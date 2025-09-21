Đây là mỹ nhân không tuổi Vbiz: U45 vẫn trẻ trung khó tin, showbiz chưa có đối thủ!

Nhắc đến những giọng ca nữ gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x – 9x, Hiền Thục chắc chắn là cái tên không thể thiếu. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ không chỉ chinh phục khán giả bằng chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc mà còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc không tuổi.

Dù đã bước sang tuổi U45, Hiền Thục vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, làn da mịn màng cùng vóc dáng thon gọn đáng mơ ước. Trong loạt hình ảnh đời thường lẫn trên sân khấu, nữ ca sĩ khiến nhiều người ngỡ ngàng vì diện mạo chẳng khác mấy so với thời kỳ đỉnh cao cách đây hàng chục năm. Thậm chí, nhiều fan còn ví von rằng thời gian dường như đã quên đi Hiền Thục, để cô mãi dừng lại ở vẻ đẹp thanh xuân.

Ca sĩ Hiền Thục nổi tiếng cùng thời với loạt ca sĩ như Mỹ Tâm, Quang Vinh, Thanh Thảo...

Cô đã có khoảng 20 năm hoạt động nghệ thuật trong showbiz Viẹt

Hiện tại, nữ ca sĩ đang theo đuổi phong cách trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Cô duy trì vóc dáng mảnh mai nhờ chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp với thói quen rèn luyện thể chất đều đặn.

Mỗi năm, giọng ca U45 dành từ 1 đến 3 tháng để ăn chay, đồng thời kiên trì theo đuổi những bộ môn thể thao giúp vừa nâng cao sức khỏe, vừa giữ được đường nét hình thể săn chắc. "Một bữa ăn lành, không chỉ để khỏe, mà còn để sống tử tế hơn với môi trường. Sống xanh bắt đầu từ những điều giản dị như... một bát cơm rau củ đầy yêu thương", Hiền Thục chia sẻ.

Giọng ca 8x được nhận xét có vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon gọn

Mỗi ngày, Hiền Thục dành 3-4 tiếng làm đẹp, chăm sóc da, tập thể dục

Dù đã bước sang tuổi U45 nhưng Hiền Thục vẫn được khán giả đánh giá trẻ như thiếu nữ đôi mươi

Điều đáng nói, Hiền Thục không chọn con đường xuất hiện rầm rộ trên các chương trình truyền hình hay gameshow. Thay vào đó, cô lặng lẽ theo đuổi âm nhạc, dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống bình yên bên con gái.

Nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân khi mới 21 tuổi, từng trải qua quá trình nhiều khó khăn và gian nan. Hiền Thục từng có chia sẻ xúc động về việc sinh con khi còn quá trẻ: "Mẹ nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy con, khi con là một hình hài bé bỏng, da nhăn nheo và không được xinh xắn cho lắm. Nhưng khi ôm con, mẹ cảm thấy thật tuyệt vời. Mẹ đã nâng niu con như báu vật. Con là tất cả những gì mẹ có.

Với mẹ, những giây phút bên con thật đẹp. Nhưng dù muốn hay không, ai rồi cũng lớn. Dạo gần đây, khi chiều tà tới khuya, mẹ lại chong đèn thức suốt, lần mở những album xưa cũ mà nhìn ngắm lại con ngày còn thơ, đứa con gái mũm mĩm, lí lắc, hiếu động mà lại ngọt ngào ấm áp thơm sữa thuở ấy đâu. Con thân yêu, có điều này mẹ muốn con biết, dù sau này thành bà lão lụ khụ, mẹ chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ mong một điều mẹ sẽ không phải quên hình ảnh bé con mẹ đã từng ẵm bồng, từng đánh đổi mạng sống để sinh con ra đời".

Khi sự nghiệp đang phát triển, nữ ca sĩ bất ngờ sinh con ở tuổi 21

Hiện nay, Hiền Thục không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu hay trong các hoạt động nghệ thuật như trước đây