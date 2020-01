Phương pháp nhịn ăn gián đoạn an toàn giúp cải thiện sức khỏe sau một thời gian ăn uống "thả ga" trong kỳ nghỉ

Nhịn ăn gián đoạn là một hình thức kiểm soát chế độ ăn nhằm đem lại lợi ích cho sức khỏe. Phương pháp này trở nên vô cùng phổ biến và được ví như là một cách giảm cân và bảo vệ chức năng não tuyệt vời. Nếu bạn có ý định nhịn ăn gián đoạn trong dịp đầu năm nhưng chưa hiểu rõ về chúng, hãy tham khảo những thông tin dưới đây:



Nhịn ăn gián đoạn là gì?

Giống như tên gọi, đây là quá trình nhịn ăn xen kẽ. Kiểu ăn này giúp hạn chế lượng calo hấp thụ và tránh calo tích trữ dưới dạng năng lượng. Những người nhịn ăn gián đoạn cần tuân thủ theo 5 nguyên tắc dưới đây:

Không có giới hạn calo: Bạn có thể dễ dàng kiểm soát lượng calo tiêu thụ bằng cách chia nhỏ các bữa ăn, ví dụ từ 3 bữa chính thành 6 bữa mỗi ngày. Chỉ cần nhịn một trong những bữa này cũng có thể giảm calo.

Thực hiện từ từ: Nếu mới làm quen với chế độ ăn này, bạn nên nhịn ăn ít rồi từ từ tăng dần thời gian nhịn giữa các bữa. Cách tốt nhất là nhịn ăn 1-2 lần một tuần trước khi quen với việc nhịn ăn mỗi ngày.

Lên lịch nhịn ăn: Người áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn cần lên lịch rõ ràng nhằm đảm bảo cơ thể được nghỉ ngơi 7 tiếng mỗi ngày.

Uống đủ nước: Dù ở chế độ dinh dưỡng nào, tránh mất nước cũng là yếu tố vô cùng quan trọng.

Hỏi ý kiến chuyên gia: Đừng quên tham khảo ý kiến của bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng nếu bạn có ý định nhịn ăn gián đoạn.

Ăn gì khi nhịn ăn gián đoạn?

Khẩu phần ăn của những người nhịn ăn gián đoạn cần chứa nhiều thực phẩm giúp làm giảm cơn đói và no lâu. Tất nhiên, mọi người có thể tự do ăn bất cứ thứ gì. Theo Jacqueline Bromberg, bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu y khoa tại Trung tâm Sức khỏe Memorial Sloan-Kettering thuộc Đại học Weill Cornell Medical College, New York (Mỹ), nếu bạn định nhịn ăn vì lý do sức khỏe hoặc giảm cân, hãy tránh những thực phẩm ảnh hưởng tới động lực và gây dị ứng.

Tuân thủ chặt chẽ phương pháp nhịn ăn gián đoạn có thể giúp bạn tránh cảm giác đói và no lâu hơn nhờ chất xơ. Các loại rau sống, salad, hạt, dầu ôliu cũng đem lại tác dụng tương tự.

Bạn có thể nhâm nhi một ly nước thanh lọc cơ thể làm từ dưa hấu, kiwi, dưa chuột và chút muối trong thời gian nhịn ăn. Việc làm này sẽ đảm bảo cơ thể không mất đi các vi chất dinh dưỡng và chất điện giải cần thiết. Lá bạc hà có xu hướng làm tăng cơn đói nên mọi người hãy tránh sử dụng chúng.

Nhịn ăn gián đoạn giúp giảm cân không?

Hiển nhiên, chế độ dinh dưỡng này hoàn toàn có thể giúp các chị em giữ dáng. Một nghiên cứu tại Hiệp hội Thực phẩm và Dinh dưỡng (FNB) trực thuộc Viện Y học Hoa Kỳ đã chỉ ra, nhịn ăn gián đoạn làm giảm lượng đường huyết và trọng lượng cơ thể. Hơn nữa, phương pháp này còn đặc biệt có lợi đối với người mắc bệnh tiểu đường hay mất độ nhạy cảm với insulin.

Khi nằm trong trạng thái nhịn ăn, kéo dài ít nhất 6-8 giờ, cơ thể sẽ dễ dàng đốt cháy chất béo hơn bình thường, bất kể trước đó bạn đã ăn gì. Thay vì lấy năng lượng trực tiếp từ glucose, cơ thể bắt đầu chuyển đổi glycogen hoặc protein thành glucose. Khi lượng protein được sử dụng hết, chất béo sẽ trở thành nguồn nhiên liệu chính.

Tăng số lượng lợi khuẩn trong đường ruột cũng là một trong những lợi ích của phương pháp nhịn gián đoạn. Hơn nữa, chúng cũng giúp giảm viêm và ngăn ngừa các bệnh về tiêu hóa.

Nhịn ăn gián đoạn có thể kết hợp với chế độ ăn Keto?

Bạn hoàn toàn có thể nhịn ăn gián đoạn khi đang áp dụng chế độ Keto. Phương pháp nhịn ăn không hạn chế lượng carb tiêu thụ. Tuy nhiên, nhịn ăn lâu có thể khiến bạn muốn tiêu thụ thực phẩm giàu carb, một trong những chất cần hạn chế trong chế độ Keto.

Nhịn ăn gián đoạn không thực sự hiệu quả và phù hợp với tất cả mọi người. Đây là phương pháp đơn giản có thể giúp giảm cân và đạt được sức khỏe tốt hơn, miễn sao bạn biết cách cân bằng giữa chế độ dinh dưỡng, tập luyện và nghỉ ngơi đúng cách.

(Nguồn: Stylecraze)