chậm chân trong việc nhận ra những dấu hiệu bất thường của cuộc hôn nhân?