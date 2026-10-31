Độc lạ viral xứ Trung: Đăng câu mời vu vơ lên MXH, chú rể được người lạ tổ chức đám cưới quy mô hơn cả đại gia

Một lời mời dự đám cưới vốn chỉ xuất phát từ nỗi sợ hôn lễ quá vắng vẻ, cuối cùng lại biến thành cuộc gặp gỡ đặc biệt của hàng nghìn người xa lạ. Chàng trai 24 tuổi ở Vân Nam, Trung Quốc, chỉ mong có thêm vài chục người đến chung vui, nhưng sự hưởng ứng ngoài sức tưởng tượng của cộng đồng mạng đã biến ngày trọng đại của anh thành một trong những đám cưới được chú ý nhất những ngày qua.

Từ nỗi lo một đám cưới chỉ có vài bàn khách

Chàng trai này tên Từ Thành Hồng (Xu Chenghong), sống tại huyện Di Lương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, với biệt danh trên mạng là “Tiểu Tiểu Từ”. Ngày 25/10, trước thềm hôn lễ dự kiến tổ chức vào 31/10, anh đăng video mời cư dân mạng đến dự đám cưới.

Lý do phía sau lời mời ấy khiến nhiều người xúc động. Từ Thành Hồng cho biết anh mất cha vì bệnh khi mới 3 tuổi. Hai năm sau, khi anh lên 5 tuổi, mẹ tái hôn. Người bà vốn chăm sóc hai anh em cũng qua đời vì bệnh không lâu sau đó. Từ nhỏ, hai anh em đã phải nương tựa vào nhau để trưởng thành. Anh nghỉ học từ khi còn học cấp hai, sau đó đi làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống.

Từ Thành Hồng và bạn gái quen nhau qua mạng và đã yêu nhau khoảng 3 năm. Khi ngày cưới đến gần, anh tính đi tính lại số người thân trong gia đình, cuối cùng chỉ có thể gom được khoảng hai, ba bàn tiệc. Anh sợ ngày cưới của mình trở nên lạnh lẽo nên nảy ra ý định đăng video, hy vọng có khoảng 10–20 cư dân mạng nếu có thời gian thì đến ăn bữa cơm, giúp hôn lễ thêm đông vui.

Anh không ngờ lời mời đơn giản ấy lại nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ vài ngày sau, hàng nghìn người từ nhiều tỉnh thành bắt đầu lên đường đến Vân Nam.

Người mang cả con lợn, người lái xe 12 tiếng chỉ để giúp một người xa lạ

Khi số khách vượt xa dự tính, đám cưới nhỏ trong gia đình lập tức trở thành một sự kiện lớn. Địa điểm ban đầu tại thôn Vân Phong không còn đủ sức chứa nên chính quyền địa phương đã phối hợp chuyển hôn lễ tới quảng trường văn hóa tại điểm tái định cư Hoành Điếm Tử, xã Lạc Vượng, đồng thời hỗ trợ phân luồng giao thông, giữ gìn trật tự và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Những người tìm đến cũng không ai đến tay không. Có người mang theo gạo, rau củ, táo, thịt và các loại thực phẩm; có người mang cả gia dụng như tủ lạnh, bếp nướng. Một phụ nữ ở An Nhạc, Tứ Xuyên, sau khi xem câu chuyện của Từ Thành Hồng đã liên hệ lò mổ, rạng sáng 30/10 mổ một con lợn nặng hơn 300 kg rồi đưa lên ô tô, chạy xuyên đêm đến Vân Nam. Tại điểm tiếp nhận, danh sách vật phẩm đã có tới 1.500 kg hành lá, 500 kg hành, 1,2 tấn táo Chiêu Thông cùng nhiều loại thực phẩm khác.

Một người làm nghề tổ chức tiệc cưới ở Hồ Nam cũng lái xe khoảng 12 tiếng để tới giúp trang trí phòng tân hôn. Trong khi đó, hơn 40 đầu bếp từ nhiều nơi tự nguyện tìm đến hỗ trợ. Trước lượng khách tăng nhanh, khu vực bếp phải dựng hàng chục bếp nấu liên tục. Có thời điểm, các đầu bếp cho biết lượng gà được sử dụng để chế biến món ăn lên tới khoảng 2 tấn.

Điều đặc biệt là nhiều người trong số họ chưa từng gặp Từ Thành Hồng trước đó. Họ chỉ biết câu chuyện của anh qua một đoạn video ngắn rồi quyết định lên đường.

12,8 vạn NDT sính lễ và món quà khiến chú rể bất ngờ

Bên cạnh câu chuyện về hàng nghìn cư dân mạng, chuyện tình của Từ Thành Hồng cũng khiến nhiều người xúc động.

Sau nhiều năm làm thuê, anh cho biết mình đã dành dụm được khoảng 167.500 NDT, tương đương khoảng 620 triệu đồng. Trong số đó, anh chủ động chuẩn bị 128.000 NDT, khoảng 475 triệu đồng, làm sính lễ cho nhà gái. Tuy nhiên, cha cô dâu quyết định không nhận khoản tiền này.

Ông cho biết gia đình hiểu hoàn cảnh của Từ Thành Hồng và đánh giá cao sự chăm chỉ, chịu khó của anh. Vì vậy, ông muốn chàng trai giữ lại số tiền, sau này dùng để xây nhà và vun vén cuộc sống riêng. Em gái cô dâu cũng cho biết khoản sính lễ này vốn là tiền của đôi trẻ, gia đình nhà gái không giữ lại.

Một chi tiết khác càng khiến câu chuyện trở nên đặc biệt là người mẹ đã tái hôn của Từ Thành Hồng cũng xuất hiện trong câu chuyện đám cưới. Bà mang hai con lợn đến làm quà cưới cho con trai.

Nói về mẹ, Từ Thành Hồng cho biết anh không oán trách bà. Anh nói nếu đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ ngày ấy, anh cũng có thể hiểu rằng bà có những khó khăn riêng. Chính cách nhìn ấy khiến câu chuyện về một tuổi thơ nhiều mất mát trở nên nhẹ nhàng hơn.

Một người từng lo đám cưới của mình chỉ có vài bàn khách, cuối cùng lại được hàng nghìn người xa lạ cùng góp sức để ngày vui trở nên đông đúc. Từ những người mang một món quà nhỏ, những đầu bếp tự nguyện đến nấu ăn, cho đến những người vượt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn kilomet để dự một đám cưới của người chưa từng quen biết, tất cả đã tạo nên một hình ảnh đặc biệt giữa đời sống mạng vốn thường đầy tranh cãi.

Có lẽ điều khiến câu chuyện này được nhiều người quan tâm không nằm ở số lượng khách hay quy mô của bữa tiệc. Điều đáng nhớ hơn là một lời mời xuất phát từ sự chân thành đã nhận lại một lượng thiện ý vượt xa mọi dự tính. Một chàng trai từng sợ ngày cưới của mình quá vắng người, cuối cùng lại có một điều mà tiền bạc chưa chắc mua được: rất nhiều người xa lạ sẵn lòng đến chung vui và nói với anh rằng, ngày anh lập gia đình, anh không hề đơn độc.