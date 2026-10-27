Đám cưới của cậu cả Bến Tre: Biệt phủ tráng lệ như lâu đài, khoảnh khắc cô dâu bước vào cánh cổng hào môn hot rần rần MXH

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh về đám cưới của cặp đôi Huy Thái và Tường Vi tại Thạnh Phú, Bến Tre. Nhân vật chính là cậu cả trong một gia đình giàu có có tiếng tại Bến Tre.

(Nguồn: @minhthaibridal)

(Nguồn: @tranphucevent62)

Từ rạp cưới được đầu tư hơn nửa tỷ đồng, cổng hoa dài đến 30m cho đến dinh thự bề thế của nhà trai, mọi chi tiết đều khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Đặc biệt, màn rước dâu hoành tráng cùng món quà cưới đắt giá mà chú rể dành tặng cô dâu càng khiến đám cưới trở thành tâm điểm chú ý.

Chú rể chuẩn bị một bó hoa Swarovski long lanh, huyền ảo. Bó hoa cưới xa xỉ này thường xuất hiện trong những đám cưới hào môn xa xỉ. Món quà đặc biệt không chỉ thể hiện sự đầu tư cho ngày trọng đại mà còn góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho màn rước dâu của đại thiếu gia Bến Tre.

(Nguồn: @tranphucevent62)

Đặc biệt, bộ tráp cưới trị giá khoảng 80 triệu đồng được chú rể Huy Thái đặt thiết kế riêng để mang sính lễ sang hỏi vợ cũng khiến dân tình trầm trồ. Bên cạnh những lễ vật truyền thống như trầu cau, rượu, thuốc, bộ tráp còn gây chú ý với một tráp mỹ phẩm high-end đến từ các thương hiệu đình đám như Dior, Chanel và một tráp trà sữa được chuẩn bị riêng dành tặng cô dâu.

(Nguồn: Hạnh Trần)

Sự kết hợp độc đáo giữa nét đẹp phong tục cưới hỏi truyền thống và những món quà hiện đại, bắt trúng sở thích của nàng dâu khiến bộ sính lễ càng thêm đặc biệt. Qua đó, chú rể không chỉ thể hiện sự đầu tư cho ngày trọng đại mà còn cho thấy sự tinh tế, chu đáo khi chuẩn bị những món quà dành riêng cho người bạn đời của mình.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được chia sẻ, đám cưới đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Điểm nhấn nổi bật là khu vực rạp cưới được cho là có mức đầu tư hơn nửa tỷ.

(Nguồn: @hoangnganmakeupcantho)

Từng chi tiết trang trí được chăm chút kỹ lưỡng, kết hợp cùng sắc hoa rực rỡ, tạo nên tổng thể vừa lãng mạn vừa choáng ngợp. Đặc biệt, cổng hoa dài khoảng 30m được thiết kế nổi bật, trở thành lối đón cô dâu tiến vào tư gia nhà trai. Hình ảnh cô dâu bước qua cổng hoa để về nhà chồng khiến nhiều người liên tưởng đến khoảnh khắc nàng dâu chính thức bước chân vào một gia đình hào môn.

(Nguồn: @hoangnganmakeupcantho, @minh.thai.bridal)



Không chỉ có phần trang trí gây chú ý, cơ ngơi của gia đình chú rể mới thực sự là điều khiến nhiều người tò mò. Dinh thự nhà trai được mô tả như một tòa lâu đài nguy nga, sở hữu kiến trúc bề thế, không gian rộng lớn và vẻ ngoài tráng lệ. Đây cũng được xem là một trong những điểm đặc biệt khiến đám cưới tại Thạnh Phú càng trở nên nổi bật trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc bố mẹ cô dâu trao hồi môn khi đưa con gái về nhà chồng (Nguồn: @khanhluan_09)

Lễ cưới được tổ chức ngay trong khuôn viên tư gia, tận dụng không gian rộng rãi để đón tiếp hơn 1.000 khách mời đến chung vui và gửi lời chúc phúc cho đôi trẻ. Với số lượng khách đông đảo cùng quy mô tổ chức lớn, ngày vui của gia đình không chỉ là dịp trọng đại của cô dâu chú rể mà còn trở thành sự kiện đáng chú ý tại địa phương.

Không chỉ gây chú ý bởi cách bài trí tinh tế, lễ cưới còn khiến nhiều người choáng ngợp bởi địa điểm tổ chức. Dinh thự nhà trai vốn là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ, nổi tiếng khắp Bến Tre bởi kiến trúc bề thế và quy mô rộng lớn.

(Nguồn: @nguyenngocmy.mccuoi)

Trong ngày cưới, giữa không gian ngập tràn hoa tươi và ánh đèn lung linh, sự xuất hiện của cô dâu bên cạnh chú rể trở thành khoảnh khắc được nhiều người quan tâm. Từ lễ gia tiên, không gian đón khách cho đến khu vực tiệc cưới, tất cả đều toát lên sự chỉn chu và quy mô của một ngày vui được chuẩn bị công phu.

(Nguồn: @tranphucevent62)

Bên trong khu vực lễ gia tiên và bàn tiệc, không gian được tô điểm bằng những loại hoa tươi độc lạ, nhiều giống nhập khẩu từ nước ngoài, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và đầy tinh tế. Nổi bật là tulip màu cà phê latte, cúc mẫu đơn nâu, cúc bạch ngọc châu và huệ tứ phương trắng, với cách phối màu hài hòa, vừa lạ mắt vừa trang nhã. Đặc biệt, hoa hồng Cameron nhập khẩu từ Ecuador cũng góp mặt, trở thành điểm nhấn đắt giá trong tổng thể trang trí.

(Nguồn: @tranphucevent62)

Có thể nói, đám cưới của cậu cả tại Thạnh Phú, Bến Tre đã trở thành một trong những câu chuyện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ quy mô tổ chức ấn tượng và những chi tiết xa hoa.