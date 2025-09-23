Phim của Jeon Ji Hyun nhận bão tẩy chay vì xúc phạm cả 1 quốc gia, biên kịch có học lịch sử không đấy?

Với sự góp mặt của 2 ngôi sao hạng A là Jeon Ji Hyun và Kang Dong Won, Tempest vốn được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn sốt lớn trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Thế nhưng lúc này, bộ phim lại bị bủa vây bởi những tranh cãi.

Cách đây không lâu, Tempest bị khán giả Trung Quốc chỉ trích dữ dội vì có những tình tiết mang tính xúc phạm quốc gia này. Khi mà vụ việc còn chưa kịp hoàn toàn lắng xuống, tác phẩm mới của Jeon Ji Hyun tiếp tục khiến khán giả quốc tế, đặc biệt là khán giả Iraq phẫn nộ. Họ cho rằng đất nước của mình bị ekip sản xuất phim bóp méo hình ảnh nghiêm trọng.

Tái xuất màn ảnh nhỏ sau 4 năm, Jeon Ji Hyun đang mất nhiều hơn được với Tempest.

Cụ thể, Iraq trong Tempest hiện lên như nơi nguy hiểm nhất hành tinh, thiếu văn minh và đáng sợ vì khủng bố. Dẫu vậy, cư dân mạng nói rằng Iraq giờ đây không còn chiến tranh nữa, người dân đang được hưởng nền hòa bình và đất nước trên đà phát triển. Những gì được miêu tả trong phim là hoàn toàn sai thực tế, xúc phạm cả một quốc gia. Thậm chí, khán giả nước này còn yêu Disney+ phải đưa ra lời xin lỗi chính thức, rà soát và chỉnh sửa những nội dung sai lệch đồng thời đưa ra cam kết không tái phạm trong các dự án khác.

Một vài bình luận của khán giả:

- Ta nói đặt tên hợp phong thuỷ với phim ghê, Giông Tố vòng quanh thế giới luôn.

- Từ Trung Quốc lại tới Iraq.

- Bà biên kịch viết kịch bản như kiểu mù lịch sử ấy nhỉ. Chịu luôn đấy người ta hòa bình từ đời nào rồi vẫn viết thế được.

- Bà biên kịch này cũng viết kịch bản cho Little Women, phim xuyên tạc lịch sử Việt Nam, thế nên bị ném đá như này là vừa nư tui lắm, mắng nhiều vào cho chừa.

- Tên phim Giông Tố nên giông tố đến rồi đó.

Sau 4 năm kể từ Jirisan, Jeon Ji Hyun mới trở lại màn ảnh nhỏ. Thế nhưng rõ ràng với lần tái xuất này, cô mất nhiều hơn là được. Vì những ảnh hưởng tiêu cực mà bộ phim mang lại, Jeon Ji Hyun cũng mất điểm nghiêm trọng trong mắt khán giả. Đáng chú ý, gần đây bức hình cô chụp chung với Lý Băng Băng từ năm 2011 cũng bị đào lại. Người ta đang nói rằng Jeon Ji Hyun có thái độ ngôi sao, thiếu tôn trọng đồng nghiệp.

Tranh cãi trong phim không dứt, Jeon Ji Hyun còn bị tố thiếu tôn trọng Lý Băng Băng.

Nói thêm về Tempest, đây là dự án thuộc thể loại hành động - giật gân - lãng mạn - bí ẩn, kể về Seo Mun Ju (Jeon Ji Hyun) và Baek San Ho (Kang Dong Won), những người cùng bắt tay để ngăn chặn một âm mưu chính trị có ảnh hưởng tới số phận của cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc.

Nhận vô số kỳ vọng nhờ có sự góp mặt của Jeon Ji Hyun và Kang Dong Won, thế nhưng giờ đây Tempest lại đang bị tranh cãi bủa vây.

Seo Mun Ju là một nhà ngoại giao tài ba có chồng là chính trị gia nổi tiếng. Thế nhưng biến cố ập đến khi chồng cô bị ám sát và Seo Mun Ju muốn tìm ra chân tướng phía sau. Baek San Ho, một lính đánh thuê bí ẩn giúp đỡ cô trên hành trình này. Khi cùng nhau trải qua nhiều hiểm nguy, tình cảm dần nảy sinh giữa họ.