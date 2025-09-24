Phim Hàn đỉnh cao tuyệt đối này sẽ có phần 2: Nam chính vạn người có một, không bùng nổ mới là lạ

Trong năm 2025, màn ảnh Hàn chứng kiến không ít bộ phim hay được ra mắt khán giả. Một trong số những cái tên nổi bật nhất là Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Tác phẩm này gây sốt trên phạm vi toàn cầu, được nhận xét là mang đến một làn gió mới mẻ cho dòng phim y khoa, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí với các mảng miếng hài hước, đồng thời cũng có những phân đoạn khai thác nội tâm nhân vật để giúp người xem hiểu hơn về những người làm công tác y tế.

Thông tin Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương được sản xuất phần 2 và phần 3 đang làm bùng nổ MXH.

Mới đây, bộ phim đã chính thức được xác nhận sản xuất phần 2 và phần 3. Dự kiến, công tác chuẩn bị sẽ bắt đầu từ cuối năm 2025, bấm máy vào hè 2026. Ngay lập tức, thông tin này đã làm bùng nổ mạng xã hội. Rất nhiều netizen đã bày tỏ sự phấn khích, đồng thời tin rằng phần mới của phim chắc chắn sẽ bùng nổ.

Có thể thấy, giữa cơn phấn khích thì rất nhiều khán giả đều có chung một thỉnh cầu, đó là giữ nguyên dàn cast. Và quả thực, họ có lý do để mong muốn như vậy khi mà tất cả những cái tên góp mặt ở mùa 1 như Ju Ji Hoon, Choo Young Woo, Ha Young, Yoon Kyung Ho và Jung Jae Kwang đều thể hiện rất tốt nhân vật của mình, đặc biệt là Ju Ji Hoon trong vai nam chính Baek Gang Hyuk. Nhờ vai diễn này, anh thậm chí đã lên ngôi Thị đế tại giải Baeksang 2025 và giải Rồng Xanh truyền hình 2025.

Điều mà khán giả hy vọng là bộ phim sẽ giữ nguyên được dàn cast ở các phần mới.

Cho những ai chưa biết, Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương xoay quanh câu chuyện Baek Kang Hyuk, một bác sĩ ngoại khoa vô cùng tài giỏi nhưng "mỏ" cũng "hỗn" không kém. Anh từng làm việc trên chiến trường và giờ đây, gánh vác trách nhiệm hồi sinh khoa chăm sóc chấn thương của Bệnh viện Đại học Hankuk ở Seoul. Tại đây, anh đã dẫn dắt các đồng nghiệp trẻ tuổi vượt qua mọi khó khăn để cứu giúp các bệnh nhân.