Quân A.P vừa có “đám cưới” sau 14 năm yêu, nhìn sang 2 ca sĩ hot mới thấy một điểm chung đáng ngẫm ở đàn ông thành công

Sau “đám cưới” đặc biệt trên sóng Running Man Vietnam của Quân A.P và Lê Khanh, một câu nói được chia sẻ trên Threads khiến nhiều người thích thú: “Chung thủy là lá bùa may mắn của đàn ông trong sự nghiệp”.

Nghe qua, đây rõ ràng không phải một công thức có thể đem ra kiểm chứng. Nhưng nhìn vào Quân A.P, Bùi Trường Linh hay HURRYKNG, người ta lại có lý do để dừng lại vài giây. Họ đều là những nghệ sĩ trẻ có những mối tình kéo dài nhiều năm, đi qua thời điểm chưa nổi tiếng cho đến khi sự nghiệp bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi.

Có thể tình yêu không làm nên thành công. Nhưng đôi khi, một người ở bên đủ lâu lại giúp một người đàn ông có thêm sự bình ổn để đi đường dài.

Quân A.P và 14 năm bên một người từ thuở áo trắng

Nếu phải tìm một ví dụ gần với câu nói đang viral nhất, Quân A.P có lẽ là cái tên đầu tiên được nhắc đến.

Nam ca sĩ và Lê Khanh quen nhau từ thời học cấp 2, cùng học tại THCS Ngô Sĩ Liên và sau đó là THPT Phan Đình Phùng. Quân A.P từng đăng hình ảnh bên bạn gái từ năm 2012, khi cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong 14 năm ấy, họ có những giai đoạn chia tay rồi quay lại, cùng chứng kiến nhau trưởng thành.

Điều thú vị là khi bước vào showbiz, Quân A.P lại chọn cách rất kín tiếng. Anh từng cho biết không muốn chuyện tình cảm tạo thêm áp lực cho cả hai và chỉ công khai khi cảm thấy mọi thứ đã đủ chín muồi. Lê Khanh không phải người thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, nhưng vẫn có mặt trong những cột mốc quan trọng của bạn trai.

Từ một chàng trai được biết đến qua những bản cover, Quân A.P dần trở thành ca sĩ có nhiều ca khúc hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu lượt xem, rồi tiếp tục mở rộng hình ảnh qua Anh Trai Say Hi và Running Man Vietnam.

Tối 30/10, Running Man Vietnam còn tổ chức cho Quân A.P và Lê Khanh một “đám cưới” trên sóng. Lê Khanh bật khóc và nói cô đã mong chờ ngày này từ lâu. Đây cũng là lần đầu cả hai công khai chuyện tình trước khán giả truyền hình.

Có lẽ điều khiến người ta thích thú không phải chỉ vì 14 năm là một con số đẹp. Đó là việc một người đã ở bên Quân A.P từ khi anh còn là cậu học sinh, chứng kiến lúc anh chưa có hào quang và tiếp tục xuất hiện khi anh đã trở thành người nổi tiếng.

Bùi Trường Linh và mối tình 10 năm phía sau những bản nhạc

Bùi Trường Linh lại có một câu chuyện khác nhưng cùng chung một điểm: tình yêu không xuất hiện sau thành công mà đi cùng quá trình anh trở thành phiên bản hiện tại.

Nam ca sĩ từng đỗ thủ khoa violin tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 8 tuổi, sau đó gây chú ý với “Đường tôi chở em về”, trở thành á quân Anh Trai Say Hi và tiếp tục được biết đến qua những sáng tác riêng. Năm 2025, ca khúc “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” do anh sáng tác còn vang lên tại sự kiện A80 ở Quảng trường Ba Đình.

Nhưng phía sau hành trình nghề nghiệp ấy là mối tình khoảng 10 năm với Thúy Hằng.

Bùi Trường Linh từng nói điều giúp một mối quan hệ lâu dài không phải những khoảnh khắc quá lớn lao mà là sự thấu hiểu, tôn trọng không gian riêng và lựa chọn ở lại khi người kia cần. Với anh, “Dù cho mai về sau” cũng là cách ghi lại một thứ tình cảm đơn giản, bền bỉ và đủ tin tưởng để cùng nhau đi tiếp.

Đáng chú ý, khi nói về tương lai, anh không đặt mình vào hình mẫu “người đàn ông thành công phải thế này, thế kia”. Điều anh muốn học là sống có trách nhiệm hơn với bản thân và những lựa chọn của mình, bởi khi một người đủ ổn định và rõ ràng với con đường riêng, họ mới có thể đem lại cảm giác an tâm cho người bên cạnh.

Có lẽ đây mới là phần sâu nhất của một mối quan hệ lâu năm: không phải người yêu giúp mình thành công, mà sự trưởng thành của mỗi người khiến cả hai có thể tiếp tục ở cạnh nhau.

HURRYKNG và cô gái ở bên từ khi chưa có gì trong tay

HURRYKNG cũng là một trường hợp đặc biệt.

Phạm Bảo Khang và bạn gái Phạm Nhung, thường được gọi là Kem, quen nhau từ thời cấp 3. Mối tình kéo dài khoảng 8-9 năm, đi qua thời điểm HURRYKNG còn chưa nổi tiếng cho đến khi anh bước ra từ Rap Việt và sau đó tạo dấu ấn tại Anh Trai Say Hi.

Năm 2017, khi mới 18 tuổi, HURRYKNG từng viết về bạn gái trên Instagram. Khi ấy anh chưa có sự nghiệp đáng kể, thậm chí còn kể mình chưa kiếm được việc làm, nhưng vẫn dành những lời động viên rất chân thành cho người yêu.

Nhiều năm sau, khi đã có vị trí trong âm nhạc, anh vẫn nhắc đến Kem như một người đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nam rapper từng nói mỗi khi anh căng thẳng vì công việc, bạn gái là người giúp anh tháo gỡ những vấn đề mà lúc ấy anh quá rối để tự nhìn ra. Với anh, đó không còn đơn thuần là tình yêu mà đã giống như gia đình.

Đặc biệt, Kem không chỉ đứng phía sau HURRYKNG. Cô có công việc riêng, còn anh nhiều lần giới thiệu và ủng hộ các sản phẩm phụ kiện do bạn gái tự làm. Tình yêu vì thế không biến một người thành “cái bóng” của người còn lại, mà trở thành hai người cùng phát triển.

Vì sao người ta lại nói chung thủy là “lá bùa” của sự nghiệp?

Tất nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy một người đàn ông chung thủy thì chắc chắn sẽ thành công. Sự nghiệp vẫn cần năng lực, cơ hội, kỷ luật, may mắn và rất nhiều nỗ lực. Một người ngoại tình không đồng nghĩa với việc sự nghiệp sẽ thất bại, cũng như một người chung thủy không mặc nhiên trở thành người thành đạt.

Nhưng câu nói trên thú vị ở chỗ nó chạm vào một sự thật khác: Một người biết giữ một mối quan hệ lâu dài thường phải học cách giữ chữ tín, kiểm soát ham muốn, chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và hiểu rằng không phải thứ gì mới mẻ cũng đáng để đánh đổi.

Đặc biệt với đàn ông trong giai đoạn sự nghiệp đi lên, khi tiền bạc, danh tiếng và những mối quan hệ mới xuất hiện nhiều hơn, khả năng giữ mình đôi khi cũng là một dạng bản lĩnh.

Chung thủy không tạo ra tài năng. Nhưng một mối quan hệ đủ lành mạnh có thể tạo ra sự bình yên. Và sự bình yên ấy đôi khi quý hơn người ta tưởng.

Khi một người trở về sau một ngày làm việc căng thẳng và biết chắc có một người hiểu mình, khi thất bại có người nhắc rằng ngày mai vẫn còn cơ hội, khi thành công có người đủ gần để vui cùng nhưng cũng đủ tỉnh táo để kéo mình xuống mặt đất, người đó có thêm một điểm tựa vô hình.

Quân A.P, Bùi Trường Linh hay HURRYKNG không thành công chỉ vì họ chung thủy. Nhưng câu chuyện của họ gợi ra một điều đáng suy nghĩ: Đường sự nghiệp càng dài, người ta càng cần một đời sống riêng đủ ổn định để không phải liên tục chiến đấu với những hỗn loạn do chính mình tạo ra.

Vì thế, gọi chung thủy là “lá bùa” có lẽ chỉ là một cách nói vui. Nhưng nếu “lá bùa” ấy được hiểu là chữ tín, sự tự chủ và khả năng trân trọng người đã cùng mình đi qua những ngày chưa có gì, thì nó lại không hề vô nghĩa.

Bởi sau cùng, thành công khiến một người được nhiều người biết đến. Còn cách người ấy đối xử với người đã ở bên mình từ những ngày đầu mới quyết định họ có đáng để được người khác tin tưởng lâu dài hay không.