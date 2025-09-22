Mỹ nhân Việt bỏ showbiz làm dâu hào môn: Lấy chồng đại gia ai cũng biết mặt, có dàn siêu xe trăm tỷ

Đàm Thu Trang từng ghi dấu ấn với loạt thành tích trên các đấu trường nhan sắc. Năm 2008, Thu Trang giành giải Miss Teen được yêu thích nhất, đến năm 2010 tiếp tục đăng quang Hoa khôi xứ Lạng và lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam.

Một năm sau, cô khẳng định bản lĩnh khi lọt Top 6 Vietnam’s Next Top Model 2011. Song song đó, người đẹp còn hoàn thành chương trình học tại khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Đàm Thu Trang từng tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên

Đàm Thu Trang về chung một nhà với doanh nhân Cường Đô Là vào tháng 7/2019. Từng là người mẫu được nhiều khán giả biết đến, nhưng từ khi kết hôn, Đàm Thu Trang gần như rút lui hoàn toàn khỏi showbiz để tập trung cho cuộc sống gia đình.

Cuộc sống hôn nhân của cả hai luôn được công chúng quan tâm, bởi bên cạnh sự giàu có và quyền lực của chồng, Đàm Thu Trang còn nhận được sự yêu chiều hết mực từ phía bạn đời. Đàm Thu Trang và Cường Đô La hiện có 2 con chung 1 trai và 1 gái.

Đàm Thu Trang kết hôn cùng doanh nhân Cường Đô La – cái tên vốn đã quá quen thuộc trong giới doanh nhân và showbiz Việt

Đàm Thu Trang sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ khiến cư dân mạng lóa mắt

Sau khi về chung một nhà với nam doanh nhân, cô không còn hoạt động showbiz và chuyển hướng sang kinh doanh

Cường Đô La nổi tiếng là "tay chơi siêu xe" hàng đầu Việt Nam. Trong bộ sưu tập của anh có không ít xế hộp thuộc hàng hiếm, trị giá lên đến hàng trăm tỷ đồng. Vào năm 2007, anh là người đầu tiên của Việt Nam nhập siêu xe Lamborghini Gallardo. Mỗi lần xuất hiện cùng chồng bên dàn siêu xe, Đàm Thu Trang đều khiến dân tình trầm trồ trước cuộc sống xa hoa.

Từ khi về chung một nhà, người đẹp chọn cách sống kín tiếng, không còn xuất hiện nhiều trong các sự kiện giải trí. Cô dành phần lớn thời gian để vun vén tổ ấm, chăm lo cho con gái Suchin và cùng chồng tận hưởng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Vợ chồng Đàm Thu Trang sở hữu nhiều siêu xe, biệt thự ở TP.HCM cùng nhiều bất động sản

Hiện nay, Cường Đô La và Đàm Thu Trang không chỉ đồng hành trong cuộc sống hôn nhân mà còn bắt tay hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh. Cặp đôi đang điều hành chuỗi nhà hàng cao cấp tại TP.HCM, Đà Nẵng, Vũng Tàu, đồng thời mở rộng đầu tư sang mảng bất động sản với các dự án xây dựng chung cư hiện đại. Đàm Thu Trang còn làm chủ một thương hiệu thời trang trẻ em.

