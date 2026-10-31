Tôi từng hãnh diện vì lấy được cô vợ xinh đẹp vạn người mê nhưng giờ lại phát điên vì cách cô ấy đáp lại những lời tán tỉnh

Tôi lấy Nga cũng bởi một phần cô ấy rất xinh đẹp, duyên dáng và có sức hút. Ngay từ khi còn yêu nhau, Nga đã được nhiều người để ý. Đi đâu cô ấy cũng dễ dàng trở thành tâm điểm, nói chuyện khéo léo, vui vẻ nên rất được lòng mọi người. Khi ấy, tôi còn cảm thấy tự hào vì mình có một người vợ vừa đẹp vừa giỏi giao tiếp.

Nga làm công việc đòi hỏi phải tiếp xúc với khách hàng, thường xuyên gặp gỡ đối tác. Vì đặc thù công việc, cô ấy không thể đeo nhẫn cưới, điều này tôi hoàn toàn hiểu và không bao giờ bắt bẻ. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà nhiều người không biết Nga đã có gia đình. Có người chủ động xin số điện thoại, kết bạn mạng xã hội, thậm chí nhắn tin tán tỉnh, rủ đi cà phê. Tôi biết chuyện vì thỉnh thoảng Nga cũng kể lại như một câu chuyện vui.

Điều khiến tôi không thoải mái là Nga không hề từ chối những lời làm quen ấy. Cô ấy vẫn đồng ý kết bạn, trả lời tin nhắn, đôi khi còn trò chuyện khá thân mật. Có những người rõ ràng thể hiện ý định theo đuổi nhưng Nga vẫn giữ liên lạc, chẳng có vẻ gì là muốn chấm dứt, thậm chí các tin nhắn trả lời còn mập mờ về việc đã có gia đình.

Ảnh minh họa

Ban đầu tôi chỉ nhắc nhẹ, sau đó nhiều lần tỏ thái độ không vui. Tôi hỏi tại sao đã có chồng rồi mà vẫn muốn duy trì những mối quan hệ như vậy. Nga lập tức cho rằng tôi gia trưởng, thích kiểm soát vợ, ghen tuông vô cớ. Cô ấy nói mình chỉ giao tiếp bình thường, không làm gì khuất tất, nếu tôi đủ tin tưởng thì chẳng cần phải khó chịu vì vài tin nhắn.

Tôi không muốn biến mình thành người chồng suốt ngày kiểm tra điện thoại hay hỏi vợ đi đâu, nói chuyện với ai. Nhưng tôi cũng không thể giả vờ rằng mọi chuyện đều bình thường. Tôi hiểu Nga xinh đẹp, có duyên, được người khác chú ý là chuyện khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc biết rõ người ta có tình ý mà vẫn chủ động duy trì sự thân mật lại là chuyện khác.

Tôi không cấm vợ giao tiếp, càng không muốn cô ấy phải sống khép kín chỉ vì đã kết hôn. Nhưng tôi nghĩ người có gia đình cần biết cách tạo ra khoảng cách với những mối quan hệ vượt quá giới hạn. Chẳng lẽ cứ phải đợi đến khi xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mới được quyền lên tiếng? Trong hôn nhân, ranh giới giữa giao tiếp xã hội và việc vô tình nuôi dưỡng tình cảm của người khác nằm ở đâu? Vợ có thực sự hiểu điều khiến tôi buồn không?