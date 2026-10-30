Đám cưới kín đáo của Vương Anh Ole và vợ hơn 5 tuổi

Các thông tin về hỷ sự của Vương Anh Ole và Mai Bừng nhận về sự chú ý từ công chúng những ngày qua. Cặp đôi tiếp tục giữ sự kín đáo và “đánh úp” cư dân mạng bằng lễ vu quy tại nhà gái và đám cưới riêng tư vào ngày 29/10.

Trước đó vợ chồng Vương Anh Ole hoàn toàn không chia sẻ về tiệc cưới này trên MXH. Được biết, đây là đám cưới riêng tư, chỉ có sự góp mặt của gia đình, người thân và những người bạn thân thiết. Cặp đôi tổ chức lễ ngoài trời trước khi cùng khách mời dự tiệc tối. Đến chiều tối ngày 29/10, những hình ảnh đầu tiên tại đám cưới của vợ chồng Vương Anh Ole được các khách mời đăng tải.

Những khoảnh khắc đặc biệt tại tiệc cưới của Vương Anh Ole và Mai Bừng (Nguồn: Phạm Quỳnh Nga)

Trong ngày vui, Mai Bừng xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, rạng rỡ trong bộ váy cưới thanh lịch. Lần này cô dâu không để tóc mái như đám hỏi mà chọn bới tóc ra sau, để lộ toàn bộ gương mặt và nụ cười hạnh phúc.

Chia sẻ tại sân khấu buổi lễ, Mai Bừng cho biết thêm mình không thể nghĩ được từ nào để diễn tả cảm xúc bởi cô cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện khi được mọi người chứng kiến và chúc phúc cho ngày trọng đại của mình.

Chú rể Vương Anh Ole cũng ghi điểm với vẻ ngoài lịch lãm, phong độ. Anh chàng tự tin cầm mic dẫn dắt bữa tiệc ngoài trời và thông báo với gia đình 2 bên và người thân: “Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, bọn em xin được chính thức trở thành vợ chồng ngày hôm nay”.

Sau thông báo này, cả hai trao nhau những cử chỉ tình cảm, không giấu được niềm hạnh phúc, đặc biệt là khoảnh khắc khóa môi ngọt ngào trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè.

Chia sẻ của cô dâu chú rể (Ảnh cắt từ clip/ Nguyễn Huyền Trang)

Vương Anh Ole dắt tay vợ bước lên sân khấu (Ảnh cắt từ clip/ Phạm Quỳnh Nga)

Phần tiếp theo là tiệc tối cũng như những nghi lễ của đám cưới. Trong đó, khoảnh khắc đáng chú ý là Mai Bừng được bố dắt lên lễ đường trao cho Vương Anh Ole và cả hai gửi lời cảm ơn đến bố, gia đình 2 bên.

Dù không công khai rộng rãi, ngày vui của cả hai vẫn có sự xuất hiện của một số gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng như “cá sấu chúa” Phạm Quỳnh Nga, Hằng Túi,..

Cô dâu Mai Bừng và chị đẹp Quỳnh Nga (Ảnh cắt từ clip/ Phạm Quỳnh Nga)

Hằng Túi chụp ảnh cùng cô dâu và các khách mời khác (Ảnh chụp màn hình/ Hằng Túi)

Sau lễ cưới riêng tư này, vào ngày 2/11 tới đây, Vương Anh Ole và Mai Bừng tiếp tục tổ chức một bữa tiệc nữa ở trung tâm tiệc cưới, dành cho đông đảo khách mời. Nhiều người cũng đã hào hứng check-in và chuẩn bị dự ngày vui của cặp đôi.

Vương Anh Ole tên thật là Trần Vương Anh, sinh năm 1992. Anh từng được khán giả biết đến qua các sitcom như Bộ Tứ 10A8, Những Phóng Viên Vui Nhộn, sau đó tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình như Về Nhà Đi Con và Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Đặc biệt, vai Thái trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ giúp nam diễn viên nhận được thêm sự chú ý.

Bên cạnh diễn xuất, Vương Anh còn hoạt động tích cực trên mạng xã hội, chia sẻ các nội dung về đời sống, giải trí, ẩm thực và du lịch. Tài khoản TikTok của anh hiện có khoảng 634.000 người theo dõi.

Bà xã của nam diễn viên là Ngọc Mai, thường được biết đến với nickname Mai Bừng. Cô hiện sinh sống tại Hà Nội, làm thiết kế thời trang và sở hữu một cửa hàng quần áo. Dù hơn Vương Anh Ole 5 tuổi, cả hai vẫn được nhận xét đẹp đôi mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Trước khi tổ chức lễ ăn hỏi, Vương Anh Ole và Mai Bừng đã có hơn một năm hẹn hò kín tiếng. Cặp đôi đôi khi chia sẻ những khoảnh khắc đi chơi, du lịch hay chuẩn bị cho đám cưới, nhưng khá hạn chế để lộ danh tính đối phương. Chỉ đến khi quyết định về chung một nhà, cả hai mới dần cởi mở hơn, thoải mái đăng tải hình ảnh của nhau lên mạng xã hội.