Phim Trung Quốc "nát" nhất 2025 đây rồi: Nam chính góc nào cũng xấu, diễn xuất như trò hề

Nếu phải chọn ra bộ phim Trung Quốc thảm họa nhất năm 2025, chắc hẳn không thể không gọi tên Phó Sơn Hải. Bộ phim vốn được giới thiệu rầm rộ là “bom tấn võ hiệp S+” với kinh phí khủng, chuyển thể từ danh tác của Ôn Thụy An, một trong Ngũ đại tân võ hiệp gia. Nhưng khi ra mắt, thứ khán giả nhận lại chỉ có thể tóm gọn bằng bốn chữ: xấu - dở - nhạt - nát.

Trước tiên, nói về nam chính Thành Nghị - người từng được tung hô là ngôi sao lưu lượng sau vài bộ phim ăn khách. Trong Phó Sơn Hải, anh gần như phơi bày hết tất cả nhược điểm. Khuôn mặt đơ cứng, biểu cảm nghèo nàn đến mức vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên đều một nét mặt. Góc quay nào cũng xấu, lộ hết các hạn chế về ngoại hình. Thêm vào đó, tổ chế tác còn ưu ái riêng cho nam chính lớp filter làm da mịn căng bóng như nhân vật trong game di động, càng làm tổng thể trở nên khó coi.

Thật sự khó chấp nhận đây là nam chính phim võ hiệp

Không chỉ diễn xuất, thẩm mỹ và phục trang tạo hình của phim cũng khiến người ta phải cười ra nước mắt. Một bộ phim gắn nhãn võ hiệp mà nhìn cảnh sắc chẳng khác gì ảnh chụp ở studio cưới. Trang phục nam chính vừa quê vừa sến, tóc tai bết dính, phụ kiện lòe loẹt, vừa thiếu khí phách giang hồ vừa chẳng toát lên được phong thái hiệp nghĩa. Đội ngũ mỹ thuật rõ ràng không có khái niệm thẩm mỹ võ hiệp, kết quả là dàn nhân vật trông giống nhóm cosplay đi hội chợ hơn là thiếu hiệp tung hoành giang hồ.

Thẩm mỹ tệ hại của bộ phim

Vấn đề lớn nhất vẫn là kịch bản. Nguyên tác Thần Châu Kỳ Hiệp vốn dĩ có cốt lõi chắc chắn: bi kịch diệt môn, hành trình trưởng thành với máu và nước mắt. Nhưng bản phim cải biên thành mô típ xuyên sác”: một tác giả tiểu thuyết web dùng AI sửa truyện quá tay nên xuyên thẳng vào chính câu chuyện. Nghe thì mới mẻ, nhưng triển khai thì nhạt nhẽo vô cùng. Thay vì khai thác sự va chạm giữa góc nhìn hiện đại và thế giới cũ, phim lại sa vào lối thuyết minh lê thê. Nhân vật hiện đại không mang đến sự phản tư châm biếm, chỉ biến thành cái loa giải thích mấy điều ai cũng biết. Nội dung vừa thiếu kịch tính, vừa không có cảm xúc, thành ra càng xem càng thấy buồn cười.

Đã thế, thoại của nam chính còn là cực hình. Phát âm dính, thiếu hơi, nhấn nhá sai, khiến khán giả phải phụ thuộc hoàn toàn vào phụ đề. Cộng đồng mạng còn bày ra trò chơi “nghe thử Thành Nghị nói gì” - tắt phụ đề rồi đoán thoại. Kết quả là đa số đều bó tay. Một bộ phim đầu tư hàng tỷ mà biến thành game đoán chữ, đủ thấy mức độ thất bại đến thế nào.

Diễn xuất của Thành Nghị như trò cười

Còn võ thuật - linh hồn của phim võ hiệp thì thảm hại không kém. Các pha đánh nhau như quay tập thể dục dưỡng sinh, chiêu thức vừa chậm vừa yếu, không hề toát lên được sự kịch liệt sống còn. Lúc cao trào lại bị cắt dựng loạn xạ, máy quay rung bần bật kiểu Bollywood, khiến người xem chẳng biết nhân vật đang chiến đấu hay đang tập thể dục nhịp điệu. Một bộ phim mang danh võ hiệp mà võ thuật thua xa phim thần tượng tình cảm, nghe thôi cũng đủ hiểu.

Nói không ngoa, Phó Sơn Hải chính là bộ phim “nát” nhất của năm. Nam chính xấu, tạo hình xấu, mỹ thuật xấu, kịch bản phá nát nguyên tác, thoại dở, võ thuật càng dở hơn. Nếu bạn còn đang tò mò định thử xem, lời khuyên chân thành là: đừng phí thời gian, hãy chạy ngay đi.

Nguồn: 163