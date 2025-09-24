Quá bất công khi mỹ nhân này đóng toàn siêu phẩm mà mãi chưa nổi: 360 độ đẹp hoàn hảo, 2 phim mới nhất định phải xem

Trong số các phim Hàn đang chiếu ở thời điểm hiện tại, Trăm Mảnh Ký Ức ít nhận được sự quan tâm so với những Ngự Trù Của Bạo Chúa, Tempest hay Queen Mantis. Dù vậy, những ai đã và đang theo dõi tác phẩm này đều phải công nhận rằng nó rất đáng thưởng thức.

Shin Ye Eun trong phim Trăm Mảnh Ký Ức đang chiếu.

Trăm Mảnh Ký Ức không chỉ có nội dung hấp dẫn mà diễn xuất, nhan sắc của dàn cast cũng rất đỉnh. Dĩ nhiên, Shin Ye Eun trong vai nữ chính Seo Jong Hui cũng không phải ngoại lệ. Mỹ nhân sinh năm 1998 mang đến hình ảnh một cô nàng lơ xe trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp, tự tin, mạnh mẽ và luôn tỏa sáng.

Cô mang đến một Seo Jong Hui xinh đẹp, kiêu kỳ, mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng rất tốt bụng, ấm áp.

Thực tế, với những ai đã theo dõi Shin Ye Eun từ lâu, việc cô thể hiện tốt vai Seo Jong Hui trong Trăm Mảnh Ký Ức không phải điều bất ngờ. Nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài ấn tượng, có diễn xuất rất tốt, từng góp phần tạo nên thành công cho nhiều siêu phẩm. Thế nhưng, đáng tiếc là cho đến nay Shin Ye Eun vẫn chưa thể vươn lên trở thành một cái tên thật sự nổi bật tại làng giải trí xứ Kim Chi.

Công bằng mà nói thì có lẽ trong mắt nhiều người, Shin Ye Eun không phải một gương mặt cứ nghe thấy tên là phải xem phim. Dẫu vậy, sự thật là với mỗi nhân vật được giao phó, Shin Ye Eun luôn cố gắng làm tốt nhất có thể.

Shin Ye Eun với vai diễn đầy sức nặng Ok Chan Mi trong Revenge of Others.

Trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây, Shin Ye Eun liên tiếp có những vai diễn chất lượng ở các bộ phim chất lượng. Năm 2022, Shin Ye Eun đóng vai nữ chính Ok Chan Mi trong Revenge of Others. Nhân vật này phải đối diện với biến cố làm thay đổi cuộc đời mình, đó là cái chết bí ẩn của người anh trai sinh đôi. Cảnh sát kết luận anh trai của Ok Chan Mi tự tử, nhưng cô tin rằng sự thật không chỉ đơn giản như vậy.

Ok Chan Mi là một vai diễn nặng về tâm lý khi mà ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ, cô nàng cũng có những lúc yếu lòng. Hơn nữa dù có mạnh mẽ đến đâu, suy cho cùng Ok Chan Mi vẫn chỉ là một nữ sinh. Đây không phải một vai diễn đơn giản, nhưng rõ ràng là Shin Ye Eun đã làm rất tốt.

Nụ cười đặc sệt chất phản diện của Shin Ye Eun trong The Glory.

Tiếp nối Revenge of Others, Shin Ye Eun góp mặt trong bom tấn The Glory. Đây là tác phẩm giúp Song Hye Kyo lội ngược dòng sự nghiệp, đồng thời cũng giúp tên tuổi của Shin Ye Eun đến gần hơn với công chúng. Trong phim, cô thể hiện vai phản diện Park Yeon Jin thời trẻ. Qua diễn xuất của mỹ nhân 27 tuổi, từng ánh mắt, nụ cười và mọi biểu cảm trên gương mặt của Park Yeon Jin đều trở nên đáng sợ. Shin Ye Eun diễn đạt tới mức thậm chí có người nghi ngờ rằng phải chăng ngoài đời cô cũng là một kẻ bắt nạt.

Thế nhưng khi cần thể hiện vẻ ngọt ngào trong Quán Trọ Tình Yêu, Shin Ye Eun như biến thành con người khác.

Đã từng có lúc, cô nàng được rất nhiều khán giả quan tâm. Thế nhưng đáng tiếc là sau khi cơn sốt The Glory hạ nhiệt, cái tên Shin Ye Eun cũng mất dần sức nóng. Có lẽ vì vậy mà bộ phim lãng mạn Quán Trọ Tình Yêu do cô đóng chính không tạo được tiếng vang lớn dù nội dung được nhận xét là rất hấp dẫn. Trên trang Mydramalist, Quán Trọ Tình Yêu nhận điểm số lên tới 8,1/10. Còn ở nền tảng Viki, phim được chấm 9,5/10 từ 42478 khán giả.

Hồi năm ngoái, Shin Ye Eun cũng góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho siêu phẩm Jeongnyeon: The Star Is Born của đài tvN. Tất nhiên, không có gì bất ngờ khi Kim Tae Ri - người thủ vai Jeong Nyeon chiếm giữ spotlight. Thế nhưng tin rằng bất cứ ai xem phim đều phải dành lời khen ngợi cho Shin Ye Eun. Cô đã thể hiện quá tốt nhân vật Heo Yeong Seo, một mỹ nhân ưu tú và là đối thủ của nữ chính ở đoàn kịch. Màn trình diễn mà Shin Ye Eun mang tới được người xem đánh giá là không bị lép vế trước Kim Tae Ri.

Bên cạnh Kim Tae Ri, Shin Ye Eun cũng là mảnh ghép quan trọng tạo nên thành công cho Jeong Nyeon: The Star Is Born.

Trở về với thời điểm hiện tại, bên cạnh cô nàng Seo Jong Hui trong Trăm Mảnh Ký Ức thì sắp tới, Shin Ye Eun sẽ còn gặp khán giả ở một bộ phim khác mang tên The Murky Stream. Cho những ai chưa biết thì đây là dự án cổ trang Hàn Quốc đầu tiên của nền tảng Disney+, do Shin Ye Eun, Rowoon, Park Ji Hwan và Park Seo Ham đóng chính.

The Murky Stream đưa khán giả về thời đại phong kiến đầy loạn lạc, nơi số phận của các nhân vật chính sẽ giao thoa, tạo nên một câu chuyện đầy cảm xúc về những âm mưu hiểm ác, hành trình tìm kiếm công lý, bảo vệ tình bạn và tình yêu.

Vào ngày 26/9 tới, bộ phim The Murky Stream do Shin Ye Eun đóng chính sẽ ra mắt khán giả.

Ở tác phẩm mới này, Shin Ye Eun đảm nhận vai Choi Eun. Nàng là một cô gái nhanh nhạy, mang tấm lòng chính nghĩa và có thân phận ái nữ của vị thương nhân tài ba bậc nhất vương triều. Rowoon vào vai Jang Si Yul, một tay giang hồ với quá khứ bí ẩn. Trong khi đó, nhân vật Jung Cheon của Park Seo Ham là chàng trai với ước mơ ra sức vì dân vì nước.