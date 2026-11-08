Đến nhà vợ cũ thăm con ốm, tôi chết lặng khi thấy vợ mới đang nấu cơm trong bếp bởi mối quan hệ giữa họ từng rất đặc biệt

Hôm qua, tôi đến thăm con trai vì nghe Thắm báo thằng bé bị sốt mấy hôm nay. Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy Hồng, vợ hiện tại của mình, đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Còn Thắm ngồi bên cạnh con, vừa chườm khăn vừa nhắc con uống thuốc. Cảnh tượng ấy khiến tôi đứng khựng lại vài giây, không biết nên vui hay nên thấy khó xử.

Thực ra, Thắm và Hồng từng là đôi bạn rất thân từ thời cấp ba. Họ học cùng lớp, thường xuyên đi chơi, chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện. Ngày tôi và Thắm yêu nhau rồi cưới, Hồng cũng đến dự đám cưới, còn vui vẻ chúc phúc cho hai đứa.

Cuộc hôn nhân của tôi và Thắm kéo dài không lâu. Chúng tôi có một cậu con trai nhưng sau nhiều mâu thuẫn, cả hai quyết định ly hôn. Thời điểm ấy, Hồng vẫn thường xuyên qua lại với Thắm, còn tôi và Hồng chỉ giữ quan hệ bạn bè bình thường. Sau khi ly hôn, tôi mới bắt đầu theo đuổi Hồng. Tôi biết chuyện này rất nhạy cảm nhưng tình cảm đến lúc nào không thể kiểm soát được. Cuối cùng, chúng tôi kết hôn.

Ảnh minh họa

Thắm không xuất hiện trong đám cưới. Thậm chí, cô ấy còn đăng những dòng trạng thái bóng gió trên mạng xã hội, cho rằng tôi và Hồng đã lén lút qua lại sau lưng mình từ khi còn trong cuộc hôn nhân trước. Tôi rất bực nhưng cũng không muốn đôi co. Hồng khi ấy chịu nhiều áp lực, vừa mất một người bạn thân, vừa bị mang tiếng là người chen ngang hạnh phúc của bạn.

Phải mất 6 năm sau ngày tôi và Thắm ly hôn, cô ấy mới chủ động nói chuyện lại với Hồng và xin lỗi những chuyện ngày trước. Thắm thừa nhận lúc ấy cô ấy quá tổn thương nên đã nghĩ và nói nhiều điều thiếu công bằng. Hai người dần nối lại quan hệ, dù không còn thân thiết như thời đi học nhưng cũng không còn né tránh nhau.

Bây giờ, thỉnh thoảng Hồng vẫn sang nhà Thắm thăm con trai tôi, có khi còn giúp cô ấy đưa thằng bé đi khám bệnh. Tôi biết điều đó và cũng thấy yên tâm vì ít nhất con mình không phải chịu cảnh bố mẹ chia tay rồi những người lớn xung quanh tiếp tục ghét bỏ nhau.

Chỉ có điều, mỗi lần chứng kiến hai người phụ nữ từng là bạn thân ngồi cạnh nhau, tôi vẫn thấy lòng mình có chút ngượng ngập. Tôi không biết nên thấy mừng vì vợ cũ và vợ mới cư xử tử tế với nhau, hay nên lo lắng vì một ngày nào đó, có thể tôi sẽ bị họ loại ra khỏi nhà?