Rà soát nhân viên y tế kê đơn, tư vấn sữa, thực phẩm chức năng trong bệnh viện

Cơ quan công an vừa công bố hai vụ án lớn liên quan sữa và thuốc giả. Với vụ sữa giả, Bộ Công an khởi tố 8 bị can thuộc hai công ty Rance Pharma và Hacofood, sản xuất 573 nhãn hiệu sữa giả cho người già, trẻ em và thai phụ, quảng cáo có tổ yến, đông trùng hạ thảo... nhưng thực tế không chứa các chất này, chất lượng dưới 70%. Doanh thu ước tính gần 500 tỷ đồng trong 4 năm.

Vụ thuốc giả, Công an Thanh Hóa khởi tố 14 bị can, đứng đầu là Nguyễn Tiến Đạt và Trịnh Doãn Giáo, sản xuất thuốc giả mang thương hiệu nổi tiếng, giả mạo hàng xách tay. Cơ quan chức năng thu giữ khoảng 10 tấn thuốc và nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Cả hai vụ đều có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, nhắm vào người bệnh và đối tượng yếu thế.