Cô dâu Việt từng hot trong đám cưới với chồng Mông Cổ báo tin mới: "3 tháng đầu như chết đi sống lại"

Sau đám cưới Việt - Mông Cổ gây sốt mạng xã hội, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vợ Việt - chồng Mông Cổ: Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (sinh năm 2001, quê Khánh Hòa) và Khosbayar (sinh năm 1999, người Mông Cổ) ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Từ những khoảnh khắc đời thường giản dị đến những câu chuyện đáng yêu trong cuộc sống vợ chồng, cả hai thường xuyên khiến mọi người thích thú bởi sự gần gũi, tình cảm dành cho nhau. Mới đây, cặp đôi tiếp tục đón nhận tin vui khi Bảo Ngọc thông báo đang mang thai con đầu lòng.

Và bên cạnh niềm vui chuẩn bị lên chức bố mẹ, hành trình mang thai của nàng dâu Việt cũng mang đến không ít câu chuyện dở khóc dở cười, đặc biệt là những ngày tháng ốm nghén khiến cô vô cùng vất vả.

Mẹ bầu nghén đến mức phải cố ăn để lấy sức nghén tiếp

Theo những chia sẻ của Bảo Ngọc trên mạng xã hội, những tháng đầu thai kỳ không hề dễ dàng khi cô liên tục phải đối mặt với tình trạng ốm nghén. Chuyện ăn uống vốn là nhu cầu bình thường hàng ngày bỗng trở thành thử thách, bởi cơ thể mệt mỏi, cảm giác buồn nôn xuất hiện liên tục khiến việc ăn uống trở nên khó khăn.

Những chia sẻ vừa chân thực vừa có phần hài hước của nàng dâu Mông Cổ khiến nhiều chị em từng trải qua thời kỳ mang thai lập tức đồng cảm. Có lẽ chỉ những người từng nghén mới hiểu cảm giác muốn ăn mà không ăn nổi, người lúc nào cũng mệt lả nhưng vẫn phải cố gắng bổ sung dinh dưỡng để có sức khỏe chăm sóc em bé.

Thậm chí, câu chuyện mẹ bầu phải cố ăn để còn có sức nghén tiếp cũng khiến nhiều người bật cười vì quá đúng với thực tế. Đằng sau những lời kể dí dỏm ấy là quãng thời gian không hề nhẹ nhàng mà Bảo Ngọc đang cố gắng vượt qua trong hành trình làm mẹ lần đầu.

Các mẹ thi nhau "hiến kế" để chồng nghén thay vợ

Điều khiến câu chuyện của Bảo Ngọc trở nên thú vị hơn cả là bên dưới những chia sẻ về hành trình bầu bí, nhiều mẹ bỉm sữa đã nhanh chóng nhập cuộc, nhiệt tình "mách nước" những mẹo dân gian được truyền tai nhau với hy vọng giúp các ông chồng nghén thay vợ.

Đọc những bình luận này mới thấy hội chị em đúng là không thiếu kinh nghiệm, nhất là với chủ đề ốm nghén. Người kể chuyện ngày xưa mình nghén đến mức nhìn thấy đồ ăn đã sợ, người lại hài hước nhắc chuyện vợ nằm vật vã cả đêm trong khi chồng vẫn ngủ ngon lành, chẳng hề hay biết vợ đang khổ sở ra sao.

Không ít chị em còn tranh thủ "súi" Bảo Ngọc thử các mẹo mà mình từng nghe hoặc áp dụng trong thời gian mang thai, với mong muốn ông xã có thể san sẻ phần nào cảm giác khó chịu của vợ. Những lời khuyên nửa đùa nửa thật khiến phần bình luận trở nên rôm rả, tạo nên một màn giao lưu vừa vui nhộn vừa gần gũi giữa những người phụ nữ đã và đang trải qua hành trình làm mẹ.

Câu chuyện "chồng nghén thay vợ" luôn là chủ đề dễ khiến hội chị em hào hứng bàn luận. Dĩ nhiên, những mẹo truyền miệng này chủ yếu mang tính vui vẻ, chia sẻ kinh nghiệm và không có nghĩa người chồng thực sự có thể nghén thay vợ. Điều quan trọng hơn cả vẫn là sự quan tâm, đồng hành của người bạn đời trong giai đoạn nhạy cảm này.

May mắn là trong những chia sẻ của mình, Bảo Ngọc cũng cho thấy ông xã Khosbayar luôn ở bên chăm sóc vợ khá cẩn thận. Dù vợ phải trải qua những ngày ốm nghén liên tục, anh vẫn quan tâm đến tình trạng của cô, cùng vợ đi qua giai đoạn đầu thai kỳ với nhiều thay đổi về sức khỏe và tâm lý.

Với một cặp đôi trẻ đang chuẩn bị đón con đầu lòng, sự chăm sóc ấy chắc chắn là nguồn động viên đáng quý. Mang thai lần đầu có thể đi kèm không ít bỡ ngỡ, nhưng việc có người bạn đời sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ sẽ khiến hành trình ấy trở nên nhẹ nhàng hơn.

Câu chuyện của cô dâu Việt và chú rể Mông Cổ vì thế không chỉ khiến cộng đồng mạng thích thú bởi những màn "hiến kế" nghén thay vợ, mà còn gợi nhắc về một điều giản dị: trong hành trình làm cha mẹ, đôi khi điều người phụ nữ cần nhất không phải những lời khuyên cầu kỳ, mà là một người chồng đủ tinh tế để hiểu rằng vợ mình đang thực sự vất vả.