Món canh với cách nấu khác lạ, vừa đơn giản nhưng ngọt ngon vô cùng

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để ăn các món canh nhiều hơn, vì nó có thể giúp kích thích vị giác, bổ sung nước và làm dịu chứng khô miệng. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục chia sẻ với bạn một công thức nấu món canh khác mà chắc chắn bạn sẽ thích. Món canh này được nấu hơi khác so với cách thông thường - canh hấp, đảm bảo bạn sẽ thích.

Nguyên liệu chính cho món canh này rất đơn giản: Một khối đậu phụ và một miếng thịt nạc vai nhỏ, kèm theo táo đỏ và hành lá. Chúng ta bọc thịt heo vào bên trong đậu phụ để tạo thành những viên đậu phụ, sau đó hấp chúng trong nồi hấp cùng với táo đỏ và các nguyên liệu khác để làm canh. Những viên đậu phụ giữ được độ mềm mại tuyệt vời, và nước dùng thì vô cùng thanh mát và ngon miệng. Món này ít dầu và muối, nên rất tốt cho sức khỏe và chắc chắn đáng để thử.

Nguyên liệu làm món canh viên đậu phụ nhân thịt hấp

Một miếng đậu phụ, 150g thịt nạc vai, vài quả táo đỏ, 2 cây hành lá, một nhúm tiêu, một muỗng canh dầu mè, một ít nước tương, một ít dầu hào, lượng tinh bột khoai tây vừa đủ.

Cách làm món canh viên đậu phụ nhân thịt hấp

Bước 1: Chuẩn bị một khối đậu phụ, rửa sạch dưới vòi nước sau đó cho vào âu, đeo găng tay thực phẩm vào rồi bóp nhuyễn. Bạn có thể thêm một chút muối và trộn đều. Tiếp theo, rửa sạch thịt heo, cắt thành từng miếng nhỏ và cho vào máy xay thịt. Thêm một ít hành lá thái nhỏ, muối, nước tương, dầu hào và các gia vị khác, rồi xay thành thịt băm.

Bước 2: Bây giờ chúng ta hãy làm nguyên liệu chính của món ăn hôm nay, đậu phụ viên nhân thịt. Lấy một ít đậu phụ nghiền nhuyễn và đặt vào lòng bàn tay, dàn ra. Sau đó, lấy một lượng thịt băm nhỏ và đặt lên trên. Đừng gói trực tiếp lại. Thay vào đó, hãy lấy một lượng đậu phụ nghiền nhuyễn khác dàn mỏng ra rồi đặt lên trên phần nhân thịt băm. Sau đó, dùng hai tay bóp chặt lại để tạo thành viên tròn. Cố gắng bóp càng chặt càng tốt. Làm tương tự với tất cả các viên đậu phụ và để sang một bên.

Bước 3: Đổ một lượng tinh bột khoai tây vừa đủ vào một cái bát. Lăn các viên đậu phụ đã chuẩn bị vào tinh bột để phủ đều. Lớp tinh bột này rất quan trọng; nó là chìa khóa giúp chúng không bị vỡ vụn sau khi nấu. Ngoài ra, hãy để các viên đậu phụ đã phủ tinh bột sang một bên một lúc trước khi nấu để tinh bột ngấm hoàn toàn, tạo thành chất kết dính.

Bước 4: Chuẩn bị một tô hấp. Nếu có nước dùng hoặc nước hầm xương thì thì bạn cho vào. Nếu không, chỉ cần cho một lượng nước sôi vừa đủ, rắc thêm chút muối, nước tương và viên gia vị gà, khuấy đều cho tan hoàn toàn. Sau đó bạn nhẹ nhàng cho các viên đậu phụ đã chuẩn bị vào tô nước sôi. Cuối cùng, rắc thêm một nắm táo đỏ đã rửa sạch và tô là đã sẵn sàng để hấp. Đun sôi nước trong nồi hấp ở lửa lớn và giữ nguyên nhiệt độ này. Đặt tô hấp lên xửng, đậy nắp và hấp thêm 15 phút. Tắt bếp. Sau khi hấp xong, rắc hành lá thái nhỏ, rưới dầu mè và rắc tiêu, vậy là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh viên đậu phụ nhân thịt hấp

Món canh này với cách nấu khác lạ, có cả nước dùng và rau, đậu phụ viên trở nên mềm tan trong miệng. Một ngụm nước dùng sẽ làm trọn vẹn trải nghiệm ngon miệng và hấp dẫn. Chắc chắn đây là món canh rất đáng để thử! Nếu bạn lo lắng rằng những viên đậu phụ sẽ bị vỡ vụn trong quá trình nấu, bạn có thể phủ tinh bột lên chúng nhiều lần. Các bước như sau: Đầu tiên, phủ một lớp tinh bột lên, sau đó dùng tay bóp chúng thành hình tròn, để lớp tinh bột trên bề mặt được thấm ướt hoàn toàn. Sau đó, phủ thêm một lớp tinh bột nữa và để cho lớp tinh bột thấm ướt hoàn toàn một lần nữa. Không nên khuấy viên đậu phụ ngay sau khi cho vào nước sôi để tránh tinh bột trên bề mặt bong ra và làm súp đặc lại.