6 bộ phim lãng mạn Hàn Quốc tuyệt hay: Ngọt ngào nhưng buồn da diết, giờ xem lại vẫn khóc ròng

Phim lãng mạn Hàn Quốc luôn chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả châu Á nhờ những mối tình vừa ngọt ngào vừa khắc khoải. Nhưng bên cạnh loạt phim lãng mạn kết thúc trọn vẹn, vẫn có những tác phẩm khiến người xem day dứt vì cái kết buồn. Điểm đặc biệt của dòng phim này nằm ở chỗ: nỗi buồn không chỉ để lại nước mắt, mà còn khắc sâu sự đồng cảm và ám ảnh, khiến khán giả nhớ mãi dù đã xem lại nhiều lần.

Dưới đây là những bộ phim nổi bật của dòng phim ngôn tình buồn, mỗi tác phẩm là một thế giới cảm xúc, một lát cắt lịch sử hoặc một định mệnh nghiệt ngã khiến trái tim khán giả tan vỡ.

1. Tuổi trẻ của tháng 5 (Youth of May, 2021)

Ban đầu không quá gây chú ý, nhưng sau tập cuối, Youth of May bất ngờ trở thành hiện tượng được bàn luận rộng rãi. Lấy bối cảnh Gwangju vào tháng 5/1980 – thời điểm diễn ra cuộc nổi dậy lịch sử, bộ phim khắc họa mối tình đầy nước mắt của Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) và Kim Myung Hee (Go Min Si).

Myung Hee vốn chỉ thay bạn đi xem mắt nhưng rồi nảy sinh tình cảm với Hee Tae – chàng sinh viên y khoa thông minh, ấm áp. Tình yêu của họ tưởng chừng sẽ nở hoa thì bị thử thách bởi biến động của thời đại. Khi cuộc nổi dậy Gwangju nổ ra, số phận đôi trẻ bị cuốn vào vòng xoáy lịch sử, để lại cho khán giả nỗi xót xa và tiếc thương cho một tình yêu trong sáng nhưng không trọn vẹn.

2. Người tình ánh trăng (Moon Lovers, 2016)

Nếu Youth of May lấy đi nước mắt vì bi kịch lịch sử, thì Người tình ánh trăng lại khiến khán giả day dứt bởi sự tàn nhẫn của định mệnh. Chuyển thể từ tiểu thuyết Bộ bộ kinh tâm của Đồng Hoa, bộ phim khai thác đề tài xuyên không vốn đã quen thuộc nhưng lại tạo dấu ấn riêng nhờ bối cảnh triều đại Cao Ly.

Nhân vật chính là Hae Soo (IU) – cô gái hiện đại tình cờ xuyên không về quá khứ, gặp gỡ và gắn bó với các vương tử trong hoàng cung. Trong đó, tình yêu sâu đậm nhất của cô là với Wang So (Lee Jun Ki) – chàng hoàng tử mang số phận bị nguyền rủa nhưng sau này trở thành vị vua đầy quyền lực.

Đan xen trong mối tình là những âm mưu, sự phản bội, và cả nỗi đau không thể hàn gắn. Cái kết bi thương – khi Hae Soo ra đi vì bệnh tật, để lại Wang So mãi chìm trong cô độc – đã khiến khán giả ám ảnh suốt nhiều năm. Không ít người thừa nhận, dù xem lại bao lần vẫn không tránh khỏi nghẹn ngào ở những tập cuối.

3. Quý ngài Ánh dương (Mr. Sunshine, 2018)

Phim Quý ngài Ánh dương do biên kịch Kim Eun Sook chắp bút, quy tụ dàn diễn viên thực lực Lee Byung Hun, Kim Tae Ri, Yoo Yeon Seok, Kim Min Jung.

Trung tâm bộ phim là Eugene Choi – một cậu bé nô lệ trốn sang Mỹ, sau này trở thành quân nhân và quay lại Joseon. Tại quê hương, anh gặp gỡ tiểu thư Go Ae Shin – người con gái mang trong mình dòng máu quý tộc nhưng sẵn sàng cầm súng đấu tranh cho tự do.

Tình yêu của họ vừa lãng mạn vừa bi tráng, bởi nó diễn ra giữa thời khắc lịch sử đầy máu lửa. Mr. Sunshine khiến khán giả rơi lệ không chỉ vì cái kết chia ly, mà còn vì sự hi sinh cao cả của những con người đặt lý tưởng dân tộc lên trên hạnh phúc cá nhân.

4. Yêu không kiểm soát (Uncontrollably Fond, 2016)

Nếu phải chọn một bộ phim ngôn tình lấy đi nhiều nước mắt nhất, Yêu không kiểm soát chắc chắn nằm trong danh sách đầu tiên. Phim kể về Shin Joon Young (Kim Woo Bin) – ngôi sao nổi tiếng, và No Eul (Suzy) – nữ đạo diễn phim tài liệu. Họ từng yêu nhau thời trung học nhưng phải xa cách vì biến cố. Nhiều năm sau, số phận cho họ gặp lại, nhưng trớ trêu thay, Joon Young bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ còn sống được vài tháng.

Điều khiến bộ phim đặc biệt không chỉ nằm ở cái kết buồn – Joon Young ra đi trong vòng tay No Eul – mà còn ở cách biên kịch miêu tả quá trình nhân vật chuẩn bị đối diện với cái chết. Joon Young dần dần buông bỏ ánh hào quang, chỉ mong dành trọn những ngày cuối bên người mình yêu. Hình ảnh anh khẽ tựa vai No Eul rồi nhắm mắt như chìm vào giấc ngủ đã trở thành một trong những cảnh phim khiến khán giả khó quên nhất.

5. Khách sạn ma quái (Hotel Del Luna, 2019)

Ở một khía cạnh khác, Hotel Del Luna kết hợp giữa lãng mạn và yếu tố kỳ ảo. Khách sạn Ánh Trăng – nơi Jang Man Wol (IU) làm chủ – chỉ phục vụ linh hồn người đã khuất. Cô bị giam cầm tại đây suốt nghìn năm như một sự trừng phạt.

Cuộc đời Jang Man Wol thay đổi khi gặp Goo Chan Seong (Yeo Jin Goo) – chàng quản lý mới. Nhờ Chan Seong, cô dần gột rửa hận thù, cảm nhận được tình yêu và sự bao dung. Nhưng định mệnh của họ vốn không kéo dài, bởi Man Wol cuối cùng phải rời đi, để lại Chan Seong cùng những kỷ niệm.

Khán giả rơi lệ khi chứng kiến cảnh chia ly dưới gốc Nguyệt thụ, nơi tình yêu của họ được chứng minh bằng những bông hoa nở rộ nhưng rồi cũng phải tàn lụi.

6. Hoa tuyết điểm (Snowdrop, 2021)

Ngay từ khi công bố, Snowdrop đã gây chú ý nhờ sự góp mặt của Jisoo (Blackpink) và Jung Hae In. Phim lấy bối cảnh năm 1987 – giai đoạn phong trào dân chủ của Hàn Quốc bùng nổ.

Im Su Ho (Jung Hae In) – sinh viên xuất thân bí ẩn – trong một lần bị thương đã chạy vào ký túc xá nữ, nơi anh được Eun Young Ro (Jisoo) cứu giúp. Giữa thời cuộc hỗn loạn, tình yêu của họ nảy nở nhưng cũng nhanh chóng rơi vào bi kịch.

Khán giả khóc nghẹn trước mối tình đẹp mà ngắn ngủi ấy. Không chỉ là câu chuyện ngôn tình, Snowdrop còn phản ánh khát vọng tự do, sự hi sinh của thế hệ trẻ trong thời kỳ biến động.

Lời kết

Những bộ phim trên tuy khác nhau về bối cảnh – từ lịch sử, xuyên không, đến hiện đại hay kỳ ảo – nhưng đều có một điểm chung: tình yêu bị ngăn trở bởi định mệnh nghiệt ngã. Đó là lý do vì sao dù đã nhiều năm trôi qua, mỗi lần xem lại khán giả vẫn thấy buồn như lần đầu.

Chính sự day dứt ấy khiến ngôn tình Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là giải trí, mà còn trở thành một phần ký ức, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và khiến người ta trân trọng hơn những gì mình đang có.

Ảnh: Sưu tầm