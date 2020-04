Phụ nữ đều đặn sử dụng những loại nước này mỗi ngày cơ thể lúc nào cũng sẽ tràn đầy sức sống, luôn trẻ đẹp như gái đôi mươi!

Theo Wikipedia, uống đủ nước là một yếu tố quan trọng để duy trì cuộc sống cho con người. Nước chiếm khoảng 65% khối lượng của cơ thể và là một thành phần quan trọng của quá trình trao đổi chất, một dung môi cho nhiều chất hòa tan của cơ thể.

Nước cần thiết để có thể phân phối ở khắp nơi như máu, cơ bắp, não bộ, phổi, xương khớp… chính vì vậy con người có thể nhịn ăn trong vài tháng, nhưng chỉ thiếu nước vài ngày là đã có nguy cơ tử vong.

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tình trạng thiếu nước còn ảnh hưởng lớn đến độ trẻ trung của chị em phụ nữ. Khi thiếu nước, dấu hiệu xuất hiện sớm nhất ở cơ thể đó là khô môi, khô mắt, da nứt nẻ, da khô và nhăn hơn, khiến bạn trông già đi trông thấy. Đồng thời, uống nước cũng giúp chúng ta loại bỏ các độc tố có hại ra bên ngoài, cơ thể sẽ tràn đầy sức sống hơn!

Dưới đây là một số loại nước thơm ngon mà mọi chị em đều nên sử dụng mỗi ngày!

1. Nước dừa

Nước dừa rất giàu khoáng chất và chất điện giải, rất cần thiết cho sự chuyển hóa lành mạnh của các axit amin, lipit và carbohydrate, đồng thời loại nước này cũng có tác dụng cải thiện sự phân phối các chất dinh dưỡng nhận được từ thực phẩm.

Nước dừa cũng chứa một nhóm hormone thực vật gọi là cytokinin giúp thúc đẩy tăng trưởng tế bào, đồng thời ngăn chặn sự lão hóa của tế bào, giúp làn da trẻ trung hơn. Cytokinin cũng được biết đến với tác dụng chống ung thư.

Nước dừa rất giàu khoáng chất và chất điện giải.

2. Sữa

Một nghiên cứu được thực hiện năm 2013 từ các nhà khoa học người Đức đã cho thấy kể từ năm 30 tuổi, cơ thể chúng ta sẽ mất đi 1/2-1% khối lượng cơ nạc mỗi năm. Ngoài ra, sức mạnh cơ bắp giảm 12-15% mỗi thập kỷ.

Trong khi đó, sữa lại chứa nhiều leucine (1 trong 9 axit amin của cơ thể) có tác dụng điều chỉnh tăng trưởng cơ bắp, điều chỉnh lượng đường trong máu và chữa lành vết thương.

Ngoài ra, một số nghiên cứu đã cho thấy, leucine có tác dụng làm chậm sự suy giảm cơ bắp bởi tác động của lão hóa.

3. Nước ép lô hội

Nước ép lô hội chứa nhiều axit amin và chất dinh dưỡng kích thích cơ thể sản xuất collagen. Đồng thời, các chất chống oxy hóa có trong nước ép lô hội cũng thúc đẩy tái tạo da, đồng thời giúp duy trì sự mềm mại của nó.

Nước ép lô hội chứa nhiều axit amin và chất dinh dưỡng kích thích cơ thể sản xuất collagen.

4. Nước ép bưởi

Cơ thể chúng ta rất cần vitamin C trong quá trình sản xuất collagen để làm tăng độ đàn hồi, mềm mịn của da. Trong khi đó, bưởi lại là thực phẩm vô cùng dồi dào vitamin C, do đó đều đặn uống 1 cốc nước ép bưởi mỗi ngày phụ nữ không chỉ giảm nếp nhăn mà còn khiến làn da trở nên đầy đặn và trẻ trung hơn.

Đặc biệt, trong nước ép bưởi giàu chất chống oxy hóa, retinol... nên nó có tác dụng sửa chữa làn da bị hư hại và điều trị nám da.



5. Nước ép củ cải đường

Theo một nghiên cứu năm 2011 được công bố trên tạp chí Nitric Oxide, củ cải đường rất giàu nitrat tự nhiên, có khả năng tăng lưu lượng máu đến thùy trán của não, làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và suy giảm nhận thức do tuổi tác.



Đặc biệt, loại nước ép này còn chứa các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và chống lại nếp nhăn.

6. Trà xanh

Trà xanh là một thức uống tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cho tim và mạch máu.

Theo tiến sĩ Howard Sesso phó giáo sư y khoa tại Đại học Y Harvard, đồng thời cũng là nhà dịch tễ học tại Bệnh viện Brigham and Women's: Trong trà có chứa các hợp chất tốt như catechin và epicatechin, các hợp chất này thuộc về một nhóm hóa chất thực vật gọi là flavonoid có tác dụng chống viêm, làm giảm sự tích tụ mảng bám bên trong động mạch, giảm thiểu bệnh tật ở tim và mạch máu.

Ngoài ra, trà xanh còn là thức uống rất giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng chống lão hóa, giúp ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện.



7. Nước lọc

Và cuối cùng, chúng ta không thể nào quên nhắc đến nước lọc - một thức uống vô cùng đơn giản nhưng không một loại nước nào có thể thay thế.

Trung bình mỗi ngày cơ thể mỗi người cần đến 1,5 lít nước từ thực phẩm, đồ uống để bù lại lượng nước đã mất và duy trì các chức năng cho cơ thể. Chúng ta nên uống nhiều nước khi vừa ngủ dậy, sau khi vận động nhiều... Đặc biệt, sau khi chơi thể thao chúng ta cũng không nên uống nước ngay hay uống nhiều, ngược lại hãy uống từ từ thành từng ngụm nhỏ sẽ tốt cho tim mạch hơn.



Nguồn: Brightside, Thedailymeal