Vương tử Harry vừa tiết lộ một chi tiết rất đời thường nhưng cũng rất đáng yêu về hai con của mình: Archie và Lilibet đã bắt đầu thích Marmite (một loại gia vị dạng mứt sệt màu nâu sẫm, nổi tiếng của Anh được làm từ chiết xuất men bia kết hợp muối cùng gia vị) ăn cùng crumpets (một loại bánh mì nhỏ, tròn) sau khi gia đình trở lại Vương quốc Anh. Với Harry, đây là một "cột mốc lớn", bởi trước đó hai bé từng không mấy ưa món mặn - ngọt đặc trưng này, thậm chí còn từng trêu chọc bố vì giữ Marmite trong nhà.

Thông tin được Harry chia sẻ trong một cuộc trò chuyện với HELLO! bên lề WellChild Awards ở London. Anh nói rằng trước đây mình từng thử cho các con ăn beans on toast (món ăn kiểu Anh gồm bánh mì nướng phết bơ, bên trên rưới đậu nướng sốt cà chua) khi cả gia đình còn sống ở California, nhưng món này "không được đón nhận mấy". Trái lại, Marmite trên crumpets lại bất ngờ được Archie và Lilibet yêu thích sau khi chuyển về Anh, khiến Harry xem đó như một dấu hiệu rất "Anh" trong đời sống gia đình mới.

Marmite vốn là loại yeasts spread (món phết/bơm lên bánh mì làm từ men) nổi tiếng ở Anh vì hương vị khá gây tranh cãi, người thích thì mê, người không hợp thì thường tránh xa. Việc Archie và Lilibet đột nhiên "quay xe" với món ăn này cho thấy hai bé đang dần hòa nhịp với môi trường sống mới, sau khi trở lại Anh cùng cha mẹ vào ngày 26/8.

Harry kể rằng hai con trước đây từng "chê" anh khi thấy Marmite trong nhà, nhưng giờ thì câu chuyện đã khác. "Giờ chúng ở Anh rồi, nên mọi chuyện giống như đã được bỏ qua", anh nói, như một cách đùa vui về việc gia đình nhỏ của mình đang thích nghi với nhịp sống rất Anh, từ thói quen ăn uống cho tới sinh hoạt hằng ngày.

Sự thay đổi nhỏ này cũng gợi ra một bức tranh dễ thương hơn về đời sống của gia đình Sussex sau khi rời California để bắt đầu một giai đoạn mới ở Anh. Không chỉ là chuyện nhà ở hay lịch trình công việc, mà còn là những điều rất giản dị như bữa sáng, món ăn yêu thích hay cách các con tiếp nhận văn hóa bản địa. Chính những chi tiết ấy khiến câu chuyện của Harry và Meghan trở nên gần gũi hơn với công chúng.

Tại WellChild Awards, Harry không chỉ chia sẻ về con cái mà còn tiếp tục tham gia hoạt động gắn với các tổ chức từ thiện mà anh ủng hộ lâu nay. Sau sự kiện ở London, anh dự kiến sẽ trở lại Mỹ để tham gia một hội nghị thường niên tại New York, cho thấy lịch trình của anh vẫn liên tục di chuyển giữa hai bờ Đại Tây Dương.

*Theo People