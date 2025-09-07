Nữ MC từng giảm 7-8kg nhưng tóc bị rụng hết: Phương pháp giảm cân của cô tưởng lành mạnh nhưng hóa ra lại cực đoan
MC Choi Hwa Jung từng bị rụng tóc vì phương pháp giảm cân cực đoan.
Nghệ sĩ, nữ MC Choi Hwa Jung (64 tuổi) của Hàn Quốc mới đây đã trải lòng về việc từng gặp phải tác dụng phụ rụng tóc do áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Cô đã giảm 7-8kg nhờ phương pháp "enzyme rau củ" đang thịnh hành một thời.
Choi Hwa Jung thừa nhận từng bị rụng tóc do ăn kiêng quá mức. Trong video đăng tải trên kênh YouTube “Chào buổi tối, Choi Hwa Jung đây” vào ngày 4 tháng này, cô đã chia sẻ về chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt mà mình từng thực hiện.
Choi Hwa Jung cho biết: "Tôi bước vào hành trình giảm cân và giảm được 7-8kg". Thời điểm đó, cô áp dụng phương pháp "enzyme rau củ" đang thịnh hành, chỉ ăn enzyme rau củ để giảm cân. Cô giải thích thêm: "Nó được làm từ các loại rau củ như hành lá được đun sôi. Tôi bị suy dinh dưỡng nên tóc rụng hết".
Vậy tại sao phương pháp giảm cân bằng enzyme rau củ lại nguy hiểm?
Chế độ ăn kiêng bằng enzyme rau củ tập trung vào việc hấp thụ enzyme dồi dào trong rau củ để kích thích tiêu hóa, trao đổi chất và duy trì cảm giác no. Enzyme đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy chất thải, kháng viêm trong cơ thể và tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng.
Tuy nhiên, việc chỉ ăn các loại rau củ được đun sôi như Choi Hwa Jung đã làm là rất nguy hiểm.
Bác sĩ Kim Seo Hyun, Giám đốc Bệnh viện Phongdong Bareun (Hàn Quốc), cảnh báo: "Việc chỉ ăn một loại rau củ cụ thể sẽ không cung cấp đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như protein, chất béo, vitamin và khoáng chất, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng. Sự mất cân bằng điện giải như natri, kali cũng có thể gây ra chuột rút cơ bắp và rối loạn nhịp tim". Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều chất xơ từ rau củ còn có thể gây đầy hơi và tiêu chảy.
Việc lạm dụng chế độ ăn kiêng bằng enzyme rau củ có thể dẫn đến rụng tóc như trường hợp của Choi Hwa Jung. Thành phần chính của tóc là protein, và chế độ ăn chỉ có rau củ sẽ làm giảm lượng protein được hấp thụ. Điều này khiến tóc ngừng phát triển, trở nên mỏng hơn và cuối cùng dẫn đến rụng tóc.
Bác sĩ Kim Seo Hyun cũng cho biết: "Việc giảm cân đột ngột cũng có thể gây mất cân bằng hormone, bao gồm cả hormone tuyến giáp, từ đó gây rụng tóc".
Để giảm cân một cách lành mạnh, nên kết hợp chế độ ăn uống cân bằng với tập thể dục đều đặn thay vì áp dụng các phương pháp ăn kiêng cực đoan chỉ tập trung vào một loại thực phẩm nhất định. Cần đảm bảo cung cấp đầy đủ carbohydrate, protein và chất béo cho cơ thể.
Đặc biệt, carbohydrate rất quan trọng vì đây là nguồn năng lượng chính cho não bộ. Khi cơ thể thiếu carbohydrate (glucose) do nhịn ăn hoặc ăn kiêng, nó sẽ sử dụng axit béo làm nhiên liệu.
Tuy nhiên, axit béo không thể bị oxy hóa hoàn toàn và tạo ra ketone. Sự tích tụ ketone trong cơ thể có thể làm axit hóa dịch cơ thể và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến hôn mê. Tỷ lệ dinh dưỡng lý tưởng trong mỗi bữa ăn là 55-65% carbohydrate, 15-20% protein và 30% chất béo.
Enzyme rau củ quả là gì?
Enzyme là những protein đặc biệt, đóng vai trò như chất xúc tác sinh học trong cơ thể. Chúng giúp đẩy nhanh tốc độ của các phản ứng hóa học, bao gồm cả quá trình tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng. Rau củ quả tươi là nguồn cung cấp enzyme dồi dào, giúp phân giải thức ăn thành các chất dinh dưỡng nhỏ hơn để cơ thể dễ hấp thụ.
Ví dụ, enzyme amylase trong khoai lang và chuối giúp phân giải tinh bột, enzyme protease trong đu đủ và dứa giúp phân giải protein, và enzyme lipase trong bơ và xoài giúp phân giải chất béo.
Cơ chế hỗ trợ giảm cân của enzyme
Phương pháp giảm cân này dựa trên nguyên tắc sử dụng enzyme từ rau củ để cải thiện hệ tiêu hóa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Khi tiêu hóa tốt hơn, cơ thể sẽ hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả, đồng thời giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa, từ đó hạn chế tình trạng tích tụ mỡ thừa và độc tố.
Cách bổ sung enzyme từ rau củ
Để áp dụng phương pháp này, bạn nên tập trung vào việc ăn các loại rau củ quả tươi, đặc biệt là những loại giàu enzyme. Dưới đây là một số gợi ý:
Ăn rau củ quả tươi sống: Nhiệt độ cao có thể phá hủy enzyme, vì vậy cách tốt nhất để bổ sung enzyme là ăn rau củ quả tươi. Bạn có thể làm các món salad, sinh tố hoặc nước ép.
Bổ sung các loại quả giàu enzyme: Dứa, đu đủ, bơ, kiwi, xoài và chuối là những loại quả giàu enzyme tự nhiên, rất tốt cho hệ tiêu hóa.
Thêm rau mầm vào khẩu phần: Rau mầm như mầm lúa mạch, mầm đậu nành rất giàu enzyme và vitamin.
Sử dụng thực phẩm lên men: Các loại thực phẩm như kim chi, dưa cải muối, và kombucha (trà lên men) chứa nhiều enzyme và lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.
Lưu ý quan trọng
Phương pháp giảm cân bằng enzyme từ rau củ quả chỉ là một phần của lối sống lành mạnh. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn cần kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường và chất béo không lành mạnh. Ngoài ra, việc duy trì một lối sống năng động với các hoạt động thể chất đều đặn cũng vô cùng quan trọng.
Nếu bạn đang có ý định áp dụng phương pháp này, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng để có một kế hoạch phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân.