Nghệ sĩ, nữ MC Choi Hwa Jung (64 tuổi) của Hàn Quốc mới đây đã trải lòng về việc từng gặp phải tác dụng phụ rụng tóc do áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Cô đã giảm 7-8kg nhờ phương pháp "enzyme rau củ" đang thịnh hành một thời.

Choi Hwa Jung thừa nhận từng bị rụng tóc do ăn kiêng quá mức. Trong video đăng tải trên kênh YouTube “Chào buổi tối, Choi Hwa Jung đây” vào ngày 4 tháng này, cô đã chia sẻ về chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt mà mình từng thực hiện.

Choi Hwa Jung cho biết: "Tôi bước vào hành trình giảm cân và giảm được 7-8kg". Thời điểm đó, cô áp dụng phương pháp "enzyme rau củ" đang thịnh hành, chỉ ăn enzyme rau củ để giảm cân. Cô giải thích thêm: "Nó được làm từ các loại rau củ như hành lá được đun sôi. Tôi bị suy dinh dưỡng nên tóc rụng hết".

Vậy tại sao phương pháp giảm cân bằng enzyme rau củ lại nguy hiểm?

Chế độ ăn kiêng bằng enzyme rau củ tập trung vào việc hấp thụ enzyme dồi dào trong rau củ để kích thích tiêu hóa, trao đổi chất và duy trì cảm giác no. Enzyme đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy chất thải, kháng viêm trong cơ thể và tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên, việc chỉ ăn các loại rau củ được đun sôi như Choi Hwa Jung đã làm là rất nguy hiểm.

Bác sĩ Kim Seo Hyun, Giám đốc Bệnh viện Phongdong Bareun (Hàn Quốc), cảnh báo: "Việc chỉ ăn một loại rau củ cụ thể sẽ không cung cấp đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như protein, chất béo, vitamin và khoáng chất, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng. Sự mất cân bằng điện giải như natri, kali cũng có thể gây ra chuột rút cơ bắp và rối loạn nhịp tim". Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều chất xơ từ rau củ còn có thể gây đầy hơi và tiêu chảy.

Việc lạm dụng chế độ ăn kiêng bằng enzyme rau củ có thể dẫn đến rụng tóc như trường hợp của Choi Hwa Jung. Thành phần chính của tóc là protein, và chế độ ăn chỉ có rau củ sẽ làm giảm lượng protein được hấp thụ. Điều này khiến tóc ngừng phát triển, trở nên mỏng hơn và cuối cùng dẫn đến rụng tóc.

Bác sĩ Kim Seo Hyun cũng cho biết: "Việc giảm cân đột ngột cũng có thể gây mất cân bằng hormone, bao gồm cả hormone tuyến giáp, từ đó gây rụng tóc".

Để giảm cân một cách lành mạnh, nên kết hợp chế độ ăn uống cân bằng với tập thể dục đều đặn thay vì áp dụng các phương pháp ăn kiêng cực đoan chỉ tập trung vào một loại thực phẩm nhất định. Cần đảm bảo cung cấp đầy đủ carbohydrate, protein và chất béo cho cơ thể.

Đặc biệt, carbohydrate rất quan trọng vì đây là nguồn năng lượng chính cho não bộ. Khi cơ thể thiếu carbohydrate (glucose) do nhịn ăn hoặc ăn kiêng, nó sẽ sử dụng axit béo làm nhiên liệu.

Tuy nhiên, axit béo không thể bị oxy hóa hoàn toàn và tạo ra ketone. Sự tích tụ ketone trong cơ thể có thể làm axit hóa dịch cơ thể và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến hôn mê. Tỷ lệ dinh dưỡng lý tưởng trong mỗi bữa ăn là 55-65% carbohydrate, 15-20% protein và 30% chất béo.