Bất chấp gia đình phản đối vẫn cưới chàng trai nghèo, cô gái như trúng số khi sang làm dâu xứ lạ

Có những cuộc hôn nhân bắt đầu bằng một đám cưới xa hoa, những món sính lễ đắt tiền và lời chúc phúc của hai gia đình. Nhưng cũng có những người bước vào hôn nhân gần như với hai bàn tay trắng, thậm chí phải thuyết phục chính gia đình mình rằng tình yêu có thể quan trọng hơn những điều kiện vật chất trước mắt.

Câu chuyện của Khả Khả và Hạo Nam bắt đầu theo cách như vậy. Một người là cô gái Trung Quốc phải bươn chải từ nhỏ để phụ giúp gia đình, một người là chàng trai Hà Lan sang Trung Quốc du học khi mới 19 tuổi. Họ từng bị gia đình lo lắng về tương lai, từng bị đánh giá vì điều kiện kinh tế, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ở bên nhau.

Ấn tượng ban đầu về chàng trai ngoại quốc

Hạo Nam (tên Trung Quốc) sinh ra tại một vùng nông thôn ở Hà Lan. Vì sống khá nội tâm, anh từng bị bạn bè bắt nạt khi còn đi học. Điều đó khiến Hạo Nam càng tập trung vào việc học và sau này có cơ hội tham gia chương trình trao đổi quốc tế.

Năm 2016, giữa nhiều lựa chọn như Hàn Quốc hay Nhật Bản, anh quyết định đến Trung Quốc. Trong khi đó, Trương Khả Khả lại có một tuổi thơ hoàn toàn khác. Vì gia đình còn hai em nhỏ, cô phải nghỉ học sớm để đi làm. Cha cô từng sang Mỹ làm việc khi cô mới 7 tuổi và hẹn 10 năm sau sẽ trở về, nhưng hơn 20 năm trôi qua, hai cha con vẫn chưa gặp lại nhau.

Hai người bén duyên trong một bữa cơm tại nhà bạn của Khả Khả. Hạo Nam khi ấy đang chuẩn bị một sự kiện về ẩm thực và muốn mời cô hỗ trợ. Anh nhanh chóng có thiện cảm với cô gái Trung Quốc, còn Khả Khả gần như không để tâm.

Những lời mời đi ăn, uống cà phê liên tục bị Khả Khả khéo léo từ chối. Đến khi có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên, hai người thậm chí còn phải dùng Google Dịch để giao tiếp vì không thành thạo ngôn ngữ của đối phương. Khả Khả cũng không có ấn tượng tốt khi nhìn bộ quần áo hơi nhàu và chiếc ví cũ của Hạo Nam.

Bước ngoặt lại đến từ một trận bão lớn. Khi khu vực Khả Khả sống mất điện, mất nước, cô hoảng sợ và liên lạc với Hạo Nam. Biết cô đang gặp nguy hiểm, anh yêu cầu gửi định vị để tìm cách giúp đỡ.

Khả Khả phải chạy sang nơi ở của Hạo Nam và leo tới tầng 28. Có lúc cô kiệt sức đến mức không thể tiếp tục, Hạo Nam đã cõng cô lên. Sau đó, hai người ngồi ăn mì, trò chuyện bên ban công. Một tình cảm vốn không được Khả Khả chờ đợi bắt đầu từ khoảnh khắc rất đời thường ấy.

Không lâu sau, chàng trai 19 tuổi chủ động hỏi cô gái 23 tuổi: “Em có thể làm bạn gái anh không?”. Và lần này, Khả Khả không từ chối.

Không sính lễ, không giàu có, cô vẫn quyết lấy anh

Sau khi hoàn thành chương trình học, Hạo Nam chuẩn bị trở về Hà Lan. Anh muốn Khả Khả đi cùng nhưng cô chưa sẵn sàng vì cả hai mới yêu nhau chưa lâu.

Tuy nhiên, Khả Khả cũng không muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu xa. Cô đưa ra lựa chọn khá quyết liệt: Nếu Hạo Nam trở về Hà Lan, họ sẽ chia tay. Điều khiến cô bất ngờ là anh chấp nhận ở lại Trung Quốc chỉ để được tiếp tục ở bên cô.

Khi biết con gái muốn lấy một người đàn ông ngoại quốc không có điều kiện kinh tế nổi bật, gia đình Khả Khả phản đối. Họ cho rằng một cuộc hôn nhân muốn được chấp nhận phải có đầy đủ sính lễ.

Nhưng Khả Khả vẫn kiên trì bảo vệ lựa chọn của mình. Năm 2017, cô sang Hà Lan dự đám cưới anh trai Hạo Nam. Lần đầu tiếp xúc gần với gia đình bạn trai, cô cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ bố mẹ anh. Điều đó càng khiến cô tin rằng mình đã chọn đúng người.

Năm 2018, sau chuyến đi tới Ý, Hạo Nam cầu hôn Khả Khả. Hai người chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân. Khi ấy, họ mua một căn nhà cũ ở Hà Lan với giá khoảng 1,4 triệu tệ (hơn 5 tỷ đồng).

Điều thay đổi cuộc sống của họ không chỉ là tiền

Điều đáng chú ý trong câu chuyện này là cuộc sống của Khả Khả sau khi kết hôn không đơn giản chỉ là “lấy chồng ngoại quốc rồi đổi đời”.

Cô duy trì hoạt động chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội, trong khi hai vợ chồng từng bước xây dựng cuộc sống riêng. Khả Khả cũng có mối quan hệ khá tốt với bố mẹ chồng. Họ thường xuất hiện trong những video cô chia sẻ, tạo nên hình ảnh một gia đình nhiều thế hệ khá gần gũi.

Sau nhiều năm nỗ lực, tháng 4/2022, vợ chồng Khả Khả chuyển sang căn nhà lớn hơn, trị giá khoảng 3 triệu tệ (gần 11 tỷ đồng). Khi Khả Khả mang thai, bố chồng còn trực tiếp vào bếp nấu ăn, còn mẹ chồng chăm sóc con dâu.

Nhìn lại hành trình ấy, điều đáng chú ý không nằm ở việc họ cuối cùng sở hữu căn nhà trị giá hàng chục tỷ đồng. Họ bắt đầu khi chưa có nhiều tiền, khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, thậm chí từng khiến gia đình hai bên lo lắng. Nhưng cả hai đều lựa chọn cùng nhau làm việc, tích lũy và xây dựng cuộc sống thay vì chờ một người xuất hiện để thay đổi hoàn toàn số phận của mình.

Một căn nhà 5 tỷ rồi 10 tỷ có thể khiến cuộc sống dễ chịu hơn, nhưng đó không phải thứ tự nhiên xuất hiện chỉ vì một cuộc hôn nhân. Phía sau những con số ấy là nhiều năm hai người cùng làm việc, cùng thích nghi và cùng xây dựng.

Có lẽ bài học thú vị nhất từ câu chuyện này không phải “cứ lấy người mình yêu rồi sẽ giàu”, mà là khi lựa chọn bạn đời, vật chất quan trọng nhưng không phải toàn bộ câu trả lời. Một người có thể chưa giàu ở thời điểm bắt đầu, nhưng nếu cả hai cùng có năng lực, trách nhiệm và ý chí xây dựng tương lai, hoàn cảnh hôm nay chưa chắc là hoàn cảnh của nhiều năm sau.