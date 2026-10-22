Clip triệu view của cô vợ nổi tiếng MXH: Chỉ hỏi chồng đúng 1 câu mà được khen EQ quá đỉnh

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thú vị trong bữa cơm của một gia đình bất ngờ thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, người chồng đã chuẩn bị món quà đặc biệt dành tặng vợ. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý hơn cả lại là phản ứng nhanh trí và khéo léo của người con dâu khi nhận quà ngay trước mặt bố mẹ chồng.

Theo nội dung đoạn clip, bữa cơm có sự góp mặt của 4 thành viên gồm bố mẹ chồng và hai vợ chồng trẻ. Trong lúc cả nhà đang ăn uống, trò chuyện vui vẻ, người chồng bất ngờ mang ra một chiếc iPhone mới để tặng vợ nhân dịp 20/10.

Nhận được món quà giá trị từ chồng, người vợ không giấu được niềm vui. Thế nhưng, thay vì chỉ tập trung vào món quà của mình, cô lập tức quay sang hỏi chồng: "Quà của mẹ đâu?".

Câu hỏi ngắn gọn nhưng đầy tinh tế của nàng dâu khiến tình huống trở nên thú vị. Ngay sau đó, người chồng cũng dành tặng mẹ món quà đã chuẩn bị. Chưa dừng lại ở đó, anh còn hài hước quay sang hỏi bố: "Bố ơi, quà 20/10 của mẹ đâu?".

Sau đó người vợ còn khéo léo nói thêm: "Quà bố tặng mẹ thì chỉ bố mẹ biết thôi, làm sao mà mình biết được".

Màn đối đáp tự nhiên giữa các thành viên khiến bữa cơm gia đình trở nên rộn ràng tiếng cười. Từ một khoảnh khắc người chồng tặng quà cho vợ, câu chuyện nhanh chóng trở thành dịp để cả nhà thể hiện sự quan tâm và tình cảm dành cho nhau.

Đáng chú ý, khi nhận quà, người mẹ chồng cũng có cách ứng xử khiến nhiều người thích thú. Bà gửi lời cảm ơn cả hai vợ chồng chứ không chỉ cảm ơn riêng con trai mình. Chi tiết nhỏ này được nhiều người xem đánh giá là thể hiện sự gần gũi, trân trọng giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho sự tinh tế của người vợ. Dù bản thân đang là nhân vật chính trong màn tặng quà bất ngờ, cô vẫn nhớ đến mẹ chồng và khéo léo nhắc chồng quan tâm đến bà.

Không ít người cho rằng sự khéo léo trong cách ứng xử của nàng dâu chính là điểm khiến đoạn clip trở nên đáng yêu. Bên cạnh đó, cách người chồng hưởng ứng lời nhắc của vợ và thái độ vui vẻ của bố mẹ cũng góp phần tạo nên không khí gia đình ấm áp.

Đoạn clip được đăng tải trên page "Mie của Linh", thu hút sự chú ý lớn với gần 900.000 lượt thích. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình được mọi người quan tâm và yêu thích. Kênh "Mie của Linh" của cặp đôi có tới 1,2 triệu người theo dõi, hơn 93,1 triệu lượt thích.

Trở lại với câu chuyện tặng quà 20/10, điều khiến nhiều người yêu thích không hẳn là giá trị của chiếc điện thoại hay những món quà được trao tặng, mà chính là cách các thành viên quan tâm đến cảm xúc của nhau.

Trong cuộc sống gia đình, đôi khi sự tinh tế không nằm ở những hành động lớn lao mà xuất phát từ một câu nói đúng lúc. Không chỉ khiến bữa cơm thêm vui vẻ mà còn giúp cô ghi điểm trong mắt nhiều người bởi sự quan tâm dành cho mẹ chồng.

Một khoảnh khắc giản dị nhưng đủ để cho thấy, khi các thành viên biết nghĩ cho nhau, chuyện mẹ chồng - nàng dâu hoàn toàn có thể trở thành những câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp và đầy tiếng cười.