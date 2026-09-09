Ngày 8/9/2026, Hoàng tử George chính thức bắt đầu một chương mới tại Eton College, tiếp nối con đường mà cha và chú của cậu từng đi qua. Thân vương William nhập học Eton năm 1995, khi 13 tuổi, và hoàn thành chương trình vào năm 2000; ba năm sau, đến lượt Vương tử Harry bắt đầu học tại đây và tốt nghiệp năm 2003.

Sự xuất hiện của George khiến những bức ảnh từ thời William và Harry còn là học sinh Eton được quan tâm trở lại. Bởi dù Eton vốn là một trong những ngôi trường có lịch sử lâu đời và nổi tiếng nhất nước Anh, hình ảnh các thành viên Hoàng gia trong thời gian học tại đây lại không nhiều.

Thân vương William từng có ngày đầu đến Eton cùng cả gia đình

Năm 1995, William trở thành thành viên Hoàng gia cấp cao nhất từng theo học Eton vào thời điểm đó. Trong ngày đầu tiên, Thái tử Charles, Công nương Diana và cậu em trai Harry đều có mặt để đưa William đến trường.

Những bức ảnh được công khai cho thấy William khi ấy mới 13 tuổi, xuất hiện với vẻ khá hào hứng trước một chặng đường mới. Harry cũng được bắt gặp nắm tay mẹ Diana trong lúc gia đình đưa William đến trường. Ba năm sau, chính Harry sẽ tiếp bước anh trai và trở thành học sinh của Eton.

Một trong những chi tiết đáng chú ý là quyền riêng tư của William tại Eton được bảo vệ khá chặt chẽ. Theo Town & Country, một thỏa thuận được xây dựng với sự tham gia của Press Complaints Commission nhằm hạn chế sự chú ý của báo chí dành cho cậu bé. Vì vậy, số lượng hình ảnh William trong những năm học tại Eton khá ít so với mức độ quan tâm vốn dành cho một thành viên Hoàng gia.





Những bức ảnh được phép công khai trong năm đầu tiên vì thế càng trở nên đặc biệt. Chúng ghi lại William trong bộ đồng phục đặc trưng của Eton, gồm áo đuôi tôm, áo gi-lê và quần kẻ sọc, tạo nên hình ảnh rất khác với phong cách đời thường của Hoàng tử mà công chúng quen thuộc sau này.

Bộ đồng phục Eton tạo nên hình ảnh rất đặc trưng của William

Eton có một quy định trang phục đặc biệt, và bộ đồng phục truyền thống gần như trở thành một phần nhận diện của ngôi trường.

Trong những bức ảnh đầu tiên, William xuất hiện với áo đuôi tôm tối màu, gi-lê và quần kẻ sọc. Bộ trang phục mang vẻ cổ điển, trang trọng và có phần nghiêm nghị, nhưng lại tạo nên một hình ảnh rất đặc trưng của học sinh Eton. Đáng chú ý, một trong những truyền thống của trường là học sinh mới phải ký tên vào một cuốn sổ trước khi bắt đầu việc học. Khoảnh khắc này sau đó thậm chí được tái hiện trong The Crown.

William cũng từng được chụp cùng Andrew Gailey, house master của mình tại Manor House – nơi Hoàng tử sống trong thời gian học tại Eton. Sau này, Harry cũng ở cùng khu nhà khi bắt đầu theo học tại trường.

Những khoảnh khắc hiếm hoi của William khi không ở trong lớp học

Không phải toàn bộ hình ảnh về William trong thời gian ở Eton đều được chụp ngay trong khuôn viên trường.





Một số bức ảnh được ghi lại tại Eton Boys Tea Party, sự kiện thường niên dành cho học sinh Eton tại Guards Polo Club ở Windsor Great Park. Dù không diễn ra trong trường, đây vẫn là những khoảnh khắc hiếm hoi cho thấy William trong bộ đồng phục Eton khi đã trở thành một học sinh quen thuộc với môi trường mới.





Trong một sự kiện năm 1996, William xuất hiện cùng các học sinh khác và thu hút sự chú ý của các nhiếp ảnh gia. Một chi tiết rất đặc biệt cũng xuất hiện trong những bức ảnh này: Với tư cách người thừa kế ngai vàng trong tương lai, William có vệ sĩ đi cùng ngay cả khi đang ở trường học.

Đến năm 1997, Queen Mother cũng xuất hiện với tư cách khách VIP tại Eton Boys Tea Party trong năm học thứ ba của William. Thái tử Charles cũng có mặt tại sự kiện này.

Vương tử Harry nhập học Eton sau anh trai 3 năm

Năm 1998, đến lượt Vương tử Harry xuất hiện tại Eton.

Hình ảnh Harry trong ngày đầu nhập học mang một sắc thái khá khác so với William. Trong một bức ảnh, Harry được house master Andrew Gailey che ô khi đến trường trong một ngày mưa đặc trưng của nước Anh. Thái tử Charles đi phía trước, trong khi Harry vẫy tay về phía các nhiếp ảnh gia.

Việc Harry theo học Eton cũng cho thấy ngôi trường này đã trở thành một phần đáng kể trong câu chuyện của gia đình William và Harry. Hai anh em cùng sống tại Manor House trong thời gian học tại đây, dù nhập học ở những thời điểm khác nhau.





Eton được thành lập từ năm 1440 bởi Vua Henry VI và có truyền thống là trường nội trú dành cho nam sinh. Trong lịch sử hiện đại của Hoàng gia, việc William và Harry theo học tại đây cũng từng được xem là một bước rẽ khỏi truyền thống gia đình. Vua Charles và cha ông, Prince Philip, đều từng học tại Gordonstoun ở Scotland.





Đặc biệt, Eton lại có mối liên hệ với gia đình bên ngoại của William và Harry: Cha và anh trai của Công nương Diana đều từng là cựu học sinh của trường. Theo Town & Country, Diana muốn các con trai theo học Eton thay vì đi theo lựa chọn Gordonstoun của Charles.





31 năm sau, Hoàng tử George tiếp tục câu chuyện của gia đình

Giờ đây, những hình ảnh của William và Harry tại Eton lại được nhắc đến khi Hoàng tử George trở thành thế hệ Hoàng gia tiếp theo bước qua cánh cổng ngôi trường này.





George bắt đầu Eton ở tuổi 13 - đúng bằng độ tuổi William khi ông nhập học năm 1995. Sự trùng hợp này khiến những bức ảnh cũ càng có ý nghĩa, bởi từ một cậu bé được cha mẹ đưa đến trường, William giờ đây đã trở thành người cha đứng bên con trai trong một cột mốc tương tự.





Nếu những bức ảnh của William và Harry ghi lại một phần tuổi thiếu niên của hai Hoàng tử trong thập niên 1990, thì những năm tháng sắp tới của George tại Eton có thể sẽ mở ra một chương hoàn toàn mới.

Một thế hệ mới của Hoàng gia Anh đang bước vào ngôi trường mà cha và chú từng theo học. Và lần này, câu chuyện không chỉ là William đến Eton, Harry đến Eton, mà là George – người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng tiếp tục truyền thống gia đình sau 31 năm.