Sự trở lại bất ngờ của Lee Eun Ji sau sự cố sức khỏe

Lee Eun Ji (33 tuổi), một diễn viên hài ở Hàn Quốc, đã xuất hiện trở lại với vẻ ngoài gầy gò sau khi giảm 10kg. Sự thay đổi về cân nặng này đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cô. Eun Ji đã phải vắng mặt một ngày trong chương trình radio KBS CoolFM "Lee Eun Ji's Music Plaza" mà cô đang làm DJ.

Lee Eun-ji trở lại ghế DJ radio với vẻ mệt mỏi (phải). Ảnh: Lee Eun-ji SNS, KBS YouTube

Lee Eun Ji sinh ngày 16 tháng 1 năm 1992) là một nghệ sĩ giải trí người Hàn Quốc. Cô đã giành giải Nữ diễn viên tạp kỹ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59 cho Earth Arcade. Vào năm 2023, Lee được coi là một trong những nghệ sĩ giải trí được săn đón nhiều nhất của Hàn Quốc trên truyền hình, YouTube và các nền tảng phát trực tuyến khác.

Khi trở lại, trong phần mở đầu của chương trình, cô đã xin lỗi vì đã vắng mặt và nói rằng: "Nhiều người tìm đến bệnh viện vào dịp nghỉ lễ. Tôi thường nói với các bạn nghe rằng đừng để bản thân mình bị ốm, nhưng bây giờ tôi sẽ chăm sóc sức khỏe mình trước. Tôi biết có nhiều người lo lắng cho tôi, tôi không thể tiếp tục chương trình trực tiếp được".

Cô tiết lộ rằng "Tôi đổ mồ hôi rất nhiều vào ban đêm. Sáng sớm khi thức dậy, tôi cảm thấy chóng mặt và mờ mắt. Tôi thấy mệt để nói chuyện, nhưng tôi vẫn quyết định đến studio, tuy nhiên việc phát sóng trực tiếp không hề dễ dàng chút nào".

Những người theo dõi trên YouTube đã nhận xét rằng gương mặt của Lee Eun Ji trở nên hốc hác. Người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng với những nhận xét như: "Phải chăng cô ấy đã giảm cân quá nhiều?", "Sức khỏe là quan trọng nhất", "Chỉ sau một ngày mà khuôn mặt đã gầy đi một nửa. Dù giảm cân cũng tốt nhưng sức khỏe phải lên hàng đầu" và "Hy vọng không có gì nghiêm trọng"...

Trước đó, Lee Eun Ji tiết lộ rằng cô đã giảm 10kg bằng cách chạy. Gần đây, cô đã đăng trên kênh YouTube của mình: "Khi tôi ăn nhiều, tôi đã 65kg, nhưng bây giờ tôi khoảng 56kg. Tôi đã giảm khoảng 10kg nhờ chạy. Bởi vì tôi đang chạy, tôi tự nhiên không ăn nhiều vì tôi nghĩ đến việc chạy".

Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân khiến Lee Eun-ji đổ mồ hôi đêm đầm đìa.

Nguyên nhân của mồ hôi đêm và lo ngại về sức khỏe

Đổ mồ hôi đêm không liên quan đến việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và có thể là phản ứng của hệ thần kinh hoặc dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác nhau. Nó thường xuất phát từ căng thẳng quá mức hoặc lo lắng, khiến hệ thần kinh giao cảm bị kích thích và gây ra mồ hôi lạnh khi ta căng thẳng tinh thần. Ngoài ra, đổ mồ hôi ban đêm cũng có thể xuất hiện khi cơ thể đau đớn cấp tính, chấn thương hoặc sốc.

Nếu đổ mồ hôi đêm kéo dài hoặc có các triệu chứng đi kèm, cần kiểm tra nguyên nhân. Ảnh: Clipart Korea

Các bệnh nhiễm trùng do virus hoặc vi khuẩn, hạ đường huyết, rối loạn chức năng tuyến giáp, đái tháo đường, rối loạn nội tiết trong thời kỳ mãn kinh cũng có thể là nguyên nhân.

Đổ mồ hôi đêm còn có thể xảy ra trong các trường hợp như bệnh tim mạch, huyết áp thấp, hoặc do tác dụng phụ của một số loại thuốc như thuốc hạ sốt, thuốc điều chỉnh hormone tuyến giáp, thuốc chống trầm cảm, thuốc hạ đường huyết, thuốc điều trị tăng huyết áp. Các bệnh như ung thư lympho, bệnh viêm khớp, bệnh phổi mạn tính, hen suyễn cũng gắn liền với mồ hôi đêm.

Nếu đổ mồ hôi đêm kèm theo đau ngực, khó thở, chóng mặt, nôn mửa thì cần được khám ngay lập tức vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh tim hoặc cấp cứu y tế. Trường hợp mồ hôi lạnh xuất hiện liên tục hoặc lặp đi lặp lại cũng cần được kiểm tra kỹ lưỡng để phân biệt nguyên nhân có thể là do rối loạn nội tiết hoặc nhiễm trùng.

Mối liên hệ giữa giảm cân và đổ mồ hôi đêm

Lee Eun Ji đã trải qua một quá trình giảm cân đáng kể và gặp phải tình trạng ra mồ hôi vào ban đêm. Điều này gây ra mối lo ngại không chỉ đơn thuần là hiện tượng liên quan đến việc giảm cân mà còn có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào đó. Khi cân nặng giảm nhanh chóng và kèm theo mồ hôi đêm, cần phải cân nhắc đến khả năng mắc các bệnh lý như rối loạn chức năng tuyến giáp, tiểu đường hoặc ung thư.

Mồ hôi phát sinh từ việc tập luyện thể thao là phần của quá trình điều chỉnh nhiệt độ cơ thể một cách bình thường và có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, mồ hôi đêm xuất hiện trong quá trình giảm cân có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe không ổn. Nếu những triệu chứng này xuất hiện thường xuyên hoặc kèm theo việc giảm cân nhanh chóng, cần phải xác định nguyên nhân thông qua các xét nghiệm máu, đặc biệt là kiểm tra tuyến giáp, đường huyết, và các bệnh lý liên quan đến máu, cũng như duy trì chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và quản lý căng thẳng hiệu quả.

Khi giảm cân, việc duy trì cân bằng nước và điện giải trong cơ thể, kết hợp các bài tập aerobic và tập luyện sức mạnh, ăn uống theo lịch trình đều đặn, và đảm bảo cơ thể toát mồ hôi một cách tự nhiên là những phương pháp lành mạnh mà mọi người nên theo đuổi.