Dựa trên lý thuyết "Chế độ ăn uống theo nhóm máu khác nhau" do bác sĩ người Mỹ Peter J. D'Adamo đề xuất. Phương pháp ăn kiêng theo nhóm máu cho rằng, mỗi nhóm máu phù hợp với một chế độ ăn uống khác nhau. Ăn uống đúng cách là chìa khóa cho việc giảm cân lành mạnh và hiệu quả.

Hãy tìm hiểu cách ăn uống phù hợp với nhóm máu của bạn để tránh bị sụt cân!

Phương pháp giảm cân theo nhóm máu (hay còn gọi là chế độ ăn kiêng theo nhóm máu - Blood Type Diet) được đề xuất bởi Tiến sĩ Peter J. D'Adamo, một bác sĩ chuyên khoa tự nhiên (naturopathic physician) người Mỹ. Ông đã phát triển lý thuyết này dựa trên nghiên cứu về mối liên hệ giữa nhóm máu (A, B, AB, O) và khả năng hấp thụ dinh dưỡng, đề xuất chế độ ăn phù hợp để giảm cân, tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

Nguyên lý của phương pháp giảm cân theo nhóm máu

Nguyên lý của phương pháp giảm cân theo nhóm máu thực chất dựa trên khả năng tiêu hóa và hấp thụ khác nhau của mỗi người với các nhóm máu khác nhau. Bạn nên biết cách lựa chọn thực phẩm dễ tiêu hóa để nâng cao hiệu quả giảm mỡ.

Một cư dân mạng trên Xiaohongshu đã thực sự thử nghiệm và phát hiện ra rằng sau khi áp dụng phương pháp giảm cân theo nhóm máu và anh ấy đã giảm được 7-8kg!

Nhóm máu A: Chế độ ăn chay bài tập giãn cơ

Người nhóm máu A thường có lượng axit dạ dày tiết ra thấp và tiêu hóa kém, do đó phù hợp hơn với protein thực vật. Tuy nhiên, nhiều người nhóm máu A lại thích thịt. Nếu muốn giảm cân, họ nên lựa chọn thịt cẩn thận. Nên tiêu thụ các loại thịt trắng như hải sản và thịt gà, kết hợp với các nguồn protein thực vật như đậu, đậu phụ và ngũ cốc.

Về mặt thực phẩm, chế độ ăn chay phù hợp hơn với người nhóm máu A. Nên kết hợp điều này với một chế độ tập luyện đều đặn, ổn định, chẳng hạn như Pilates, yoga và các bài tập giãn cơ khác.

Nhóm máu B: Tránh tinh bột tập thể dục nhịp điệu

Nhóm máu B có lợi thế tự nhiên về chế độ ăn uống. Họ phù hợp với nhiều loại thực phẩm và có khả năng tiêu hóa và trao đổi chất tuyệt vời. Họ nên hạn chế tiêu thụ các thực phẩm giàu tinh bột như lúa mì và ngô, vì chúng chứa gluten, có thể làm chậm quá trình trao đổi chất.

Về tập luyện, họ được khuyến khích thử các hoạt động mạnh hơn, chẳng hạn như bơi lội, chạy đường dài và thể dục nhịp điệu.

Nhóm máu AB: Chế độ ăn uống cân bằng giảm cân bằng bưởi

Người nhóm máu AB có dạ dày nhạy cảm hơn và không phù hợp với lượng lớn thịt và các sản phẩm từ sữa. Những người muốn giảm cân nên ưu tiên chế độ ăn uống đơn giản và cân bằng. Bưởi đặc biệt phù hợp với người nhóm máu AB. Bưởi chứa một thành phần hơi đắng gọi là naringin, có thể ức chế cảm giác thèm ăn. Chất xơ và vitamin dồi dào trong bưởi cũng giúp chuyển hóa chất béo.

Về tập thể dục, người nhóm máu AB nên kết hợp cả tĩnh và động, chẳng hạn như bơi lội và yoga, tùy thuộc vào tâm trạng của bạn.

Nhóm O: Chế độ ăn bít tết tập tạ

Ngược lại, nhóm máu O ít phù hợp với protein thực vật hơn, nhưng vẫn có thể ăn thịt! Họ gặp khó khăn trong việc tiêu hóa đậu, các sản phẩm từ sữa và ngũ cốc giàu tinh bột. Họ có thể giảm tinh bột trong bữa tối và hạn chế tiêu thụ sữa. Họ cũng có thể thử chế độ ăn bít tết, tập trung vào protein từ thịt.

Hơn nữa, so với các nhóm máu khác, nhóm máu O năng động hơn và phù hợp với các bài tập thể dục thường xuyên, đòi hỏi thể lực cao, chẳng hạn như tập tạ hoặc TABATA.

Theo Tvbs, Dazhi Images/ shutterstock