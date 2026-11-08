Đám cưới hào môn từng khiến cả Hàn Quốc chú ý: Cuộc đời nàng dâu tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới sau ly hôn mới đáng nể

Ở tuổi 24, khi đang là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất Hàn Quốc, Go Hyun Jung bất ngờ kết hôn với Jung Yong Jin, người thừa kế gia tộc Samsung và hiện là nhân vật chủ chốt của tập đoàn Shinsegae. Đám cưới năm 1995 từng được ví như chuyện cổ tích giữa mỹ nhân màn ảnh và thiếu gia tài phiệt. Thế nhưng, sau 8 năm chung sống, nữ diễn viên rời khỏi cuộc hôn nhân hào môn, không được trực tiếp nuôi hai con và phải bắt đầu lại sự nghiệp từ đầu. Gần ba thập kỷ sau, cô đã trở lại vị thế của một ngôi sao hàng đầu, nhưng câu chuyện đời tư vẫn khiến công chúng không khỏi suy ngẫm.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bất ngờ trở thành nàng dâu hào môn

Go Hyun Jung sinh năm 1971, bước chân vào làng giải trí sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt sau thành công của bộ phim Sandglass năm 1995. Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố kết hôn với Jung Yong Jin, cháu trai nhà sáng lập Samsung Lee Byung Chul và là người thuộc gia tộc sở hữu tập đoàn Shinsegae.

Hai người gặp nhau tình cờ tại New York. Theo truyền thông Hàn Quốc, Jung Yong Jin từng giúp Go Hyun Jung tìm chỗ ngồi tại một nhà hát vì khi đó khả năng tiếng Anh của cô còn hạn chế. Cuộc gặp gỡ mở đầu cho mối tình đưa nữ diễn viên bước vào một trong những gia đình tài phiệt quyền lực nhất Hàn Quốc.

Sau đám cưới tháng 5/1995, Go Hyun Jung gần như rút lui khỏi hoạt động diễn xuất để tập trung cho cuộc sống hôn nhân. Cô sinh một con trai và một con gái, đồng thời có thời gian theo chồng sinh sống tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, cuộc sống của một nàng dâu hào môn không chỉ có những đặc quyền vật chất. Trong vlog đăng tải năm 2024, Go Hyun Jung kể rằng quãng thời gian sống ở Tokyo khiến cô thường xuyên cảm thấy cô độc. Cô không quen biết ai, không biết đi đâu và phần lớn thời gian chỉ ở nhà. Ngay cả khi ra ngoài ăn uống hay mua sắm, cô cũng thường phải tự đi một mình.

Từng xuất hiện tin đồn gia đình chồng cố tình sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp để cô lập nữ diễn viên trong các cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, Go Hyun Jung đã phủ nhận câu chuyện này. Điều cô thực sự chia sẻ là cảm giác lạc lõng khi sống trong môi trường xa lạ, thiếu những mối quan hệ thân thiết và phải tự xoay xở với cuộc sống mới.

Ly hôn sau 8 năm, nỗi đau lớn nhất là phải sống xa hai con

Cuộc hôn nhân giữa Go Hyun Jung và Jung Yong Jin kết thúc vào năm 2003, sau 8 năm 6 tháng chung sống. Hai người có một con trai và một con gái, nhưng sau ly hôn, quyền nuôi dưỡng các con được giao cho người cha. Nữ diễn viên không được trực tiếp chăm sóc con trong cuộc sống thường ngày. Truyền thông từng đưa tin cô nhận khoản tiền dàn xếp 1,5 tỷ won, nhưng điều khiến công chúng quan tâm hơn cả vẫn là những năm tháng mẹ con phải sống xa nhau.

Trong chương trình You Quiz on the Block phát sóng tháng 11/2024, Go Hyun Jung lần đầu chia sẻ sâu hơn về mối quan hệ với hai con trên truyền hình. Cô nghẹn ngào nói rằng vì không sống cùng nhau từ nhỏ nên mẹ con dần trở nên ngượng ngùng, thiếu sự thân thuộc. Nữ diễn viên thừa nhận cô không ngờ cảm giác không thể gần gũi với con lại đau đớn đến vậy. Có những khoảng cách được tạo nên theo thời gian và dù muốn, người ta cũng không thể dễ dàng lấp đầy.

Trước đó, trong một vlog, cô cũng từng kể về sự cô độc trong cuộc hôn nhân và những khó khăn khi phải thích nghi với cuộc sống mới. Những chia sẻ ấy giúp công chúng hiểu hơn về một giai đoạn mà vẻ ngoài của một nàng dâu tài phiệt không phản ánh hết những gì cô thực sự trải qua.

Go Hyun Jung từng nói cô không hối tiếc về quyết định kết hôn, bởi khi ấy cô thực sự yêu và đã sống hết mình với lựa chọn đó. Nhưng sau cuộc hôn nhân, điều còn đọng lại không phải danh xưng từng gắn với gia tộc Samsung hay khoản tiền dàn xếp, mà là nỗi nhớ hai đứa trẻ.

Rời hào môn, trở lại màn ảnh và lấy lại vị thế bằng thực lực

Sau ly hôn, Go Hyun Jung từng nghĩ sự nghiệp diễn xuất của mình có lẽ đã kết thúc. Tuy nhiên, năm 2005, cô quyết định trở lại với bộ phim Spring Day. Nữ diễn viên từng thừa nhận bản thân rất lo lắng vì đã rời xa màn ảnh nhiều năm, không biết liệu mình còn đủ khả năng tiếp tục diễn xuất hay không. May mắn, bộ phim nhận được phản hồi tích cực, giúp cô có thêm động lực theo đuổi nghề nghiệp.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2009 khi Go Hyun Jung hóa thân thành Mishil trong bộ phim lịch sử Nữ hoàng Seondeok. Vai diễn tạo tiếng vang mạnh mẽ, giúp cô giành giải Daesang tại MBC Drama Awards và trở thành một trong những màn tái xuất ấn tượng nhất của màn ảnh Hàn Quốc. Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án đáng chú ý, trong đó có The Queen's Classroom và Mask Girl năm 2023.

Đáng chú ý, Go Hyun Jung từng tiết lộ một trong những động lực khiến cô muốn trở lại màn ảnh là hy vọng các con có thể nhìn thấy mẹ trên truyền hình. Khi nhắc đến giải thưởng lớn nhờ vai diễn trong Nữ hoàng Seondeok, cô cũng bày tỏ mong muốn các con đang theo dõi mình. Với một người mẹ phải sống xa con trong thời gian dài, đó là mong ước giản dị nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc.

Từ một nữ diễn viên từ bỏ sự nghiệp để bước vào cuộc hôn nhân hào môn, Go Hyun Jung đã tự xây dựng lại vị thế bằng chính năng lực diễn xuất. Cô không chỉ lấy lại ánh hào quang mà còn chứng minh mình có thể đứng vững mà không cần dựa vào danh tiếng của gia đình chồng cũ.

Câu chuyện của Go Hyun Jung cho thấy một cuộc hôn nhân giàu có không phải lúc nào cũng đem lại hạnh phúc, cũng như một cuộc ly hôn không đồng nghĩa với việc cuộc đời người phụ nữ khép lại. Có những mất mát, đặc biệt là khoảng thời gian không thể ở gần con cái, sẽ luôn để lại dấu vết. Nhưng từ những đổ vỡ ấy, người phụ nữ vẫn có thể lựa chọn bước tiếp, tìm lại giá trị riêng và làm chủ cuộc đời mình. Hào môn từng là một chương trong cuộc sống của Go Hyun Jung, nhưng sự nghiệp và vị thế mà cô gây dựng sau đó mới là điều khiến công chúng nhớ đến cô lâu dài.