Nhắc đến những nàng Hậu đình đám trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt, khán giả gần như không thể bỏ qua cái tên Mai Phương Thúy. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi mới 18 tuổi, Mai Phương gây chú ý bởi chiều cao nổi bật 1m79 cùng hình thể gợi cảm. Nàng hậu còn được biết đến là mỹ nhân có số đo vòng 1 khủng nhất nhì Vbiz, có thời điểm chạm đến con số xấp xỉ 100cm.

Cách đây 19 năm, Mai Phương Thúy đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2006 tại Ba Lan. Dù chỉ dừng chân ở top 17, nhưng hình ảnh nàng Hậu với đôi chân dài miên man, vóc dáng gợi cảm và thần thái tự tin đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong mắt bạn bè quốc tế. Sau 2 thập kỷ, Mai Phương Thuý vẫn không ngừng hot, mỗi lần cô xuất hiện là công chúng đều có vấn đề để bàn tán.

Mai Phương Thuý đăng quang ngôi vị Hoa hậu khi mới 18 tuổi

Nàng hậu chuộng phong cách gợi cảm, khoe vòng 1 nóng bỏng

Sở hữu vòng 1 khủng, đây được xem là lợi thế hình thể ấy đôi khi cũng trở thành "con dao hai lưỡi" khiến Mai Phương Thuý nhiều lần rơi vào tình huống khó xử, vòng 1 ngoại cỡ khiến các bộ trang phục của cô dễ tạo cảm giác hớ hênh, đặc biệt là những khi cúi người hay di chuyển nhanh trên sân khấu. Chính vì thế, Mai Phương Thúy không ít lần trở thành tâm điểm tranh cãi vì váy áo quá gợi cảm.

Đơn cử như khi xuất hiện ở Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Mai Phương Thuý vướng phải ý kiến trái chiều vì chiếc váy "phản chủ", tạo nên khoảnh khắc "đỏ mặt" trên sóng. Ngay sau đó, Mai Phương Thuý đã lên tiếng giải thích chiếc váy được thiết kế an toàn, dù cúi thấp người cũng không thể lộ vòng 1. Trên thảm đỏ hay chụp ảnh hậu trường sau đó, Mai Phương Thuý vẫn rất gợi cảm, quyến rũ chứ không kém duyên như khi lên sóng. Cô cho rằng sự cố này xuất phát từ góc máy, ánh sáng khi lên sóng trực tiếp. Về sau, mỗi lần diện váy trưng trổ vòng 1 thì Hoa hậu Việt Nam đều rất tinh tế, khéo léo dùng tóc che bớt.

Mai Phương Thuý từng vướng tranh cãi bị cho là hớ hênh trên sóng trực tiếp

Sau đó, cô đăng hình để chứng minh chiếc váy an toàn, nhưng do góc chụp dẫn đến khoảnh khắc hiểu lầm

Sau đó, mỗi khi diện váy hở bạo, Mai Phương Thuý đều dùng tóc để che bớt

Vóc dáng của Mai Phương Thúy cũng thường xuyên trở thành đề tài bàn tán. Cô từng lao đao khi xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai với vòng 2 lộ ngấn mỡ, dáng ngồi vô tư đến mức để lộ khuyết điểm rõ rệt. Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ bình luận, nhiều ý kiến cho rằng nàng Hậu "mất phong độ" so với thời đỉnh cao. Một số lần khác, Mai Phương Thúy bị chê xuống sắc khi gương mặt kém thon gọn, làn da không đều màu, cộng thêm bắp tay và vai tròn trịa. Không chỉ vậy, những hình ảnh Mai Phương Thuý bị chụp bằng camera thường nhiều lần bị nhận xét nhan sắc "lúc lên lúc xuống", khó giữ được sự ổn định.

Nói về chuyện sắc vóc thay đổi thất thường, Mai Phương Thuý từng tâm sự với chúng tôi: "Có một thời gian dài tôi không thuyết phục được bản thân bây giờ gầy đẹp để làm gì. Người nổi tiếng lên hình nhiều mới cần gầy thôi, còn ở ngoài béo một chút cũng xinh mà. Có giai đoạn tôi muốn sống với tiêu chuẩn của người không nổi tiếng, tìm mọi lý do để được ăn nhiều. Nhưng sau đó thấy chuyện béo gầy của mình lên báo nhiều quá nên tôi quyết định gầy luôn để đẹp, như vậy sẽ dập tắt hết các bàn luận. Thực ra phải chia xa đồ ăn là buồn lắm đấy, buồn lắm luôn".

Nàng hậu từng vướng tranh cãi vì lộ nhan sắc trên livestream

Mai Phương Thuý từng thừa nhận có thời điểm cân nặng của cô chạm mức 71kg

Hiện tại, Mai Phương Thúy không còn hoạt động showbiz nhiều mà chuyển hướng sang kinh doanh, đầu tư tài chính. Cuộc sống của cô giàu có, sang chảnh khi thường xuyên check-in trong những chuyến du lịch đắt đỏ, xài hàng hiệu và siêu xe. Thỉnh thoảng, Mai Phương Thúy mới nhận lời tham dự sự kiện, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến khán giả "dậy sóng" vì vẻ ngoài lộng lẫy, body gợi cảm cùng phong cách thời trang đặc trưng.

Dù sắc vóc có lúc "thăng trầm" và không ít lần lao đao vì bị soi kỹ trên sóng truyền hình, Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức hút riêng. Cô là minh chứng rằng, một nàng Hậu không chỉ dừng lại ở danh hiệu, mà còn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân mạnh mẽ, vừa gây tò mò vừa khiến khán giả khó thể rời mắt.

Sau gần 20 năm đăng quang, Mai Phương Thuý vẫn có sức hút riêng

Mai Phương Thuý từng chia sẻ với chúng tôi về những thay đổi thời điểm mới đăng quang so với hiện tại: "Tôi lúc nào cũng nổi loạn nhưng mà lúc giấu được lúc không. Năm 18 tuổi làm Hoa hậu, mối lo lớn nhất là mình sẽ mất đi bản sắc của riêng mình. Ngồi nhìn lại tôi cũng thành công đó chứ, tôi đã không làm gì ảnh hưởng đến danh hiệu nhưng vẫn giữ được cái tôi rất nổi loạn. Nói thật là con người, tôi cũng tham sân si thôi nhưng khi đã trên cương vị giữ trọng trách đặc biệt như Hoa hậu, tôi phải có phát ngôn chuẩn, phải giấu đi những cái nổi loạn, những hỉ nộ ái ố của mình ra đằng sau. Có nhiều cách để làm danh hiệu Hoa hậu của mình được tỏa sáng, thì cách của tôi là gắn mình với những điều tích cực và có ích cho xã hội. Đó là Mai Phương Thúy khi làm Hoa hậu, còn Mai Phương Thúy bình thường cá tính hơn nhiều".

Về chuyện tình cảm, Mai Phương Thuý là người vô cùng kín tiếng. Hoa hậu Việt Nam thừa nhận có người yêu nhưng chưa từng tiết lộ hình ảnh hay danh tính. Mai Phương Thúy bạn trai là "anh xã", cô miêu tả anh đẹp trai và ngọt ngào nên khi yêu không cần phải suy nghĩ nhiều. "Người ta trưởng thành mới lấy chồng, mình chưa trưởng thành sao lấy chồng được. Tốc độ trưởng thành của mỗi người khác nhau, giống như câu chuyện thành công ấy, có người 65 tuổi mới khởi nghiệp, có người 75 tuổi mới làm Tổng thống vì độ chín của mỗi người không giống. Độ trưởng thành của tôi trong việc lấy chồng chắc chậm hơn so với bạn bè rất nhiều", Mai Phương Thúy nói.

Mai Phương Thuý là nàng hậu chăm chỉ khoe nhan sắc ít son phấn trên mạng xã hội